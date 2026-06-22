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कराडमधील बहुचर्चित उड्डाणपुलाची एक लेन हलक्या वाहनांसाठी सुरू; भाजपा नेते रिल्स, फोटोसेशन करून गेले, वाहतूक कोंडी कायम

कराडमध्ये उभारण्यात आलेल्या सहापदरी युनिक उड्डाणपुलाचे औपचारिक उद्घाटन झाले असले तरी तो पूर्ण क्षमतेने वाहतुकीस खुला झालेला नाही.

सहापदरी युनिक उड्डाणपुलाचे विहंगम दृष्य
सहापदरी युनिक उड्डाणपुलाचे विहंगम दृष्य (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 22, 2026 at 4:28 PM IST

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सातारा - पुणे-बंगळुरू महामार्गावर कराडमध्ये उभारण्यात आलेल्या सहापदरी बहुचर्चित उड्डाणपुलाचं रविवारी भाजपा नेत्यांच्या हस्ते हिरवा झेंडा दाखवून औपचारिक उद्घाटन झालं. त्यानंतर प्रायोगिक तत्त्वावर उड्डाणपुलावरील एक लेन हलक्या वाहनांसाठी सुरू करण्यात आली आहे. दरम्यान, अद्याप उड्डाणपुलाची किरकोळ कामं बाकी असल्यानं वाहतूक कोंडी पूर्णपणे फुटलेली नाही. त्यामुळे पावसाळ्यापूर्वी सर्व कामं पूर्ण करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी यासंदर्भात ठेकेदार कंपनीला सक्त सूचना दिल्या आहेत.

सहापदरी युनिक उड्डाणपुलाचे विहंगम दृष्य
सहापदरी युनिक उड्डाणपुलाचे विहंगम दृष्य (ETV Bharat)



पुणे-बंगळुरू राष्ट्रीय महामार्गावर (NH-48) कराड शहरातून जाणाऱ्या 3.47 किलोमीटर लांबीच्या सहापदरी उड्डाणपुलाचे 21 जून रोजी औपचारिक उद्घाटन झाले. त्यानंतर हलक्या चारचाकी वाहनांसाठी प्रायोगिक तत्त्वावर उड्डाणपुलाची एक लेन वाहतुकीसाठी खुली करण्यात आली आहे. कोयना नदीपासून नांदलापूर या दरम्यान हा उड्डाणपूल उभारण्यात आला आहे. उड्डाणपुलावरून पूर्ण क्षमतेने वाहतूक सुरू झाल्यानंतर वाहतूक कोंडी फुटणार आहे. तसंच प्रवाशांचा अर्ध्या तासाचा वेळ वाचणार आहे.

उड्डाण पुलावर दोन राजेभोसले
उड्डाण पुलावर दोन राजेभोसले (ETV Bharat)


पुलाच्या उद्घाटनापूर्वी त्याची सुरक्षितता आणि वजन क्षमता (Load Testing) तपासण्यासाठी 30 टनी डंपरचा वापर करून चाचण्या घेण्यात आल्या. प्रायोगिक कालावधीत हलक्या वाहनांसाठी ताशी 40 किमी वेगमर्यादा ठेवण्यात आली असून, त्यानंतर ती ताशी 80 किमी करण्यात येणार आहे. या उड्डाणपुलाचा एकूण खर्च सुमारे 500 कोटी रुपये आहे.

कराडमधील बहुचर्चित उड्डाणपुलाची एक लेन हलक्या वाहनांसाठी सुरू
कराडमधील बहुचर्चित उड्डाणपुलाची एक लेन हलक्या वाहनांसाठी सुरू (ETV Bharat)



साताऱ्याचे खासदार उदयनराजे भोसले, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, आमदार डॉ. अतुल भोसले, आमदार मनोज घोरपडे, सांगली-सातारा विधान परिषदेचे नवनिर्वाचित आमदार धैर्यशील कदम यांच्या उपस्थितीत हिरवा झेंडा दाखवून उड्डाणपूल प्रायोगिक तत्त्वावर वाहतुकीस खुला करण्यात आला. या उड्डाणपुलामुळे कराड, मलकापूर परिसरातील वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होईल. प्रवास अधिक सुरक्षित, जलद आणि सुलभ होईल, असा विश्वास भाजपा नेत्यांनी व्यक्त केला.

नुतन उड्डाणपुलावर मंत्री खासदारांच्या गाड्या
नुतन उड्डाणपुलावर मंत्री खासदारांच्या गाड्या (ETV Bharat)

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TAGGED:

FLYOVER IN KARAD
युनिक उड्डाणपुलाचे औपचारिक उद्घाटन
एक लेन हलक्या वाहनांसाठी सुरू
वाहतूक कोंडी फुटणार
FLYOVER IN KARAD

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