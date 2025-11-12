महाराष्ट्रात केवळ मोजक्या पक्षांकडे राखीव निवडणूक चिन्हं; इतरांना प्रत्येक वॉर्डात वेगळ्या चिन्हांवर लढावं लागणार!
राज्य निवडणूक आयोगानं नुकत्याच जाहीर केलेल्या अधिसूचनेनुसार, केवळ मोजक्या राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय पक्षांकडेच राखीव निवडणूक चिन्हं आहेत.
Published : November 12, 2025 at 3:35 PM IST
मुंबई : महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा बिगुल वाजला असून, सर्वच राजकीय पक्षांनी तयारीला वेग दिला आहे. मात्र, या निवडणुकांमध्ये निवडणूक चिन्हांच्या वाटपावरून मोठा गोंधळ होण्याची शक्यता आहे. राज्य निवडणूक आयोगानं नुकत्याच जाहीर केलेल्या अधिसूचनेनुसार, केवळ मोजक्या राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय पक्षांकडेच राखीव निवडणूक चिन्हं आहेत. उर्वरित सर्व पक्षांना प्रत्येक वॉर्ड किंवा मतदारसंघात वेगळं मुक्त चिन्ह घेऊन निवडणूक लढवावी लागेल. यामुळं प्रचार मोहिमेत संभ्रम निर्माण होण्याची शक्यता असून, विशेषतः छोट्या पक्षांना मतदारांपर्यंत पोहोचणं कठीण होईल.
435 राजकीय पक्षांची यादी : राज्य निवडणूक आयोगानं प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेत एकूण 435 राजकीय पक्षांची यादी देण्यात आली असून, त्यापैकी केवळ मूठभर पक्षांकडेच राखीव चिन्हं आहेत. बाकी सर्वांना आयोगाकडे उपलब्ध असलेल्या मुक्त चिन्हांमधून वाटप होणार आहे. ही मुक्त चिन्हे 194 इतकी असून, ती प्रत्येक निवडणुकीसाठी वॉर्डनिहाय वेगळी मिळू शकतात. यामुळं छोट्या आणि नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त पक्षांना प्रचार करताना अतिरिक्त प्रयत्न करावे लागणार आहेत. विशेषतः ग्रामीण भागातील आणि नगरपालिका, महापालिका निवडणुकांमध्ये हे आव्हान अधिक कठीण असेल.
राष्ट्रीय पक्ष केवळ 5 : निवडणूक आयोगानं दिलेल्या तपशीलानुसार, राष्ट्रीय पक्षांची संख्या 5 आहे. यात भारतीय जनता पार्टी (कमळ), भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) (हातोडा, विळा आणि तारा), बहुजन समाज पक्ष (हत्ती), भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (हात) आणि आम आदमी पक्ष (झाडू) यांचा समावेश आहे. हे पक्ष देशभरात एकसमान चिन्ह वापरू शकतात.
राज्य पक्ष किती? : महाराष्ट्रातील राज्यस्तरीय पक्षही 5 आहेत, ज्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (घड्याळ), शिवसेना (धनुष्यबाण), महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (रेल्वे इंजिन), शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) (मशाल) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष-शरदचंद्र पवार (तुतारी वाजवणारा माणूस) यांचा उल्लेख आहे. मात्र, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना या दोन पक्षांच्या चिन्हांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या खटल्यांचा उल्लेख अधिसूचनेत करण्यात आला असून, ते अंतिम निर्णयाच्या अधीन आहेत, असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
अन्य राज्यातील 9 पक्षांना राखीव चिन्हाची मुभा : या व्यतिरिक्त इतर राज्यांतील राज्यस्तरीय पक्ष 9 आहेत, ज्यात भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (कणीस आणि विळा), जनता दल (सेक्युलर) (डोक्यावर भात घेतलेली स्त्री), समाजवादी पक्ष (सायकल), इंडियन युनियन मुस्लिम लीग (शिडी), ऑल इंडिया अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळगम (दोन पाने), जनता दल (युनायटेड) (बाण), ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (पतंग), ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक (सिंह) आणि भारत राष्ट्र समिती (कार) यांचा समावेश आहे. हे पक्ष महाराष्ट्रातही आपले राखीव चिन्ह वापरू शकतात, पण त्यांची नोंदणी मुख्यतः त्यांच्या मूळ राज्यात आहे.
'या' महत्त्वाच्या पक्षांसमोर पेच : उर्वरित 416 पक्ष हे नोंदणीकृत, पण अमान्यताप्राप्त आहेत. यात वंचित बहुजन आघाडी, प्रहार जनशक्ती पक्ष, राष्ट्रीय समाज पक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, जन सुराज्य शक्ती, पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी, भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए), भारीप बहुजन महासंघ यांसारखे पक्ष आहेत. या पक्षांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मुक्त चिन्ह घेऊन उतरावे लागेल. आयोगाच्या आदेशानुसार, मुक्त चिन्हांची यादीही राजपत्रात देण्यात आली आहे, ज्यात शिट्टी, बॅट, चष्मा, छत्री, टोपली, फरशी, गॅस सिलिंडर, हेल्मेट, आयस्क्रीम कोन, कॅमेरा, चप्पल, डमरू, फुटबॉल, हार, जिप्सी कार, किल्ली, लॅपटॉप, मळणी यंत्र, नारळ, पेन, रिंग, स्टोव्ह, टेबल लॅम्प, व्हायोलिन यांसारखी 194 चिन्हं आहेत.
ग्रामीण भागात आव्हान : याविषयी राजकीय विश्लेषक हेमंत देसाई म्हणाले, "राखीव चिन्ह नसलेल्या पक्षांना मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी अधिक मेहनत घ्यावी लागेल. एका वॉर्डात एक चिन्ह आणि दुसऱ्या वॉर्डात दुसरे, यामुळे मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण होऊ शकतो. विशेषतः ग्रामीण भागात जिथे मतदार साक्षरता कमी आहे, तिथे हे आव्हान वाढेल."
हेही वाचा :