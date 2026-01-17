ETV Bharat / state

“पराभवाने खचायचं नसतं, पुन्हा उभं राहायचं असतं” – अजित पवार

महापालिका निवडणूक निकालानंतर बोलताना पराभवाने खचायचं नसतं तर पुन्हा उभं राहायचं असतं, असं अजित पवार म्हणालेत. त्यांनी भाजपाचं अभिनंदन केलं.

बारामती येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत अजित पवार
बारामती येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत अजित पवार (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 17, 2026 at 8:30 PM IST

बारामती - “शेवटी मतदार राजा महत्त्वाचा असतो. पराभव झाला म्हणून खचून जायचं नसतं, पुढे काम करायचं ठरवलेलं आहे,” असं राज्याचे उपमुख्यमंती अजित पवार यांनी म्हटलं आहे. त्याच बरोबर त्यांनी महानगरपालिका निवडणुकीतील भाजपाच्या यशाचं कौतुकही केलं. महापालिका निवडणुकीच्या निकालानंतर अवघ्या २४ तासांत प्रतिक्रिया देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट शब्दात भूमिका मांडली. बारामती येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत अजित पवार यांनी AI शेती धोरण, राष्ट्रवादीतील राजकीय चर्चा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि महापालिका निकाल या सर्व मुद्द्यांवर सविस्तर भूमिका स्पष्ट केली.



AI शेती धोरणावर राज्य सरकार ठाम - राज्य सरकारनं ऊस आणि कापूस या पिकांमध्ये भौगोलिक परिस्थिती पाहता AI तंत्रज्ञान वापरण्यास परवानगी दिली असल्याचं अजित पवार यांनी सांगितलं. यासंदर्भात सरकारकडे प्रस्ताव आले असून, आज कॅबिनेट बैठक होती, मात्र नियोजित कार्यक्रमामुळे आपण बैठकीला उपस्थित राहू शकलो नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
“AI हे नवीन तंत्रज्ञान आहे. त्यामुळे शेतकरी सध्या थोडे साशंक आहेत. मात्र शेतकऱ्यांना सहभागी करून घेण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करत आहे,” असं ते म्हणाले. AI आधारित शेतीसाठी राज्य सरकार सबसिडी देत आहे, असं स्पष्ट करत अजित पवार म्हणाले, “नवीन योजना शेतकऱ्यांना परवडतील याची जबाबदारी सरकार घेत आहे. सर्व पिकांचा विचार करून AI धोरण आखण्यात आलं आहे.”


राष्ट्रवादीच्या एकत्र येण्यावर स्पष्टीकरण - राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही पक्षांच्या बैठकीबाबत सुरू असलेल्या चर्चांवरही अजित पवार यांनी स्पष्टीकरण दिलं. “दोन्ही राष्ट्रवादीची कोणतीही औपचारिक बैठक झालेली नाही. कृषी प्रदर्शनाच्या निमित्ताने आम्ही एकत्र आलो होतो,” असं त्यांनी स्पष्ट केलं. तसंच पवार साहेब बारामतीत आल्यामुळे आणि कृषी विज्ञान केंद्राला जाणार असल्याने आपण गोविंद बागेत गेल्याचंही त्यांनी सांगितलं. शशिकांत शिंदे यांच्या वक्तव्यावर भूमिका मांडताना अजित पवार म्हणाले की, “ज्या निवडणुका झाल्या किंवा होणार आहेत, त्यांचे अधिकार स्थानिक कार्यकर्त्यांनाच दिलेले आहेत. कार्यकर्त्यांशी चर्चा करून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल.” महापालिका निवडणुकीच्या निकालावर बोलताना अजित पवार यांनी संतुलित भूमिका घेतली. “भाजपाला चांगलं यश मिळालं आहे, त्यांचं मी कौतुक करतो. मात्र पराभव झाला म्हणून खचून जायचं नसतं. निकालाला केवळ २४ तास झाले आहेत, आम्ही बसून पुढील वाटचालीचा निर्णय घेऊ,” असं त्यांनी स्पष्ट केले.


एकूणच, पराभवातून धडा घेत पुढील राजकीय रणनीती ठरवण्याचे संकेत अजित पवार यांनी दिले. तसंच AI शेती धोरणाबाबत राज्य सरकार आक्रमक आणि शेतकरी केंद्रित असल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे. आजपासून बारामतीमध्ये सुरू होत असलेल्या कृषक कृषी प्रदर्शनाच्या पार्श्वभूमीवर अजित पवार यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.

