'ऑपरेशन शाश्वत सागर' अंतर्गत सिंधुदुर्गात पाच नौकेवर मत्स्य विभागाची कारवाई
अवैध मासेमारीला आळा घालण्यासाठी सिंधुदुर्ग मत्स्यव्यवसाय विभागानं हाती घेतलेल्या 'ऑपरेशन शाश्वत सागर' मोहिमेंतर्गत मुणगेसमोरील समुद्रात धडक कारवाई करण्यात आली.
Published : October 30, 2026 at 4:39 PM IST
सिंधुदुर्ग : अवैध मासेमारीला आळा घालण्यासाठी मत्स्यव्यवसाय विभागाने हाती घेतलेल्या 'ऑपरेशन शाश्वत सागर' मोहिमेंतर्गत मुणगेसमोरील समुद्रात धडक कारवाई करण्यात आली. समुद्रात सुमारे 10 ते 12 वाव पाण्यात अवैध पद्धतीनं पर्ससीन जाळ्यांच्या साहाय्यानं मासेमारी करणाऱ्या एका मोठ्या व चार लहान अशा एकूण पाच नौकांवर मत्स्यव्यवसाय विभागानं कारवाई केली. संबंधित नौकांविरोधात महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन कायद्यातील तरतुदीनुसार पुढील कायदेशीर कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. ही कारवाई बुधवारी दुपारच्या सुमारास करण्यात आली.
देवगडचे अंमलबजावणी अधिकारी तथा परवाना अधिकारी किरण वाघमारे आणि मालवणचे अंमलबजावणी अधिकारी तथा परवाना अधिकारी गणेश टेमकर यांच्या संयुक्त नेतृत्वाखाली ही मोहीम राबविण्यात आली. सागरी सुरक्षा पर्यवेक्षक व सुरक्षा रक्षकांनीही या कारवाईत सक्रिय सहभाग घेतला. सिंधुदुर्ग मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सहाय्यक आयुक्त सागर कुवेसकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही संपूर्ण मोहीम पार पडली.
मुणगेसमोरील सागरी हद्दीत नियमित गस्त सुरू असताना, काही नौका अंदाजे 10 ते 12 वाव पाण्यात संशयास्पदरीत्या मासेमारी करत असल्याचे पथकाच्या निदर्शनास आले. त्यानुसार समुद्रात घटनास्थळी अधिकाऱ्यांच्या पथकाने संबंधित नौकांची तपासणी केली असता, पर्ससीन जाळ्यांच्या साहाय्याने नियमांचे उल्लंघन करून मासेमारी सुरू असल्याचे आढळून आले.
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