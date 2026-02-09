ETV Bharat / state

नाशिक जिल्ह्यात जानेवारी महिन्यात 35 लाख क्विंटल कांद्याची आवक, भाव घसरल्यानं शेतकरी चिंतेत

कांद्याची मोठ्या प्रमाणात आवक झाल्यानं दरातही मोठी घसरण झाली. याचा फटका कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना बसत आहे.

नाशिकमधील बाजारात कांद्याची आवक वाढली (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 9, 2026 at 6:28 PM IST

नाशिक - नाशिक जिल्ह्यातील प्रमुख कांदा बाजार समितीमध्ये जानेवारी महिन्यात तब्बल 35 लाख क्विंटल लाल कांद्याची आवक झालीय. मोठ्या प्रमाणात आवक झाल्यानं दरातही मोठी घसरण झाली. कांदा जवळपास साडेसातशे रुपये क्विंटलनं घसरल्यानं शेतकरी चिंतेत आहे.

बाजारभावात मोठी घसरण - नाशिक जिल्ह्यातील सर्व बाजार समित्यांमध्ये जानेवारी महिन्यात लाल कांद्याची मोठ्या प्रमाणात आवक झाल्यानं कांद्याच्या बाजारभावात मोठी घसरण झाली. केवळ जानेवारी महिन्यात जिल्ह्यात तब्बल 35 लाख क्विंटल लाल कांद्याची आवक झाल्याची नोंद आहे. देशांतर्गत आणि परदेशी बाजारातील मागणींमध्ये घट होताना दिसत आहे. आखाती देशांमधूनही मागणी घटत असल्यानं बाजार भावातही घट होत आहे. गेल्या महिन्यामध्ये सरासरी बाजार भावात सुमारे साडेसातशे रुपयांची घसरण झालीय. आवक वाढल्यानंतर झालेल्या या दर घसरणीचा थेट फटका कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना बसलाय. सध्याच्या मिळणाऱ्या दरात उत्पादन खर्चही निघत नसल्यानं कांदा उत्पादक शेतकरी मोठ्या आर्थिक अडचणीत सापडला आहे.

कांदा निर्यातीला अडचणी - "बांगलादेशातील हिंसाचार व स्थानिक कांदा उत्पादकांमुळं तेथील कांदा आयातीचे परवाने बंद आहेत. श्रीलंकेनं आयात शुल्क वाढवल्यानं भारतीय कांद्याच्या निर्यातीवर परिणाम झालाय. नेपाळमध्येही कांद्याची मागणी घटली असून, आखाती देशांमध्ये पाकिस्तान आणि चीनचा स्वस्तातील कांदा उपलब्ध होत आहे. परिणामी विदेशात भारतीय कांद्याची मागणी घटल्यानं बाजारभाव घसरले," असं कांदा निर्यातदार संघटनेचे उपाध्यक्ष विकास सिंग यांनी सांगितलं.

उत्पादन खर्चही निघत नाही - "काही महिन्यांपूर्वी अतिवृष्टीमुळं कांद्याचं मोठं नुकसान झालं. त्यात मोठा खर्च करत वाचवलेलं पीक काढणी करून बाजारात आणलं. मात्र, क्विंटलला केवळ आठशे रुपये भाव मिळाला. यातून उत्पादन खर्चही निघणं अवघड झालं. त्यामुळं केंद्र व राज्य सरकारनं कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांकडं लक्ष देत कांद्याला किमान एक हजार रुपये प्रतिक्विंटल अनुदान द्यावं," अशी मागणी निफाड येथे शेतकरी विलास जाधव यांनी केली.

