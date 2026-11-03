पाच हजार रुपयांचे महत्त्व शेतकऱ्यांनाच कळते; विरोधकांना समजणार नाही - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
पुणे मेट्रो चालविण्यासाठी सुमारे 100 महिला ट्रेन पायलट तयार करण्यात आल्या असून, एकूण कर्मचारीवर्गातही महिलांचं प्रमाण 50 टक्के असल्याचं मुख्यमंत्री फडणवीसांनी सांगितलं.
Published : November 3, 2026 at 5:50 PM IST
पुणे : राज्यात कमी पावसामुळे दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असून, राज्य सरकारनं दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना 5 हजार रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. मात्र, या मदतीवरून विरोधकांकडून सरकारवर टीका केली जात आहे. 5 हजार रुपयांत शेतकऱ्यांनी दिवाळी कशी साजरी करायची, असा सवाल विरोधकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांना प्रत्युत्तर दिलं. मोठ्या गाड्यांमधून फिरण्याची आणि मोठ्या घरांमध्ये राहण्याची सवय असलेल्यांना 5 हजार रुपयांचे महत्त्व समजणार नाही. मात्र, शेतकऱ्यांना या मदतीचे महत्त्व कळतं, असं ते म्हणाले. ही अग्रिम स्वरूपातील मदत असून, आगामी काळातही शेतकऱ्यांना मदत केली जाणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
शेतकऱ्यांना सर्वाधिक मदत महायुती सरकारनं केली आहे. यापूर्वीच्या सरकारनं शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आणि आता तेच सरकारवर टीका करत आहेत, असा टोलाही मुख्यमंत्री फडणवीसांनी लगावला.
दरम्यान, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांतर्गत पुणे मेट्रो मार्गिका 3 चा लोकार्पण सोहळा आणि पुणे मेट्रो टप्पा 2 चा भूमिपूजन समारंभ आज मंगळवारी (3 नोव्हेंबर) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ऑनलाइन उपस्थितीत पार पडला. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. याच कार्यक्रमादरम्यान माध्यमांशी बोलताना फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांच्या मदतीबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली.
पुण्यात 120 किलोमीटरचे मेट्रो नेटवर्क उभारणार :
पुणेकरांसाठी आज आनंदाची बाब असून, शिवाजीनगर ते हिंजवडी (माण) या मेट्रो मार्गिकेचं उद्घाटन झालं आहे. ही मार्गिका पुण्यातील आयटी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. या परिसरात प्रवास करताना नागरिकांना मोठ्या वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत होता. मात्र, मेट्रो मार्गिका सुरू झाल्याने प्रवाशांचा वेळ आणि श्रम वाचणार असून दैनंदिन प्रवास अधिक सुलभ होईल, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.
शिवाजीनगर ते हिंजवडी (माण) ही 23 किलोमीटर लांबीची मेट्रो मार्गिका असून, त्यावर 23 स्थानकं आहेत. हिंजवडीतील आयटी परिसरात दररोज ये-जा करणाऱ्या प्रवाशांना या मार्गिकेचा मोठा फायदा होणार आहे. केंद्र सरकारने 2017 मध्ये सार्वजनिक-खासगी भागीदारीचे (पीपीपी) धोरण तयार केल्यानंतर त्याअंतर्गत या मेट्रो मार्गिकेला मंजुरी देण्यात आली होती.
या मेट्रो मार्गिकेच्या संचालनात महिलांचा सहभाग हे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य असणार आहे. मेट्रो चालविण्यासाठी सुमारे 100 महिला ट्रेन पायलट तयार करण्यात आल्या असून, एकूण कर्मचारीवर्गातही महिलांचं प्रमाण 50 टक्के असल्याचं फडणवीसांनी सांगितलं.
'पुणे मेट्रोचं नेटवर्क पुरंदर विमानतळापर्यंत पोहोचणार' :
पुणे मेट्रोच्या दुसऱ्या टप्प्यातील चार मार्गिकांचे भूमिपूजनही झालं आहे. या मार्गिका पूर्ण झाल्यानंतर पुण्यात सुमारे 120 किलोमीटरचं मेट्रो नेटवर्क तयार होणार असून, हे नेटवर्क पुरंदर विमानतळापर्यंत पोहोचणार आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
पुण्यातील वाहतुकीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी केवळ मेट्रोवर अवलंबून न राहता विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा एकत्रित आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये बाह्य व अंतर्गत वर्तुळाकार रस्ते, एचसीएमटीआर आणि बोगद्यांसारख्या प्रकल्पांचा समावेश असल्याचंही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं.