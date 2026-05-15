शेतकऱ्यांसाठी खूषखबर, कर्जमाफीची घोषणा कधी याची मुख्यमंत्र्यांनीच दिली माहिती, आजपासून राज्यात कांदा खरेदी सुरू
प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या लाभार्थी मेळाव्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरणाऱ्या दोन मोठ्या घोषणा केल्या.
Published : May 15, 2026 at 4:13 PM IST
सातारा - केंद्र सरकारनं महाराष्ट्रात आजपासून 12 रूपये 35 पैसे दराने कांदा खरेदी सुरू केली असून थकीत शेतकऱ्यांना 30 जून पूर्वी कर्जमाफी देणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. प्रधानमंत्री आवास योजनेतील लाभार्थ्यांच्या मेळाव्यात ते बोलत होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या काटकसरीच्या आवाहनाला अनुसरून राज्य सरकार पुढील सहा महिने कोणताही मोठा कार्यक्रम आयोजित करणार नसल्याचंही फडणवीस यांनी यावेळी सांगितलं.
थकित शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थेट तारीखच जाहीर केली. येत्या ३० जून पूर्वी कर्जमाफी दिली जाणार आहे. तसंच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान देणार असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितलं. त्यामुळे थकित शेतकऱ्यांना असलेली कर्जमाफीची प्रतीक्षाही मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेमुळे संपली आहे. या दोन्ही घोषणांमुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. दरम्यान, उसाच्या एफआरपी, एमएसपी संदर्भात साखर कारखानदारांची पुढील आठवड्यात दिल्लीत केंद्रीय कृषी मंत्र्यांसोबत बैठक आयोजित करणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितलं.
केंद्रीय ग्रामविकास तथा कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या उपस्थितीत साताऱ्यात आज प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभार्थी मेळावा झाला. त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना दिलासा देणाऱ्या दोन मोठ्या घोषणा केल्या. फडणवीस म्हणाले की, दर नसल्याने शेतकरी कांदा फेकून देत आहे. म्हणून केंद्र सरकारने कांदा खरेदी करावा, अशी मागणी मी केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्याकडे केली होती. त्यानुसार आजपासून केंद्र सरकारने 12 रूपये 35 पैशाने कांदा खरेदी सुरू केली असल्याची माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.
