लोकसभेच्या आकडेमोडीसाठी ‘ऑपरेशन टायगर’? शिवसेना (उबाठा) पक्षातील खासदारांवर शिंदेंची नजर?
शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे 16 आमदार आणि 7 खासदार पक्षांतराच्या अंतिम टप्प्यात असून, पावसाळी अधिवेशनानंतर 'ऑपरेशन टायगर' अंतर्गत त्यांचा प्रवेश होईल, असा दावा आमदार तुमानेंनी केलाय.
Published : June 16, 2026 at 8:16 PM IST|
Updated : June 16, 2026 at 8:44 PM IST
मुंबई : राज्यात सध्या 'ऑपरेशन टायगर'ची जोरदार चर्चा रंगली आहे. अशातच शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते आणि आमदार कृपाल तुमाने यांनी एक खळबळजनक दावा केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षातील 16 आमदार आणि 7 खासदारांच्या पक्षांतराबाबत अंतिम स्तरावरील चर्चा पूर्ण झाली असून, आता केवळ प्रवेशाची तारीख निश्चित होणं बाकी आहे. पावसाळी अधिवेशनानंतर 'ऑपरेशन टायगर' प्रत्यक्षात येईल, असा दावाही त्यांनी केला. मागच्या काही महिन्यांपासून राज्यात ऑपरेशन टायगरची चर्चा सुरू आहे. मंगळवारी मंत्रीमंडळ बैठकीवेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना याबाबत विचारले असता त्यांनी 'ऑपरेशन टायगर'बाबत बोलणं टाळलं.
ऑपरेशन टायगर कायम सुरूच असतं..! : 2022 मधील बंडानंतर तब्बल चार वर्षांनी शिवेसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष पुन्हा एकदा संभाव्य राजकीय भूकंपाच्या चर्चेत सापडला आहे. शिवसेना (उबाठा) पक्षातील काही खासदार सत्ताधारी गोटाच्या संपर्कात असल्याच्या चर्चांनी जोर धरताच उद्धव ठाकरे यांनी परिस्थितीची चाचपणी करण्यासाठी मातोश्रीवर सर्व खासदारांची बैठक बोलावली. या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे यांनीही नाराजी व्यक्त करत, "ज्यांना जायचं आहे त्यांना जबरदस्तीनं हात धरून थांबवण्यात काय अर्थ आहे?" असं सांगितल्याची चर्चा राजकीय विश्वात सुरू आहे.
शिवसेनेचे दरवाजे नेहमी खुले : कृपाल तुमाने यांच्यासोबत मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी 'ऑपरेशन टायगर' ही प्रक्रिया कायम सुरू असते, असं म्हणत ते म्हणाले, "केवळ एखादा नगरसेवक, आमदार किंवा खासदार पक्षात प्रवेश करतो, त्यालाच 'ऑपरेशन टायगर' म्हणता येणार नाही. एखादा सर्वसामान्य कार्यकर्ता पक्षात येणंही आमच्यासाठी तितकंच महत्त्वाचं आहे. ज्यांना त्यांच्या पक्षात राहणं पसंत नसेल, त्यांच्यासाठी आमचे दरवाजे कायम खुले आहेत. आम्ही स्वतः 40 आमदारांनी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून त्यांच्यासोबत आलो आहोत. भविष्यात काय घडेल, याबाबत आज निश्चितपणे काही सांगता येणार नाही. ज्या व्यक्तींना एकनाथ शिंदे यांचे नेतृत्व मान्य आहे त्यांच्यासाठी शिवसेनेचे दरवाजे कायम खुले आहेत. मात्र, पक्षाचा वर्धापन दिन आणि संभाव्य पक्षप्रवेशाच्या चर्चांना एकत्र जोडून पाहणं योग्य नाही. कोणताही व्यक्ती पक्षात येऊ इच्छित असेल, तर त्याचे स्वागतच केले जाईल आणि पक्षाचे दरवाजे कधीही बंद केले जाणार नाहीत."
7 खासदारांची गरज का? : शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे एकूण 9 खासदार लोकसभेत आहेत. त्यापैकी 6 खासदार उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या संपर्कात असल्याची चर्चा आहे. पण 6 खासदारांची एकनाथ शिंदेंना गरज का आहे? याबाबत 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना माजी विधीमंडळ सचिव अनंत कळसे म्हणाले, "सध्या शिवसेना (उबाठा) पक्षाकडं 9 खासदार आहेत. त्यापैकी दोन तृतीयांश संसदीय पक्षाचे सदस्य म्हणजे 6 खासदारांनी जर एक गट स्थापन करून एनडीएला पाठींबा देण्याचं ठरवलं तर त्यांना एनडीएतील पक्षात विलीन व्हावं लागेल. अन्यथा त्यांना पक्षांतर बंदी कायदा लागू होऊ शकतो. दोन तृतीयांश सदस्यांपेक्षा जास्त सदस्य असले तर पक्षाला अडचण येत नाही. त्यामुळं जर हा आकडा गृहीत धरला तर 7 खासदारांनी गट स्थापन केला तर ते विलीन होऊ शकतात."
- पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसमधील बंडखोर खासदारांच्या गटानं नवी दिल्लीत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी आपला गट 'नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडिया' (NCPI) या नव्या पक्षात विलीन केल्याची माहिती अध्यक्षांना दिली. याच धर्तीवर 'ऑपरेशन टायगर' दिशा ठरवली जाईल.
'ऑपरेशन टायगर'ची का आहे गरज? :
- राज्यसभेत एनडीएची ताकद वाढत असली तरी लोकसभेत दोन तृतियांश बहुमताचा (363 जागा) महत्त्वाचा टप्पा गाठणं अजूनही आव्हानात्मक आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या (TMC) 20 बंडखोर खासदारांचा पाठिंबा मिळाला तरी एनडीएची संख्या सुमारे 314 जागांपर्यंतच पोहोचू शकते, जी आवश्यक बहुमतापेक्षा लक्षणीय कमी आहे.
- राज्यसभेत विरोधकांच्या इंडिया (INDIA) आघाडीची ताकद 64 जागांपर्यंत घसरली आहे. तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसनं टीव्हीके (TVK) पक्षाला पाठिंबा दिल्यामुळं द्रमुक (DMK) नाराज असून त्यांनी आघाडीपासून काहीसे अंतर राखलं आहे. तसंच आम आदमी पक्ष (AAP) देखील इंडिया आघाडीतून बाहेर पडला आहे.
- वायएसआर काँग्रेस (YSRCP) आणि बिजू जनता दल (BJD) यांसारख्या प्रादेशिक पक्षांचे महत्त्व वाढलं असून, संसदेत कोणत्याही महत्त्वाच्या विधेयकावेळी त्यांची भूमिका निर्णायक ठरू शकते. जर शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे खासदार एनडीएमध्ये सामिल झाले तर मोदी सरकारला त्याचा निश्चितच फायदा होईल.
अरविंद सावंत यांची कृपाल तुमाने यांच्यावर टीका : "कृपाल तुमाने हा गल्लीतील कॉमेडियन आहे. त्याच्या स्वतःच्या पक्षात त्याला काहीच किंमत नाही. 'ऑपरेशन टायगर' करायचं असेल, तर आधी तिकडं टायगर शिल्लक असायला हवेत. तिथे सगळे दात काढलेले वाघ आहेत. ते दिल्लीपुढे लाचार झाले असून गृहमंत्र्यांच्या पायावर डोकं ठेवणारे लोक आहेत. मुळात पक्षात त्यांची पत काय आहे? स्वतःच्या पक्षात किंमत नसलेले लोक अशा वल्गना करत आहेत. जे स्वतः दिल्लीतील सत्ताधाऱ्यांसमोर लाचार झाले आहेत, त्यांनी वाघाच्या गोष्टी करू नयेत," अशा शब्दांत शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे खासदार अरविंद सावंत यांनी मनमाड (नाशिक) इथं बोलताना शिवसेनेचे आमदार कृपाल तुमाने यांचा समाचार घेतला.
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