उद्धव ठाकरेंचे 6 खासदार फोडल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांची नजर आता आमदारांवर? राजकीय वर्तुळात 'ऑपरेशन टायगर 3' ची चर्चा
उद्धव ठाकरेंच्या 20 आमदारांपैकी 14 आमदारांनी बुधवारी एकनाथ शिंदे यांची गुप्त भेट घेतल्याची चर्चा आहे. त्यानंतर ऑपरेशन टायगर 3 ची चर्चा सुरू झाली आहे.
Published : June 26, 2026 at 3:56 PM IST
मुंबई : शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे 6 खासदार फुटल्यानंतर आता आमदारांमध्येही मोठी राजकीय हालचाल सुरू असल्याच्या चर्चा रंगू लागल्या आहेत. ‘ऑपरेशन टायगर 3’ पुन्हा सक्रिय झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. 6 खासदारांच्या हालचालीनंतर आता उद्धव ठाकरे यांच्या आमदारांवरदेखील उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची नजर असल्याचं बोललं जात आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, ठाकरेंच्या 20 आमदारांपैकी तब्बल 14 आमदारांनी बुधवारी (24 जून) अज्ञात स्थळी एकनाथ शिंदे यांची गुप्त भेट घेतल्याची चर्चा आहे. 6 खासदारांनंतर आता 14 आमदारही शिंदे यांच्या संपर्कात असल्याचा दावा केला जात आहे. त्यामुळे ‘ऑपरेशन टायगर 3’ चे परिणाम लवकरच दिसू शकतात, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. बुधवारी विधिमंडळाच्या कामकाजात एकनाथ शिंदे यांच्या गैरहजेरीमागेही याच राजकीय घडामोडी कारणीभूत असल्याची चर्चा रंगली.
14 आमदारांचं गणित काय? : उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेकडे सध्या 20 आमदार आहेत. यापैकी दोन तृतियांश म्हणजेच 14 ते 15 आमदारांचा आकडा महत्त्वाचा मानला जातो. याच संख्येच्या आधारावर पुढील 2 ते 3 महिन्यांत स्वतंत्र गट उभा करण्याची हालचाल सुरू असल्याची चर्चा आहे. हा गट तयार झाल्यानंतर हे आमदार ठाकरेंपासून फारकत घेऊ शकतात, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. खासदारांच्या पक्षांतरानंतर निर्माण झालेल्या नाराजीची तीव्रता कमी होईपर्यंत आमदारांच्या हालचाली सावधपणे आणि टप्प्याटप्प्यानं केल्या जातील. त्यामुळे पुढील 2 ते 3 महिन्यांत या राजकीय समीकरणांना वेग येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
याबाबत एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेचे खासदार नरेश म्हस्के यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं , शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षातील पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते सध्याच्या भूमिकांमुळे नाराज असून मोठ्या प्रमाणात पक्ष सोडत आहेत. अनेक कार्यकर्ते आता उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाशी जोडले जात आहेत”. कारण त्यांच्या माध्यमातून पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांची कामं होत असल्याचा दावा त्यांनी केला. उद्धव ठाकरे पक्षप्रमुख म्हणून प्रभावीपणे दिसत नाहीत, तर इतर काही लोकच पक्षाचे निर्णय घेत असल्याची भावना पक्षातील आमदार, पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांमध्ये निर्माण झाली आहे. याच नाराजीमुळे अनेकजण ठाकरेंची साथ सोडत असल्याचा दावा मस्के यांनी केला.
एकनाथ शिंदेंना आमदार फोडण्याची गरज काय? : ऑपरेशन टायगर’ खासदारांच्या बाबतीत राबवण्यामागे लोकसभेतील अंकगणित महत्त्वाचे होते. केंद्रातील एनडीए सरकारला बहुमत अधिक भक्कम करण्यासाठी आणि महत्त्वाची विधेयके मंजूर करताना अतिरिक्त पाठबळाची गरज होती. त्यासाठी विविध राज्यांत हे ऑपरेशन राबवण्यात आल्याची चर्चा होती. मात्र आता प्रश्न असा उपस्थित होतो की, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना आमदारांची गरज का भासत आहे?
राजकीय जाणकारांनी काय सांगितलं? : याबाबत वरिष्ठ पत्रकार संदीप प्रधान यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं की, खासदारांनंतर आमदारांना आपल्या गोटात खेचण्याचा शिंदे यांचा प्रयत्न हा थेट 2029 च्या राजकीय तयारीचा भाग आहे. जितके अधिक आमदार शिंदे आपल्या बाजूला आणतील, तितकी आगामी निवडणुकांमध्ये त्यांची राजकीय ताकद आणि सौदेबाजीची क्षमता वाढेल.
प्रधान यांच्या मते, 2029 मध्ये जर भाजपानं कधी शिंदेंना बाजूला करण्याचा प्रयत्न केला, तर मोठ्या संख्येनं आमदार त्यांच्यासोबत असतील तर त्यांच्याशिवाय सरकार स्थापन करणं कठीण होऊ शकतं. अशा परिस्थितीत ते सत्तेतील निर्णायक भूमिका बजावू शकतात किंवा गरज पडल्यास सर्वात मोठा विरोधी गट उभा करण्याइतकी ताकदही मिळवू शकतात. त्याचबरोबर, अजित पवारांच्या अकाली निधनामुळे निर्माण झालेल्या पोकळीचाही शिंदेंना अप्रत्यक्ष फायदा होत असल्याचं प्रधानांनी नमूद केलं. राष्ट्रवादीत मोठी फूट पडण्याची शक्यता कमी दिसत असली, तरी सत्ता, संसाधनं आणि राजकीय प्रभाव यांच्या जोरावर शिंदे इतर पक्षांतील आमदारांना आपल्या बाजूला वळवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
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