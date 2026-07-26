'माधुरी' हत्तीच्या घरवापसीसाठी कोल्हापुरात आंदोलनाचं रणशिंग! 28 जुलैला राजू शेट्टींचं लाक्षणिक उपोषणन
कोल्हापूरच्या नांदणी मठातील 'माधुरी' हत्तीला गुजरातच्या वनतारा इथं नेऊन 28 जुलैला 1 वर्ष पूर्ण होत आहे. तिच्या तातडीच्या घरवापसीसाठी राजू शेट्टी लाक्षणिक उपोषण करणार आहेत.
Published : July 26, 2026 at 2:14 PM IST|
Updated : July 26, 2026 at 2:32 PM IST
कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्ह्याच्या नांदणी मठातील प्रसिद्ध 'माधुरी' हत्तीला वनताराला (गुजरात) नेऊन मंगळवारी (दि. 28 जुलै) 1 वर्ष पूर्ण होत आहे. सर्वोच्च न्यायालय, राज्य सरकार आणि हाय पॉवर कमिटीनं निर्णय देऊनही प्रशासकीय दिरंगाईमुळं माधुरी हत्तीला परत नांदणी मठात पाठवायला टाळाटाळ होत आहे. प्रशासनाच्या या उदासीनतेचा निषेध करण्यासाठी आणि माधुरीच्या त्वरित घरवापसीसाठी 28 जुलैला आंदोलन होणार आहे. नांदणी निशिधिका या ठिकाणी एक दिवसाचं लाक्षणिक उपोषण करणार आहे, अशी माहिती स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक, माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी कोल्हापुरात पत्रकारांशी बोलताना दिली.
भाविकांमध्ये प्रचंड संताप : माधुरी हत्तीला कायदेशीर प्रक्रियेचा दाखला देत वनतारा इथं हलवलं होतं. मात्र, त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं आणि संबंधित हाय पॉवर कमिटीनं माधुरीला पुन्हा नांदणी मठात पाठवण्याबाबत सकारात्मक निर्णय व परवानगी दिली आहे. असं असतानाही केवळ तज्ज्ञ समितीकडून प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून अंतिम अहवाल देण्यास जाणीवपूर्वक उशीर केला जात आहे. प्रशासनाच्या या धोरणामुळं सांगली, कोल्हापूर जिल्हा आणि सीमाभागातील उत्तर कर्नाटकातील भाविकांमध्ये प्रचंड संताप व्यक्त होत आहे.
माधुरीला मठात आणण्याचा मार्ग मोकळा करावा : "17 सप्टेंबरला परमपूज्य प्रथमाचार्य श्री शांतीसागर जी महाराज यांची 71वी जयंती पहिल्यांदाच नांदणी गावात आणि मठात अत्यंत भव्य दिव्य स्वरूपात साजरी होणार आहे. या ऐतिहासिक आणि धार्मिक सोहळ्यामध्ये माधुरी हत्तीची उपस्थिती असणं हा संपूर्ण जैन समाज आणि स्थानिक जनतेच्या अस्मितेचा व श्रद्धेचा विषय आहे. हा सोहळा जवळ येत असल्यानं तज्ज्ञ समितीनं तत्काळ स्थळ पाहणी करून माधुरीला नांदणी मठात आणण्याचा मार्ग मोकळा करावा, हीच संपूर्ण जनतेची आग्रही मागणी आहे," माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी सांगितलं.
हा प्रशासनाला शेवटचा इशारा : "सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आणि जनतेची भावना असतानाही प्रशासन ढिम्म आहे. माधुरी हत्ती वनताराला जाऊन 1 वर्ष पूर्ण होत आलं. तरी तिला आणण्यात यश आलेलं नाही. जर तज्ज्ञ समितीनं त्वरित पावलं उचलली नाहीत, तर हे आंदोलन अधिक तीव्र केलं जाईल. 28 जुलैचं उपोषण हा प्रशासनाला शेवटचा इशारा असेल. या एकदिवसीय उपोषण आंदोलनात नांदणी, कोल्हापूर, सांगली आणि उत्तर कर्नाटकातील भाविकांनी मोठ्या संख्येनं उपस्थित राहावं," असं राजू शेट्टी म्हणाले.
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