नाशिकच्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना बांगलादेशी नागरिकांची चिंता! केंद्र सरकारकडं केली 'ही' मागणी

कांद्याचे भाव पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. बांगलादेशात कांद्याचे दर तब्बल 100 रुपये किलोच्या घरात पोहोचल्याने तेथील ग्राहकांना महाग कांदा खरेदी करावा लागत आहे.
नाशिक : भारताकडून प्रमुख आयात करणाऱ्या बांगलादेशमध्ये कांद्याचे घाऊक दर तब्बल 100 रुपये प्रति किलोपर्यंत पोहोचले आहेत. त्यामुळं तेथील ग्राहकांना महाग दराने कांदा खरेदी करावा लागत आहे. आशिया खंडात नाशिक जिल्ह्यातील लासलगाव बाजार समिती सर्वात मोठी कांद्याची बाजारपेठ म्हणून ओळखली जाते. सध्या लासलगाव बाजार समितीत कांद्याला 13 ते 15 रुपये प्रति किलो दर मिळत आहे. मात्र, यावेळी बांगलादेशमध्ये कांद्याचे दर शंभर पार केले आहेत. दोन्ही देशामधील भावामध्ये तब्बल सहापट फरक निर्माण झाला आहे. त्यामुळं भारतीय शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळत नाही. बांगलादेशाने कांद्यावरील आयातबंदी एक वर्षापासून कायम ठेवली आहे. त्यामुळं भारतीयांना निर्यातीची संधी मिळत नाही. शेतकऱ्यांना दोन पैसे जास्त मिळण्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने बांगलादेश सरकारशी समन्वय साधून आयातबंदी हटवण्यासाठी प्रयत्न करावे, अशी मागणी लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे व्यापारी संचालक प्रवीण कदम यांनी केली आहे.
केंद्राच्या निर्णयाकडं लक्ष : बांगलादेशातील कांद्याच्या वाढत्या किंमती आणि भारतीय शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा यामध्ये संतुलन साधण्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने पावले उचलावीत, अशी मागणी लासलगाव येथील कांदा निर्यात व्यापाऱ्यांनी केली आहे. शेतकऱ्यांसह व्यापारी वर्गही केंद्र सरकारच्या निर्णयाकडं उत्सुकतेने वाट पाहत आहे.
भारतातून बांगलादेशात सर्वाधिक कांद्याची निर्यात : भारताच्या कांदा निर्यातीत बांगलादेश हा प्रमुख देश आहे. तेथील नागरिक भारताच्या कांद्यालाच पसंती देतात. बांगलादेशाला भारतातून सर्वाधिक कांदा पुरवला जातो. 2022-23 या वर्षात 24 हजार 814 टन कांद्याची निर्यात होऊन देशातील व्यापाऱ्यांना 1555 कोटींचे परकीय चलन मिळालं आहे. एकूण निर्यातीचा विचार केला तर बांगलादेशात महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान येथून कांद्याची निर्यात होते.
भारताने बांगलादेशावर दबाव टाकावा : नाशिक जिल्ह्यातून तसेच महाराष्ट्रातून सर्वाधिक कांदा हा बांगलादेशामध्ये गेला पाहिजे. बांगलादेशामध्ये आज शंभर रुपये किलोने कांदा विकला जात आहे आणि देशामध्ये काही ठिकाणी निवडणुका असल्यामुळं कांद्याला दहा ते बारा रुपये प्रति किलोने भाव मिळत आहे. ज्या कांद्याला प्रति किलो 18 ते 19 रुपये उत्पादन खर्च येतो, अशात कांदा चाळीत साठून ठेवलेल्या कांद्यामध्ये 20 ते 25 टक्के घट होत आहे. त्यामुळं अशी घट होत असेल तर शेतकरी अधिक संकटात सापडू शकतो. एका बाजूला अवकाळी पावसामुळं शेतकरी अडचणीत आला आहे. दुसऱ्या बाजूला तो कर्जबाजारी झाला आहे. त्यामुळं केंद्र सरकारने बांगलादेशावर दबाव आणून तेथील आयात बंदी उठवण्यासाठी प्रयत्न करावे, जेणेकरून भारतातून मोठ्या प्रमाणात कांदा निर्यात होऊ शकतो आणि याचा फायदा देशातील शेतकऱ्यांना होऊ शकतो, असं रयत क्रांती शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष दिपक पगार यांनी म्हटलं आहे.
