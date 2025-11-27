'ऑपरेशन सिंदूर'मध्ये वीरमरण आलेल्या मुंबईकर अग्निवीराच्या माऊलीला चढावी लागली कोर्टाची पायरी
'ऑपरेशन सिंदूर' दरम्यान सीमेपलिकडून झालेल्या गोळीबारात धारातीर्थी पडलेल्या सैनिकाच्या नातेवाईकांना पूर्ण लाभ नाकारल्याची दुर्दैवी घटना समोर आलीय.
Published : November 27, 2025 at 8:05 AM IST
मुंबई : जम्मू आणि कश्मीरमध्ये 'ऑपरेशन सिंदूर' दरम्यान सीमेपलिकडून झालेल्या गोळीबारात धारातीर्थी पडलेल्या सैनिकाच्या नातेवाईकांना पूर्ण लाभ नाकारल्याची दुर्दैवी घटना समोर आलीय. नाईलाजानं अग्निवीरच्या आईला हायकोर्टात धाव घेण्याची वेळ आलीय. अग्निवीर हा देखील देशाचा सैनिकच आहे. त्याच्या बलिदानालाही तितकीच किंमत आहे. त्यामुळे नियमित सैनिकांप्रमाणेच अग्निवीरांनाही मरणोपरांत लाभ देण्यात यावा, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आलीय. मुंबईत राहणाऱया मुरली नाईक यांची शौर्यगाथा 9 मे रोजी 'ई टीव्ही भारत'नं सर्वप्रथम जगासमोर मांडली होती. लवकरच या याचिकेवर मुंबई हायकोर्टात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
काय आहे याचिका? : पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताकडून सीमेपलिकडे सैन्य पाठवून 'ऑपरेशन सिंदूर' राबवण्यात आलं. त्या तणावादरम्यान पाकिस्तानी सैन्याकडून सीमाभागात शस्त्रसंधींचं उल्लंघन केलं जात होतं. या हल्ल्यात 9 मे रोजी पूंछ परिसरात मुरली नाईक हे देशासाठी कामी आले. मात्र, त्यांच्या मृत्यूनंतर देखील नियमित सैनिकांप्रमाणे लाभ न दिल्याविरोधात मुरली यांच्या मातोश्री ज्योतिबाई नाईक यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केलीय. अग्निवीर हे नियमित सैनिकांप्रमाणेच आपलं कर्तव्य बजावतात, त्यांनाही जीवाची बाजी लावत जोखीम सहन करावी लागते. मात्र, तरीही अग्निवीरांच्या कुटुंबियांना दीर्घकालीन पेन्शन आणि कल्याणकारी लाभ नाकारले जातात. त्यामुळे 'अग्निपथ योजना' अग्निवीर आणि नियमित सैनिकांमध्ये 'मनमानी' भेदभाव निर्माण करतेय, असा आरोप या याचिकेतून करण्यात आलाय.
काय आहे 'अग्निपथ योजना' : केंद्र सरकारनं सुरू केलेल्या 'अग्निपथ योजने'त अग्निवीरांना सेवोत्तर पेन्शनचे लाभ आणि नियमित सैनिकांना मिळणाऱ्या इतर दीर्घकालीन कल्याणकारी हक्कांपासून वगळण्यात आलंय. युद्धात कामी आलेल्या अग्निवीराच्या कुटुंबाला एक कोटी रुपयांची सानुग्रह अनुदान रक्कम मिळते. परंतु, त्यांना नियमित कुटुंब पेन्शन किंवा इतर कोणतेही फायदे दिले जात नाहीत. त्यामुळे अग्निवीरांच्या कुटुंबियांनाही पेन्शन, संस्थात्मक मान्यता आणि कल्याणकारी उपाययोजनांसह समान मरणोत्तर लाभ सुनिश्चित करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आलीय.
मुरली श्रीराम नाईक यांची शौर्यगाथा : मुंबईच्या घाटकोपर परिसरातील कामराज नगरमधील रहिवासी मुरली श्रीराम नाईक हे जम्मू- काश्मीरच्या सीमेवर 'ऑपरेशन सिंदूर' दरम्यान देशासाठी कामी आले. त्यांच्या या बलिदानाला वंदन करत राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्य सरकार नाईक कुटुंबियांच्या पाठीशी असल्याचं 9 मे रोजी जाहीरपणे सांगितलं होतं. नाईक कुटुंबियांची सर्व माहिती घेत त्यांना सर्वतोपरी मदत केली जाईल, असंही आश्वासन एकनाथ शिंदे यांनी 'ई टीव्ही भारत'शी बोलताना दिलं होतं. 23 वर्षीय मुरली सीमेवर धारातीर्थ पडल्याची बातमी 9 मे च्या सकाळी फोनवर आली आणि त्यांची आई जागीच कोसळली होती. सैन्य दलाकडून या घटनेची माहिती देणारा फोन मुरलीच्या आईनंच घेतला होता. त्यानंतर आपल्या पत्नीला सावरत श्रीराम यांनी फोन घेत सैन्यातील अधिकाऱयांशी बातचीत केली. ही बातमी यायच्या काही तास आधीच सकाळी 8 वाजता मुरलीनं आपल्या आईला व्हिडिओ कॉल केला होता. त्या कॉलमध्ये तो सर्वांशी बोलला. आजोबांच्या तब्येतीची चौकशी केली. आई वडिलांची खुशाली विचारली व सारं काही ठीक असल्याचं त्यानं सांगितलं. सध्याच्या परिस्थितीत घरच्यांना टेंशन नको म्हणून मुरली आपल्या पोस्टिंगबद्दल फारसं त्यांच्याशी बोलणं टाळायचा. घरच्यांना त्यांनी आपण पंजाबजवळ ड्युटीवर तैनात असल्याचं शेवटचं कळवलं होतं. मात्र, प्रत्यक्षात ते अतिसंवेदनशीन अश्या जम्मू काश्मीर सीमेवर देशाचं रक्षण करत होते. काश्मीरच्या सीमेवर झालेल्या गोळीबारात मुरली यांना वीरमरण आल्याची बातमी समजताच कुटुंबावर शोककळा पसरली होती. लहानपणापासूनच त्यांना मैदानी खेळांची आवड होती. अभ्यासातही मुरली नेहमी आघाडीवर राहायचे. पुढे मुंबईत आल्यावर मुरली यांनी नाशिकच्या सैनिकी स्कूलमध्ये प्रवेश घेतला. त्यांच्या या निर्णयावर वडील तितकेसे खूष नव्हते. मुलानं दुसरं काहीतरी करावं अशी त्यांची फार इच्छा होती. मात्र, देशसेवेबाबत मुरली हे ठाम असल्याचं त्यांच्या वडिलांनी 'ई टीव्ही भारत'शी बोलताना स्पष्ट केलं होतं.
हेही वाचा -
- "कचऱ्याच्या दुर्गंधीत लोकांनी आणखी किती दिवस घुसमटायचं?", एकनाथ शिंदे समितीच्या संथ कारभारावरून हायकोर्टाची नाराजी
- अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीची वैयक्तिक हक्कांच्या रक्षणार्थ हायकोर्टात धाव; गैरवापर करणाऱ्या 27 वेबसाईटची दिली माहिती
- 100 उठाबशांच्या शिक्षेमुळं चिमुकलीचा मृत्यू झालेल्या प्रकरणाची चौकशी करा, उच्च न्यायालय रजिस्ट्रार यांचे पोलीस आयुक्तांना निर्देश