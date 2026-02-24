निर्यातीवरील प्रोत्साहन रक्कम केल्यानं शेतकरी पाकिस्तानबरोबरील स्पर्धेत कमी पडणार- कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचा दावा
कांद्यासह इतर कृषी मालावरील प्रोत्साहन रक्कम कमी केल्यानं निर्यातदार संघटनांसह शेतकरी संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली. त्याचा कृषी निर्यातीवर परिणाम होईल, अशी त्यांनी भीती व्यक्त केली.
नाशिक-केंद्र सरकारनं निर्यात मालावरील प्रोत्साहनपर रक्कम थेट पन्नास टक्के कमी केल्यानं शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयानं याबाबत सोमवारी आदेश जारी केले आहेत. या निर्णयामुळे नाशिक जिल्ह्यातील द्राक्ष, कांदा आणि टोमॅटो उत्पादक शेतकऱ्यांना याचा मोठा फटका बसणार आहे, असे कृषी क्षेत्रातील जाणकारांनी म्हटलं आहे. निर्यात प्रोत्साहन रक्कम 1.9 टक्के वरून 0.95 टक्के करण्यात आल्याचं सरकारनं आदेशात म्हटलं आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील कांद्याला योग्य भाव मिळत नसल्यानं शेतकरी अडचणीत आला आहे. उत्पादन खर्चदेखील निघत नसल्यानं कांदा शेती करावी की नाही, असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा राहिला आहे. तसेच अवकाळी पावसामुळे द्राक्ष उत्पादक शेतकरीदेखील अडचणीत सापडला आहे. त्यामुळे यंदा द्राक्षाचे उत्पादनदेखील कमी होणार आहे. अशातच केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयानं निर्यात मालावरील शुल्क थेट 50 टक्के कमी केल्यानं शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष पसरला आहे. त्यामुळे याचा परिणाम निर्यातीवर होईल, असं कृषी क्षेत्रातील जाणकारांचं म्हणणं आहे..
निर्यातीवरील प्रोत्साहन रक्कम 1.9 टक्क्यांवरून 4 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची मागणी आम्ही केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाकडे केली होती. त्यामुळे शेतकरी आणि निर्यातदार दोघांचाही फायदा होणार होता. पण, सरकारनं अधिसूचना जारी करत प्रोत्साहन रक्कम 1.9 टक्क्यांवरून 0.90 टक्के म्हणजेच 50 टक्के कमी केल्यानं याचा फटका निर्यातीवर होईल, असं निर्यात संघटनेचे उपाध्यक्ष विकास सिंग यांनी म्हटलं आहे.
शेतकरी अडचणीत सापडणार- सरकारनं प्रोत्साहन रक्कम कमी करण्याऐवजी किमान चार टक्क्यांपर्यंत वाढवायला हवी होता. सध्या शेतकरी आधीच कमी बाजारभाव, वाढते उत्पादन खर्च आणि अस्थिर निर्यात धोरणामुळे अडचणीत आहे. अशा परिस्थितीत निर्यात प्रोत्साहन रक्कम कमी करणे म्हणजे शेतकऱ्यांच्या पायावर धोंडा मारण्यासारखे आहे. दर कपातीचा निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी केली आहे.
काय नुकसान होऊ शकते?
- निर्यात प्रोत्साहन राशी थेट 50 टक्के कमी केल्याने निर्यातदारांचा खर्च वाढणार.
- निर्यात नफ्यात घट होणार.
- कांदा प्रक्रिया उद्योगांवर परिणाम होणार
- निर्यात घटल्यास शेतकऱ्यांच्या कृषी मालाला दर कमी मिळण्याची शक्यता.
- पाकिस्तान, चीनसारखे देश आंतरराष्ट्रीय कांदा बाजारात भारताला टक्कर देत असताना आपण स्पर्धेत कमी पडणार.
