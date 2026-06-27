DRI चं 'ऑपरेशन बुलियन बस्ट': कोट्यवधींचं वितळवलेलं इतक्या कोटींचं सोनं जप्त, देशभरात खळबळ
डीआरआयनं 23 कोटी रुपये किमतीचं 15 किलो अवैध सोनं जप्त केलं. मुंबईसह बंगळुरू आणि विशाखापट्ट्णम इथं राबवलेल्या संयुक्त कारवाईत 15 जणांना अटक करण्यात आली आहे.
Published : June 27, 2026 at 1:27 PM IST
मुंबई : महसूल गुप्तचर संचालनालय ( DRI ) मुंबईनं सोनं तस्करीविरोधात 'ऑपरेशन बुलियन बस्ट' हे जॉईंट ऑपरेशन सुरू केलं आहे. DRI नं मुंबईत कलेल्या छापेमारीत आंतरराष्ट्रीय सोनं तस्करीच्या रॅकेटचा पर्दाफाश केला. या कारवाईत सोनं वितळवण्याच्या मशिनसह मोठा ऐवज जप्त करत अवैध सोने तस्करी सिंडिकेटला जोरदार दणका दिलाय. मुंबईतील या कारवाईत 9 कोटी रुपये किमतीचं 6 किलो वितळवलेलं सोनं जप्त केलं. तर विमानतळावर काम करणाऱ्या एका कर्मचाऱ्यांसह एकूण 9 जणांना अटक केली. DRI नं राष्ट्रीय पातळीवर राबवलेल्या 'ऑपरेशन बुलियन बस्ट' अंतर्गत एकूण 23 कोटी रूपये किंमतीचं 15 किलो अवैध सोनं, चांदी आणि इतर मुद्देमाल जप्त केला आहे.
काय आहे 'ऑपरेशन बुलियन बस्ट' : 'ऑपरेशन बुलियन बस्ट' नावाच्या संयुक्त कारवाईत महसूल गुप्तचर संचालनालयानं (DRI) नं खबऱ्याकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारावर मुंबईत छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर कार्यरत असलेल्या संघटित सोनं तस्करी सिंडिकेटचा पर्दाफाश केला. या कारवाईत 8.95 कोटी रुपये किमतीचं 5.98 किलो परदेशी बनावटीचं तस्करी करून भारतात आणलेलं सोनं जप्त करण्यात आलं. या संपूर्ण तस्करीत आत्तापर्यंत 9 जणांना अटक करण्यात आली आहे. यामध्ये एक विमानतळ कर्मचारी, तिचा हँडलर, तीन मध्यस्थ, सोनं वितळवण्याच्या कारखान्यातील कर्मचारी आणि सोनं वितळवण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या अन्य तीन व्यक्तींचा समावेश आहे. याशिवाय बंगळुरू विमानतळावर अंतरवस्त्रांच्या आडून लपवून आणलेली 24 कॅरेट सोन्याची 1.8 किलो पेस्ट हस्तगत करण्यात आलीय. एका परदेशी प्रवाशानं आपल्या सामानात दडवून ठेवलेल्या आपल्या अंडर वेअरमध्ये ही पेस्ट गुंडाळून ठेवली होती. तर हैदराबाद, विशाखापट्टणम, राजकोट या ठिकाणाच्या कारवाईत तस्करीच्या मार्गानं भारतात आणलेलं 6 किलो सोनं, परकीय चलन आणि काही प्रमाणात चांदीही जप्त करण्यात आली. एकंदरीत गेल्या काही तासांत राष्ट्रीय पातळीवर राबवलेल्या 'ऑपरेशन बुलियन बस्ट' अंतर्गत डीआरआयनं एकूण 23 कोटी रूपये किंमतीचं जवळपास 15 किलो अवैध सोनं जप्त केलं आहे.
कशी करण्यात आली कारवाई : डीआरआयला मिळालेल्या माहितीच्या आधारे, डीआरआयच्या अधिकाऱ्यांनी एक संयुक्त मोहीम राबवली होती. ज्यात मुंबईतील एका अवैध सोनं वितळवण्याच्या कारखान्याचा पर्दाफाश झाला. या ठिकाणी तस्करी केलेल्या सोन्याचं पट्यांमध्ये रूपांतर करून ते पुढील वितरणासाठी तयार केलं जात होतं. 36 तासांहून अधिक काळ अतिशय गुप्तता ठेवून ऐन मोक्याच्या क्षणी कारवाई करत डीआरआयच्या अधिकाऱ्यांनी एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील सोन्याचा संपूर्ण मार्ग शोधून काढलाय. यामध्ये परदेशातून झालेली सोन्याची तस्करी, विमानतळावरून त्याची गुप्तपणे केलेली वाहतूक आणि अखेरीस ते सोनं वितळवण्याच्या कारखान्यात त्याचं रूप पालटण्यापर्यंतच्या संपूर्ण प्रक्रियेचा समावेश होता. यात आंतरराष्ट्रीय ट्रान्झिटमधील प्रवासी, विमानतळाचे काही भ्रष्ट कर्मचारी, सोनारांचे हँडलर्स, या व्यवहारातील मध्यस्थ, या प्रक्रियेला फंडींग करणारे वित्तपुरवठादार आणि अवैध सोनं वितळवणारे कारागिर या सर्वांचा समावेश असलेलं संघटित जाळं यानिमित्तानं उघडकीस आलं.
DRI च्या सतर्कतेमुळे हाणून पडला डाव : देशातील परकीय चलन वाचवून आर्थिक सुरक्षा बळकट करण्यासाठी केंद्र सरकारनं सोन्यावर लादलेले वाढीव शुल्क या पार्श्वभूमीवर, ही यशस्वी कारवाई विशेष महत्त्वाची ठरली.
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