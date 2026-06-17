'पक्ष सोडायचा तर आधी राजीनामा द्या!'- संजय राऊतांचा बंडखोरांना थेट इशारा
उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेत फुटीची चर्चा आहे. संजय राऊतांनी बंडखोरांना राजीनामा देऊन जाहीरपणे निवडणुकीला सामोरे जावे, असे संजय राऊतांनी त्यांना आव्हान दिलं आहे.
By ANI
Published : June 17, 2026 at 2:26 PM IST
नवी दिल्ली : शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षातील संभाव्य फुटीबाबतच्या चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर पक्षाचे राज्यसभा खासदार संजय राऊत यांनी बुधवारी (दि.17) बंडखोरांना इशारा दिला. नवी दिल्लीमध्ये खासदार अरविंद सावंत आणि अनिल देसाई यांच्यासह पत्रकार परिषदेत बोलताना संजय राऊत म्हणाले, "ज्यांना पक्ष सोडायचा आहे, त्यांनी आधी आपल्या पदांचा राजीनामा द्यावा. पुन्हा जनतेसमोरं जावं. महाराष्ट्रातील जनता या अविश्वासू कृत्याबद्दल गप्प राहणार नाही."
आम्ही त्यांना सोडणार नाही : "कोणाला पक्षातून जायचं असेल, तर ते राजीनामा देऊन जाऊ शकतात. आमच्या खासदारांबाबत अशा बातम्या येत असतील, तर त्यांनी त्या खोडून काढल्या पाहिजेत. यावेळी महाराष्ट्रातील जनता गप्प बसणार नाही. पक्षाच्या नेतृत्वानं आपल्या खासदारांचा विजय सुनिश्चित करण्यासाठी अहोरात्र मेहनत घेतली होती. जर एखाद्या लोकप्रतिनिधीनं पक्ष सोडला तर त्याच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. ज्या खासदारांसाठी उद्धवजी आणि आम्ही रक्त-घाम गाळला, ज्यांना पैसे दिले आणि निवडणुका जिंकून दिल्या. तरीही जर अशा बातम्या येत असतील, तर आम्ही त्यांना सोडणार नाही," असं खासदार संजय राऊत पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले.
#WATCH दिल्ली: शिवसेना UBT में फूट की अटकलों के बीच पार्टी सांसद संजय राउत ने कहा, " अगर कोई जाना चाहता है, तो वो इस्तीफा देकर जा सकता है। अगर हमारे सांसदों के बारे में ऐसी खबरें आती हैं, तो उन्हें उनका खंडन करना चाहिए। इस बार महाराष्ट्र के लोग चुप नहीं रहेंगे।" pic.twitter.com/O1q4fTpQSz— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 17, 2026
संजय राऊतांनी केले गंभीर आरोप : पक्षात फूट पाडण्याच्या प्रयत्नांतर्गत पक्षाच्या खासदारांना पैशांची ऑफर देण्यात आल्याचा दावा खासदार संजय राऊत यांनी केला. "प्रत्येक खासदाराला 15 कोटी रुपये दिल्याची माहिती माझ्याकडं आहे. त्यानंतर त्यांनी नांदेड आणि पुण्यासह तीन ठिकाणांहून चार्टर विमानांनी प्रवास केला. आम्ही उद्या होणाऱ्या संसदीय पक्षाच्या बैठकीसाठी 'व्हीप' जारी केला आहे. अरविंदजी (खासदार अरविंद सावंत) यांनी लोकसभा अध्यक्षांना पत्र लिहिलं आहे," असे ते म्हणाले.
हे कसलं नाटक चालवलं आहे? : पक्ष सोडण्याच्या तयारीत असलेल्यांच्या हेतूंवर राऊत यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांनी म्हटले की," निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना मिळालेला जनादेश हा शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष आणि पक्षाच्या समर्थकांमुळंच मिळाला आहे. हे कसलं नाटक चालवलं आहे? ज्यांना जायचे आहे, त्यांनी राजीनामा द्यावा. निघून जावं. आमच्या लोकांनी तुम्हाला खासदार म्हणून निवडून दिलं आहे. आमच्या तिकिटावर निवडून आल्यानंतरच तुम्ही इथं आला आहात," असं संजय राऊत म्हणाले.
...हे खपवून घेणार नाही : " 'ऑपरेशन टायगर' अंतर्गत सत्ताधारी पक्षाकडून पक्षाला कमकुवत करण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नांविरुद्ध पक्ष राजकीय लढा सुरूच ठेवेल. आम्ही दिल्लीतच राहू आणि याविरुद्ध लढा देण्यासाठी दिल्लीतच ठाण मांडून राहू. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष ही आमची माता आहे. त्यांनी आपल्या प्रियजनांची शपथ घेतली आहे. जर ते आमच्यासोबत असं काही करत असतील तर हे खपवून घेतलं जाणार नाही," असा इशारा खासदार राऊत यांनी दिला.
...अशी संजय राऊतांची इच्छा : "मला असे समजलं आहे की, संजय राऊत यांची अशी इच्छा आहे की शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे सर्व आमदार आणि खासदार यांनी काँग्रेसमध्ये विलीन व्हावं. यामुळं शरद पवार यांची राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेतेपदी, तर उद्धव ठाकरे यांची महाराष्ट्र काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली जाईल. संजय राऊत या दिशेनं प्रयत्न करत आहेत. याच घडामोडींमुळं नाराज होऊन त्यांच्या पक्षातील खासदार लोकसभेच्या अध्यक्षांची भेट घेण्यासाठी दिल्लीला आले असावेत. लोकांनी संजय राऊत यांच्या रोजच्या विधानांना गांभीर्यानं घेणं थांबवलं आहे", अशी प्रतिक्रिया भाजपा आमदार आशिषराव देशमुख यांनी दिली.
शिवसेनेत सामीव होणारे ठाकरेंचे खासदार :
- ओमराजे निंबाळकर
- नागेश पाटील आष्टीकर
- भाऊसाहेब वाकचौरे
- संजय दिना पाटील
- संजय जाधव
- संजय देशमुख
उद्धव ठाकरेंसोबत राहिलेले खासदार :
- अनिल देसाई
- अरविंद सावंत
- राजाभाऊ वाजे
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