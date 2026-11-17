कांदा रोपांना सोन्याचा भाव! एका पायलीचा दर 55 हजारांवर; गोंडेगावच्या रोपांना पाच जिल्ह्यातून मागणी
खरीप हंगामातील नुकसानीनंतर कांदा लागवडीकडं शेतकऱ्यांचा कल वाढलाय. रोपांच्या तुटवड्यामुळं एका पायलीचा दर 55 हजारांवर पोहोचलाय. याचा आढावा घेतलाय 'ईटीव्ही भारत'चे प्रतिनिधी रवींद्र महाले यांनी.
Published : November 17, 2026 at 1:48 PM IST
श्रीरामपूर (अहिल्यानगर) : निसर्गाची अवकृपा, पावसाची अनियमितता, वाढते तापमान आणि अनेक भागातील दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळं यंदा खरीप हंगामातील पिकांचं मोठं नुकसान झालंय. पावसानं ओढ दिल्यानं अनेक शेतकऱ्यांना कांदा रोपवाटिकाही तयार करता आल्या नाहीत. मात्र आता उपलब्ध पाण्याच्या जोरावर आगामी कांदा लागवडीचे नियोजन सुरू झाले असून त्याचा थेट परिणाम कांदा रोपांच्या बाजारपेठेवर झाला आहे. रोपांची मागणी अचानक वाढल्यानं पुरवठा कमी पडत असून एका पायलीचा दर थेट 30 हजारांपासून 55 हजार रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. त्यामुळं यंदा कांदा रोपांना अक्षरशः सोन्याचे मोल प्राप्त झाले आहे. श्रीरामपूर तालुक्यातील गोंडेगाव परिसर या रोपवाटिकांचा मोठा केंद्रबिंदू बनला असून येथील शेतकऱ्यांच्या रोपांना राज्यातील पाच जिल्ह्यांतून मागणी येत आहे.
कांदा लागवडीकडं शेतकऱ्यांचा कल वाढला : यंदा पावसानं दडी मारल्यानं खरीप हंगामातील अनेक पिकांचं गणित कोलमडलं. शेतकऱ्यांच्या पदरी अपेक्षित उत्पन्न पडलं नाही. त्यामुळं झालेला आर्थिक फटका भरून काढण्यासाठी शेतकऱ्यांची सर्व भिस्त आता आगामी कांदा लागवडीवर आहे. त्यातच बाजारपेठेत कांद्याला मिळत असलेला समाधानकारक दर आणि सिंचनासाठी भंडारदरा तसेच गोदावरी कालव्यांची प्रत्येकी दोन आवर्तने जाहीर झाल्यानं कांदा उत्पादकांच्या आशा पुन्हा पल्लवित झाल्या आहेत. पाण्याची उपलब्धता लक्षात घेऊन पारंपरिक पिकांऐवजी कांदा लागवडीला प्राधान्य देण्याकडं शेतकऱ्यांचा कल वाढला आहे.
रोपवाटिका तयार करण्यावर शेतकऱ्यांनी दिला भर : यंदा मराठवाड्यासह नाशिक आणि इतर अनेक भागांत पाण्याची टंचाई असल्यानं शेतकऱ्यांना वेळेत कांदा रोपे तयार करता आली नाहीत. दुसरीकडं गोदावरी आणि प्रवरा नदीच्या परिसरात सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध असल्यानं या भागातील शेतकऱ्यांनी रोपवाटिका तयार करण्यावर भर दिला. विशेषतः गोदावरी कालव्याच्या शेवटच्या टोकाला असलेल्या श्रीरामपूर तालुक्यातील गोंडेगाव परिसरातील शेतकऱ्यांनी पाण्याचे अचूक नियोजन आणि मेहनतीच्या जोरावर कांदा रोपवाटिकांचा मोठा पट्टा विकसित केला. सध्या गोंडेगाव परिसरात जवळपास 45 एकर क्षेत्रावर कांदा रोपे उभी आहेत. मात्र एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणावर कांदा लागवडीचे नियोजन झाल्यानं तयार रोपांची उपलब्धता हे शेतकऱ्यांसमोरील सर्वात मोठं आव्हान बनलं आहे.
यंदाचा हंगाम आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचा : अहिल्यानगर जिल्ह्यासह नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, जालना आणि लातूर जिल्ह्यांतील शेतकरी रोपांच्या खरेदीसाठी गोंडेगावमध्ये येत आहेत. मागणीच्या तुलनेत रोपांचा पुरवठा अपुरा पडत असल्यानं अनेक शेतकऱ्यांना आगाऊ नोंदणी करावी लागत आहे. काही शेतकऱ्यांचे संपूर्ण प्लॉट लागवडीपूर्वीच बुक झाले आहेत. दरवर्षी कांदा रोपांना साधारणतः एका पायलीमागे 10 ते 15 हजार रुपये दर मिळत असतो. मात्र यंदा रोपांचा तुटवडा आणि वाढलेली मागणी यामुळं बाजारभावात मोठी वाढ झाली आहे. सध्या एका पायलीचा दर 28 हजारांपासून सुरू होऊन गुणवत्तेनुसार 50 ते 55 हजार रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. त्यामुळं कांदा रोप निर्मिती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी यंदाचा हंगाम आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचा ठरत आहे.
कांदा रोपवाटिका तयार : रोपांची मागणी इतकी वाढली आहे की, गोंडेगाव परिसरात दररोज अनेक शेतकरी प्रत्यक्ष येऊन रोपांची चौकशी करत आहेत. मात्र बहुतांश रोपवाटिकांचे आगाऊ बुकिंग झाल्यानं अनेकांना रिकाम्या हातानं परतावं लागत आहेत. मागणी आणि पुरवठ्यातील मोठ्या तफावतीमुळं रोपांच्या दरात आणखी वाढ होण्याची शक्यता शेतकरी व्यक्त करत आहेत. गोंडेगाव येथील प्रयोगशील शेतकरी अविनाश गणपत फोपसे यांनी प्रतिकूल परिस्थितीतही चार एकर क्षेत्रावर दर्जेदार कांदा रोपांची निर्मिती केली आहे. गेल्या 15 ते 16 वर्षांपासून ते कांदा रोपवाटिका तयार करण्याचा व्यवसाय करत आहेत. मात्र यंदाच्या हंगामात अनुभवाच्या जोरावर त्यांनी हवामानातील आव्हानांवर मात केली.
कांदा बियाण्याची पेरणी आणि खर्च : शेतकरी अविनाश फोपसे यांनी 15 ऑगस्ट रोजी चार एकर क्षेत्रावर कांदा बियाण्याची पेरणी केली. एका एकरासाठी साधारण आठ पायली म्हणजेच चार किलोप्रमाणे बियाण्याचा वापर केला. एकूण चार एकर क्षेत्रासाठी सुमारे 32 किलो बियाणे पेरण्यात आले. हंगामाच्या सुरुवातीला तापमान अधिक असल्यानं रोपांची उगवण आणि वाढ टिकवून ठेवणं कठीण झालं होतं. दरवर्षीच्या तुलनेत यंदा हवामानातील बदलांमुळं अधिक काळजी घ्यावी लागली. योग्य पाणी व्यवस्थापन, खतांचा संतुलित वापर आणि सातत्यपूर्ण देखभाल यामुळं त्यांनी उत्कृष्ट दर्जाची रोपे तयार केली. या चार एकरांच्या रोपवाटिकेसाठी बियाणे, खते आणि मशागत यांसह एकूण 70 ते 80 हजार रुपये खर्च आला. सध्याचे बाजारभाव आणि मिळालेली मागणी लक्षात घेता या प्लॉटमधून तब्बल 10 ते 12 लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळण्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. विशेष म्हणजे त्यांच्या संपूर्ण चार एकरांतील रोपांचे आधीच बुकिंग झाले आहे.
शेतकऱ्यांचा अनुभव काय? : गोंडेगाव परिसरातील कांदा रोपांना नाशिक, मराठवाडा आणि इतर भागांत विशेष पसंती मिळण्यामागे त्यांच्या गुणवत्तेचा मोठा वाटा आहे. या भागातील रोपे शेतात लावल्यानंतर कांद्याची वाढ चांगली होते. कांद्याला आकर्षक चमक येते आणि उत्पादनाची गुणवत्ता सुधारते असा अनेक शेतकऱ्यांचा अनुभव आहे. कांदा रोपांची गुणवत्ता ठरवताना मुळांची वाढ म्हणजेच जारवा आणि रोपाचा पेरा या दोन गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. त्यांच्या रोपांना मुळांचे चांगले जाळे तयार झाले असून पुनर्लागवडीनंतर रोपे जमिनीत लवकर स्थिरावण्यास मदत होते. त्याचबरोबर रोपांचा पेरा जास्त लांबू नये याची विशेष काळजी घेतली जाते. रोपांची अनावश्यक उंची वाढल्यास पुढे कांद्याच्या गाठींच्या वाढीवर परिणाम होऊ शकतो आणि अपेक्षित आकाराचे कांदे तयार होत नाहीत असं शेतकरी अविनाश फोपसे यांचं निरीक्षण आहे.
रोपे मिळवण्यासाठी मोठी धावपळ : यंदा खरीप हंगामातील नुकसानीमुळं शेतकरी आर्थिक अडचणीत असला, तरी कांद्याच्या वाढत्या मागणीमुळं आगामी हंगामाकडून त्यांना मोठ्या अपेक्षा आहेत. पाण्याची उपलब्धता असलेल्या भागांतील शेतकऱ्यांनी रोपवाटिका तयार केल्यानं त्यांना यंदा चांगली आर्थिक संधी निर्माण झाली आहे. मात्र रोपांची मागणी अचानक वाढल्यानं लागवडीच्या नियोजनात शेतकऱ्यांना रोपे मिळवण्यासाठी मोठी धावपळ करावी लागत आहे.
"मी गेल्या 15 ते 16 वर्षांपासून कांदा रोपांची निर्मिती करत आहे. मात्र यंदाच्या हंगामात रोपांना मिळालेली मागणी यापूर्वी कधीच पाहिली नव्हती. हवामान प्रतिकूल असतानाही योग्य नियोजन, मेहनत आणि व्यवस्थापनाच्या जोरावर दर्जेदार रोपे तयार करता आली. शेतीमध्ये केवळ कष्ट करून चालत नाही. तर पाणी, बियाणे, खते आणि पिकाच्या वाढीचे अचूक नियोजन करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे." - अविनाश फोपसे, शेतकरी
रोपवाटिका उत्पादकांना मोठा दिलासा : एकीकडे खरीप हंगामातील नुकसानीने शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित बिघडवले असताना दुसरीकडं कांदा लागवडीच्या वाढत्या नियोजनाने रोपवाटिका उत्पादकांना मोठा दिलासा दिला आहे. पाण्याचे योग्य नियोजन, गुणवत्तापूर्ण रोपांची निर्मिती आणि बाजारपेठेतील वाढती मागणी यांच्या जोरावर गोंडेगावने यंदा कांदा रोपांच्या बाजारपेठेत आपलं वेगळं स्थान निर्माण केलं आहे. त्यामुळं कांदा रोपांचा वाढलेला भाव हा केवळ बाजारातील तेजीचा विषय राहिला नसून योग्य नियोजनातून शेतीतही लाखोंची उलाढाल उभी राहू शकते याचं गोंडेगाव परिसरानं उदाहरण घालून दिलं आहे.
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