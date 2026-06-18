एकनाथ शिंदेंचा पुन्हा एकदा मोठा राजकीय डाव; दुसऱ्यांदा शिवसेना फोडत विरोधकांना दिला धोबीपछाड!
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जून महिन्यात शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे सहा खासदार फोडत पुन्हा मोठा राजकीय डाव साधला आहे. त्यांनी दुसऱ्यांदा शिवसेना फोडण्याची 'कामगिरी' केली आहे.
Published : June 18, 2026 at 8:25 PM IST|
Updated : June 18, 2026 at 8:32 PM IST
मुंबई : जून महिना हा महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासाठी महत्त्वाचा ठरला आहे. नुकतेच त्यांनी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे सहा खासदारांना आपल्या गटात सामील करून घेत एक मोठा राजकीय डाव साधला. मात्र, शिंदे यांनी अशा प्रकारचा राजकीय डाव साधण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही.
एकनाथ शिंदेंनी दोनवेळा फोडली शिवसेना : 30 जून 2022 ला एकनाथ शिंदे यांनी बहुसंख्य आमदार, नगरसेवक आणि पक्ष कार्यकर्त्यांसह अविभाजित शिवसेना सोडली. त्यानंतर महाविकास आघाडी (MVA) या तीन पक्षांच्या युतीचं सरकार पाडलं. या युतीमध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) आणि शिवसेना यांचा समावेश होता. त्यानंतर लगेचच शिंदे यांची 2024 पर्यंत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. बंडानंतर, शिवसेनेचे स्थान 100 वर्षांहून अधिक काळ अस्तित्वात असलेल्या काँग्रेससारख्या राष्ट्रीय पक्षाच्या बरोबरीचं बनलं आहे. 2022 पासून, भारतीय जनता पार्टीनं (भाजपा) शक्तिशाली प्रादेशिक राजकीय पक्षांमध्ये स्पष्ट फूट पाडली असून, त्याद्वारे एकेकाळी प्रभावी असलेल्या नेत्यांचं वर्चस्व कमी केलं आहे. शिवसेनेनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातही फूट पडली आणि बहुसंख्य गट अजित पवार यांच्यासोबत गेला. पश्चिम बंगालमध्ये, तृणमूल काँग्रेसच्या (TMC) खासदारांच्या एका गटानं राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला (NDA) पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
...तेव्हा त्यांच्यात संघर्ष आणि अविश्वास होता : अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. उदाहरणार्थ, यात सत्तेचे राजकारण खेळलं जात आहे का? आणि मतदारांकडं दुर्लक्ष केलं जात आहे का? पक्षात जेव्हा जेव्हा फूट पडते तेव्हा त्या पक्षांचे निष्ठावान कार्यकर्ते गोंधळून जातात. नेते कदाचित पक्षचिन्हे, रंग आणि विचारसरणी बदलू शकतील. परंतु, मतदारांसाठी सार्वजनिक कामं पूर्ण करणं आणि सरकारी योजनांचे लाभ मिळवून देणं या गोष्टींना दिलेली वचनबद्धता महत्त्वाची असते. शिवसेना आणि भाजपा यांच्यातील युतीच्या सुरुवातीच्या काळात म्हणजेच दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांच्या काळात जेव्हा भाजपा हा युतीमधील लहान पक्ष होता, तेव्हा त्यांच्यात संघर्ष आणि अविश्वास होता.
प्रत्येकालाच 'नंबर वन' नेता बनायची इच्छा : महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस, प्रवक्ते आणि संपर्क विभागाचे प्रभारी सचिन सावंत यांनी 'ईटीव्ही भारत'ला सांगितले की, "देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यातील संघर्षाचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न शिंदे करत असल्याचं दिसून येतं. महायुतीमध्ये अंतर्गत संघर्ष सुरू आहे. तो हळूहळू अधिक स्पष्टपणे दिसून येईल. फडणवीस यांनी स्वतःसाठी अनेक शत्रू निर्माण केले आहेत. शिंदे वारंवार दिल्लीला का जातात? हे आता स्पष्ट होत आहे. शिवसेना ही प्रत्यक्षात 'शाह यांची सेना' आहे. महाराष्ट्रात प्रत्येकालाच 'नंबर वन' नेता बनायची इच्छा आहे. त्यांना जनतेचा कौल किंवा जनमताची फारशी पर्वा नाही."
दोष देण्याऐवजी त्यांनी आत्मपरीक्षण करावं : "आमच्यावर दोषारोप करण्याऐवजी उद्धव ठाकरे यांनी आत्मपरीक्षण केलं पाहिजे. लोक त्यांच्यावर नाराज का आहेत? त्यांचे नेते आणि कार्यकर्ते त्यांना का सोडून जात आहेत? याचा त्यांनी स्वतःलाच प्रश्न विचारला पाहिजे. उद्धव ठाकरे यांनी बाळासाहेब ठाकरे यांची हिंदुत्वाची विचारधारा सोडली असून काँग्रेसशी हातमिळवणी केली आहे. यामुळं शिवसैनिक आणि जनतेमध्ये असंतोष वाढत आहे. परिस्थिती अशा टप्प्यावर पोहोचली आहे की, मुंबईतील त्यांचे नगरसेवकही कदाचित त्यांच्यासोबत राहणार नाहीत. खासदारांनी मोठ्या रकमेच्या मोहापायी पक्ष सोडल्याबद्दल त्यांना दोष देण्याऐवजी त्यांनी आत्मपरीक्षण करावे," असं म्हणत शिवसेना खासदार नरेश म्हस्के यांनी उद्धव ठाकरे आणि संजय राऊत यांना आत्मपरीक्षण करण्याचा खोचक सल्ला दिला.
'वापरा आणि फेकून द्या' : "शिंदे आपोआपच शक्तिशाली बनले आहेत. मात्र, भाजपाशासित राज्यात दुसऱ्या पक्षातील नेत्याला मुख्यमंत्री होऊ देण्यास भाजपा कधीच परवानगी देणार नाही. एकनाथ शिंदे हे भाजपाच्या 'वापरा आणि फेकून द्या' या धोरणाचा भाग ठरत आहेत. त्यांना आपला पक्ष भाजपामध्ये विलीन करण्यास भाग पाडलं जाईल," अशी शक्यता सचिन सावंत व्यक्त केली.
राज्यात कोणाकडं किती खासदार : सध्या लोकसभेत महाराष्ट्रातून काँग्रेसकडं 13, भाजपाकडं 9 आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडं 9 जागा होत्या. मात्र, त्यापैकी 6 खासदारांनी बंडखोरी केली असून त्यांना अद्याप अधिकृतपणे पक्षातून काढून टाकलेलं नाही. जेव्हा ते शिवसेनेत विलीन होतील, तेव्हा शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडं 3 खासदार असतील. सध्या शिवसेनेकडं 7 खासदार आहेत. मात्र 6 खासदार पक्षात सामील झाल्यानंतर, महाराष्ट्रातून सर्वाधिक निवडून आलेले खासदार त्यांच्याकडं असतील. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडं 1 जागा आहे, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाकडं 8 तर एक अपक्ष खासदार आहे.
महायुतीमध्ये अंतर्गत संघर्ष नाही : एकनाथ शिंदे यांच्या वाढत्या लोकप्रियतेबद्दल बोलताना शिवसेना नेत्या शायना एनसी म्हणाल्या, "एकनाथ शिंदे यांची लोकप्रियता दिवसेंदिवस वाढत आहे. लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातील 'क्रमांक एक'चा पक्ष म्हणून आमचा पक्ष आता समोर आला आहे. याचे श्रेय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि एकनाथ शिंदे यांना जातं. तरीही, आम्ही 'महायुती'चा एक भाग म्हणून एकत्रितपणे काम करत आहोत. आमच्यात कोणतीही स्पर्धा नाही. महायुतीमध्येही कोणताही अंतर्गत संघर्ष नाही."
प्रमुख प्रादेशिक पक्ष फोडण्यासाठी भाजपाची धडपड : "ज्या वेगानं ही फूट पडत आहे, त्यावरून हे स्पष्ट होतं की भाजपाला दीर्घकाळापर्यंत देशावर एकहाती सत्ता गाजवायची आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात ही विधेयकं मंजूर करणं तातडीचं आहे. यात प्रामुख्यानं 'नारी शक्ती विधेयक' समाविष्ट आहे. त्याविरोधात काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील विरोधी पक्षांनी मतदान केलं होतं. देशातील सर्व प्रमुख प्रादेशिक पक्ष फोडण्यासाठी भाजपाची धडपड सुरू असल्याचं आपल्याला दिसत आहे. पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू आणि महाराष्ट्रात हे चित्र पाहायला मिळत आहे. मागील संसद अधिवेशनात हुकलेले दोन-तृतीयांश बहुमत मिळवण्यासाठीच भाजपा हे करत आहे, हे उघड आहे. पक्ष फोडल्यानंतर त्यांना त्याची काहीच पर्वा नसते. पक्ष फोडण्याचा आणि इतर पक्षांतील निवडून आलेल्या नेत्यांना भाजपामध्ये विलीन होण्यास भाग पाडण्याचा जो पायंडा पडत आहे, त्यावरून उत्तर-दक्षिण अशी फूट पडेल की काय?," अशी भीती राजकीय विश्लेषक प्रताप आसबे यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना व्यक्त केली.
दक्षिण भारतातील राज्यांकडं कोण लक्ष देणार? : "भाजपाला अमर्याद काळासाठी सत्ता उपभोगण्याची इच्छा आहे. हे उद्दिष्ट साध्य होईपर्यंत ते थांबणार नाहीत. ही बाब एकनाथ शिंदेंच्या लक्षात आलेली नाही. यामुळं भाजपाच्या एकूण जागांच्या संख्येत विशेषतः उत्तर भारतातील राज्यांमध्ये वाढ होईल. मग दक्षिण भारतातील राज्यांकडं कोण लक्ष देणार? यामुळं भारताचं विभाजन होईल. दक्षिण भारतातील राज्यांकडं कोणीही लक्ष देणार नाही. ही संपूर्ण रणनीती केवळ महाराष्ट्रापुरती मर्यादित नाही. परंतु, इतर पक्षांचे राजकीय नेते किरकोळ फायद्यासाठी याकडं गांभीर्यानं पाहत असल्याचं दिसत नाही," असं प्रताप आसबे यांनी सांगितलं.
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