'ऑपरेशन तारा' यशस्वी! १ हजार किमीचे अंतर अन् २७ तासांच्या प्रवासानंतर ताडोबातील 'चंदा' वाघिणीचे सह्याद्रीत स्थानांतरण

ताडोबा-अंधारी तसेच पेंच व्याघ्र प्रकल्पातून आठ वाघांच्या स्थानांतरणास दिलेल्या मंजुरीनंतर एका वाघिणीचं आज सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात 'सॉफ्ट रिलीज' झालं आहे.

Chanda tigress in Sahyadri Tiger Reserve
चंदा वाघिणीचे सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात स्थलांतर (Source : वन्यजीव रक्षक रोहन भाटे)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 14, 2025 at 4:02 PM IST

सातारा : दीर्घकालीन व्याघ्र संवर्धन उपक्रमांतर्गत ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील तीन वर्षे वयाच्या 'चंदा' वाघिणीचे (सांकेतिक क्रमांक T20-S-2) आज पहाटे सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात यशस्वीरीत्या स्थानांतरण झालं आहे. सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात तिचं 'तारा', असं नामकरण करण्यात आलं असून तिचा सांकेतिक क्रमांक STR-T-04 आहे. वाघांच्या स्थानांतरणाचा हा संपूर्ण कार्यक्रम भारतीय वन्यजीव संस्थेच्या (WII) वैज्ञानिक मार्गदर्शनाखाली राबविण्यात येत आहे.

आठ वाघांच्या स्थानांतरणास मंजुरी : ताडोबा-अंधारी तसेच पेंच व्याघ्र प्रकल्पातून तीन नर आणि पाच मादी, अशा एकूण आठ वाघांच्या स्थानांतरणास केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने मंजुरी दिली होती. त्यानुसार टप्प्याटप्प्याने वाघांच्या स्थानांतरणास सुरूवात झाली आहे. सुमारे तीन वर्षांची ही वाघीण NTCA च्या सर्व मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पातील खडसांगी परिक्षेत्रातून सुरक्षितरीत्या पकडण्यात आली. तिला योग्य पशुवैद्यकीय उपचार देऊन सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात स्थलांतरित करण्यात आले.

हवामानाशी जुळवून घेतल्यावर जंगलात सोडणार : सध्या सोनारली येथील एनक्लोजरमध्ये वाघिणीला 'सॉफ्ट रिलीज' पद्धतीने सोडण्यात आले असून पुढील टप्प्यात वनात सोडण्यापूर्वी तिने हवामानाशी जुळवून घेतलंय का, याचे निरीक्षण करण्यात येणार आहे. वाघिणीला ताडोबाहून आणण्याची संपूर्ण प्रक्रिया काटेकोर सुरक्षा मानदंड पाळून तसेच तज्ज्ञांच्या निरीक्षणाखाली पार पाडण्यात आली. ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पातील वन्यजीव पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. आर. एस. खोब्रागडे यांनी वाघिणीच्या प्रकृतीवर देखरेख ठेवली होती.

'ऑपरेशन तारा' हा ऐतिहासिक टप्पा : सह्याद्रीतील व्याघ्र पुनर्स्थापनासाठी हे स्थानांतरण हा मैलाचा दगड ठरल्याची प्रतिक्रिया प्रधान मुख्य वन्यजीव संरक्षक एम. एस. रेड्डी यांनी दिली. तसेच 'ऑपरेशन तारा' हा सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पासाठी ऐतिहासिक टप्पा असून या वाघिणीच्या सॉफ्ट रिलीजमुळे सह्याद्रीतील वैज्ञानिक पुनर्स्थापना कार्यक्रमाला सुरुवात झाली आहे. आम्ही सातत्यपूर्ण निरीक्षण करून सह्याद्री प्रकल्पाला पुन्हा सक्षम व्याघ्र अधिवास बनवू, अशी ग्वाही प्रकल्पाचे क्षेत्र संचालक तुषार चव्हाण यांनी दिली.

खास पिंजऱ्यातून वाघिणीला आणलं चांदोलीत : ताडोबा येथे १२ नोव्हेंबर रोजी दुपारी ४ वाजता वाघीण पकडण्याची मोहीम सुरू झाली. ५ वाजता वाघिणीला पकडून पिंजऱ्यात बंदिस्त करण्यात आलं. वैद्यकीय तपासण्या, फिटनेस पाहून त्याच रात्री १० वाजता कराडच्या दिशेने प्रवास सुरु झाला. चांदोली येथे दाखल झाल्यानंतर तिच्या वैद्यकीय तपासण्या करण्यात आल्या. फिटनेस पाहून पहाटे ३.२० ला वाघिणीचे एनक्लोजरमध्ये 'सॉफ्ट रिलीज' करण्यात आले. जवळपास १००० किमीचे अंतर आणि २७ तास प्रवास करून वाघिणीला खास पिंजऱ्यातून चांदोलीत आणण्यात आले.

'या' अधिकाऱ्यांनी मोहीम केली फत्ते : सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाचे क्षेत्र संचालक तुषार चव्हाण, विभागीय वनाधिकारी स्नेहलता पाटील, सहाय्यक वनसंरक्षक संदेश पाटील, सहाय्यक वनसंरक्षक बाबासाहेब हाके, चांदोलीचे वनक्षेत्रपाल ऋषीकेश पाटील, वनक्षेत्रपाल प्रदीप कोकितकर, वनक्षेत्रपाल किरण माने, वनक्षेत्रपाल (फिरते पथक) संग्राम गोडसे, मानद वन्यजीव रक्षक रोहन भाटे, वन्यजीव संशोधक आकाश पाटील यांनी वाघिणीला ताडोबातून सह्याद्रीपर्यंत सुरक्षित आणण्याची मोहीम पार पाडली.

