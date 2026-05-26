'कांद्याला 24 रुपये किलो दर मिळेपर्यंत आंदोलन सुरू राहणार'- रोहित पवारांचा आक्रमक पवित्रा
चांदवड येथी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाबाबत सरकारचं लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलन करण्यात आलं. यावेळी पोलिसांनी आमदार रोहित पवार, अंबादास दानवे आणि हर्षवर्धन सपकाळ यांना ताब्यात घेतलं.
Published : May 26, 2026 at 5:14 PM IST
नाशिक- कांद्याला बाजारात मातीमोल भाव मिळत असल्यानं राज्यातील शेतकरी संतप्त झाला आहे. उत्पादन खर्चदेखील निघत नसल्याचं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर महाविकास आघाडी आक्रमक झाली आहे. याच प्रश्नावर आमदार राष्ट्रवादी (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली चांदवड येथे रास्ता रोको आंदोलन केले.
नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड इथे शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी क्रांती मोर्चा काढला आहे. यामध्ये मुंबई-आग्रा महामार्गावर रस्ता रोको आंदोलन करण्यात येत आहे. तीन हजार रुपये दरानं शासकीय कांद्याची खरेदी करावी. विक्री झालेल्या कांद्याला 1500 रुपये अनुदान द्यावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. आंदोलक कार्यकर्ते आणि नेत्यांनी गळ्यात कांद्याच्या माळा घालून सरकारविरोधात तीव्र आक्रोश व्यक्त केला. आंदोलक कार्यकर्ते आणि नेत्यांनी गळ्यात कांद्याच्या माळा घालून सरकारविरोधात तीव्र आक्रोश व्यक्त केला आहे. आंदोलनकर्त्यांनी वाहनांच्या हवा सोडून रस्त्यावर टायर जाळले. आंदोलन हिंसक वळण घेत असल्याचं पाहून पोलिसांनी कडक पावले उचलली आहेत. या आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे आमदार रोहित पवार आणि काँग्रेस नेते हर्षवर्धन सपकाळ यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं.
अजितदादांना या सरकारनं न्याय दिला नाही. आम्हाला दुसऱ्या राज्यात जाऊन एफआयआर दाखल करावी लागली. जे अजितदादांना न्याय देत नाही, ते आपल्याला कसे देणार? तसेच आम्ही कुंभमेळ्याच्या कामांचा भ्रष्टाचार बाहेर काढणार आहोत- राष्ट्रवादी (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार
काय म्हणाले रोहित पवार- आमदार रोहित पवार यांनी आपल्या भाषणात अनेक प्रश्न उपस्थित केले." कांद्याला भाव मिळतोय का? नेते सांगतात की येत्या काळात पाऊस पडणार नाही. तुमच्या कांद्याला भाव कसा मिळणार? शरद पवारांनी आम्हाला सांगितलं की, रस्त्यावर शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणुकीपूर्वी कांदा 24 रुपयांनी खरेदी करू, असं म्हटलं होत. आता 12 रुपयांनी कांदा खरेदी करत आहेत. हे आम्हाला पटलं नाही. मग, आपण लासलगावला आंदोलन केल्यानंतर त्यांनी पंधरा रुपये रेट केला. नाफेडमध्ये सत्ताधाऱ्यांचे बगलबच्चे कांदा खरेदी करत आहेत. 8 ते 10 लाख टन कांदा खरेदी करा. हा कांदा देशात कुठेही विकायचा नाही. भारताच्या बाहेर कांदा विक्री झाला नाही तर जाळून टाका. हजार लोकांना पोलीस प्रशासनानं थांबवलं आहे. त्यांना आंदोलनाला येऊ देत नाही. सरकार आपल्याला हलक्यात घेत आहे.
उद्या महाविकास आघाडीची मुंबईत बैठक- "कांदा प्रश्न आंदोलन करताना आम्ही आम्हाला अटक झाली. धमक्या दिल्या आहेत. पण, आम्ही त्याला भीक घालत नाही. आताही आंदोलन बघितलं तर मुख्यमंत्री पणन मंत्री, कृषिमंत्री दिल्लीला जात आहेत. म्हणजे आपल्या आंदोलनाला यश आलं आहे. त्यामुळे उद्या-परवा काय होतं आपण बघू. डिझेल-पेट्रोल आणि कांद्याचे भाव याबाबत केंद्रात काय बैठक होते, आपण बघू. उद्या महाविकास आघाडीची मोठी बैठक मुंबईत होणार आहे", अशी माहिती आमदार रोहित पवार यांनी दिली.
