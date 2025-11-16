नाकाबंदीदरम्यान संगमनेरमध्ये कोट्यवधींची रोकड जप्त; पोलीस, महसूल विभागाची मोठी कारवाई
स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका आणि आचारसंहितेच्या पार्श्वभूमीवर खांडगाव येथे नाकाबंदीदरम्यान कारमध्ये एक कोटींची रोकड सापडली.
Published : November 16, 2025 at 1:27 PM IST
अहिल्यानगर : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा बिगुल वाजल्यानंतर सगळ्याच राजकीय पक्षांनी अलर्ट मोडवर कामाला सुरुवात केली आहे. आचारसंहितेच्या पार्श्वभूमीवर संगमनेरमध्ये सुरू असलेल्या विशेष नाकाबंदीदरम्यान खांडगाव येथे एमएच-25-एएस-8851 या कारमधून तब्बल एक कोटी रुपयांची रोकड सापडल्यानं खळबळ उडाली आहे. शहर पोलीस आणि महसूल विभागाच्या संयुक्त पथकाने ही कार थांबवून तपासणी केली असता मोठ्या प्रमाणात कॅश आढळली.
कारमध्ये सापडली एक कोटी रुपयांची रोकड : गाडीसोबत बाबर रज्जाक काजी आणि अकबर रहमतुल्ला शेख या दोघांना रोकडसह ताब्यात घेण्यात आलं आहे. प्राथमिक तपासात ही रक्कम एका कन्स्ट्रक्शन कंपनीशी संबंधित असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. मात्र, रकमेची अधिकृत मोजणी अद्याप सुरु असून प्रशासनानं अधिकृत आकडा जाहीर केलेला नाही. अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक सोमनाथ वाकचौरे यांनी सांगितलं की, "ही रक्कम कुठून आली? कुठे जात होती आणि कोणासाठी होती? याचा सखोल तपास होणार आहे. कागदपत्रांची पडताळणी पूर्ण झाल्यावरच पुढील कारवाई होईल. केवळ कॅश सापडली म्हणून लगेच गुन्हा नोंदवला जात नाही."
कर विभागाला माहिती पाठवली : घटनास्थळी शहर पोलीस उपअधीक्षक डॉ. कुणाल सोनवणे, पोलीस निरीक्षक समीर बारवकर, तहसीलदार धीरज मांजरे, महसूल अधिकारी अरुण उंडे आणि जिल्हाधिकारी समितीचे पथक तत्काळ दाखल झाले. पंचनामा करून संपूर्ण माहिती कर विभागाला पाठवण्यात आली आहे. संशयितांना नोटीस देण्यात येणार असल्याचं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. निवडणूक हंगाम तापलेला असताना कोट्यवधींच्या रोकडीची गाडी पकडल्याची चर्चा जिल्ह्यात वेगाने पसरली आहे. मात्र, प्रशासनाने अधिकृत आकडा आणि निष्कर्ष येईपर्यंत संयम बाळगण्याचं आवाहन केलं आहे.
