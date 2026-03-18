ETV Bharat / state

आरटीईअंतर्गत एकदा प्रवेश मिळाल्यानंतर पालकांना यापुढे नव्यानं अर्ज करता येणार नाही - हायकोर्ट

प्रवेश घेऊन तो नाकारणं म्हणजे तिथं प्रवेशासाठी इच्छुक असलेल्या दुसऱ्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय केल्यासारखं आहे, कारण या जागेवर त्या विद्यार्थ्याचा प्रवेश होऊ शकला असता.

author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 18, 2026 at 9:38 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : आरटीईअंतर्गत खासगी शाळेत मिळणाऱ्या प्रवेशासाठी आर्थिक दुर्बल घटक आता केवळ एकदाच अर्ज करू शकतात. प्रवेश मिळाल्यानंतर दुसऱ्यांदा त्यांना अर्ज करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानं एका प्रकरणात दिलाय.

हायकोर्टाचा निकाल काय?- राज्य घटनेनं शिक्षणाचा अधिकार देशातील प्रत्येक नागरिकाला प्रत्येकाला दिलाय. मूलभूत अधिकाऱ्याच्या व्याख्येत तशी तरतूद केलेली आहे. मात्र आरटीई अंतर्गत एकदा प्रवेश मिळाल्यानंतर पालक वारंवार याचा लाभ घेण्यासाठी प्रयत्न करू शकत नाही, असं निरीक्षण न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि न्यायमूर्ती हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपीठानं यासंदर्भात दिलेल्या निकलातून स्पष्ट केलंय. एकदा प्रवेश घेतल्यानंतर पुन्हा नव्यानं अर्ज करून जवळच्या शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी आग्रह करणाऱ्या पालकाची याचिका फेटाळताना हायकोर्टानं हा निर्वाळा दिलाय. आरटीई प्रवेशासाठी दुसऱ्यांदा केलेला अर्ज मंजूर केल्यास पालकांना वारंवार अर्ज करण्याची मुभा दिल्यासारखं होईल, ज्यातून चुकीचा पायंडा पडेल. मुळात एकदा प्रवेश घेऊन तो नाकारणं म्हणजे तिथं प्रवेशासाठी इच्छुक असलेल्या दुसऱ्या एका विद्यार्थ्यावर अन्याय करण्यासारखं आहे. कारण या जागेवर त्या विद्यार्थ्याचा प्रवेश होऊ शकला असता, मात्र त्याची ही संधी हुकली. जे योग्य नसल्याचं हायकोर्टानं आपल्या निकालात नमूद केलंय.

काय होती याचिका? - या पालकाच्या मुलाला आरटीई अंतर्गत एका शाळेत प्रवेश मिळाला होता. ती शाळा याचिकाकर्त्यांच्या घरापासून लांब होती. त्यामुळे त्यांनी नव्यानं आरटीई अंतर्गत प्रवेशासाठी अर्ज केला. नंतर घराजवळील एका खासगी शाळेत त्याला प्रवेश मिळाला, मात्र कागदपत्र छाननीमध्ये हा प्रवेश रद्द करण्यात आलाय. आधी आरटीई अंतर्गत प्रवेश दिला गेला असल्यानं नव्यानं दुसऱ्या शाळेत प्रवेशासाठी दावा केला जाऊ शकत नाही, असा शेरा मारत शिक्षण विभागानं त्यांचा दुसरा दाखला रद्द केला. त्याविरोधात या पालकानं मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठासमोर ही याचिका दाखल केली होती. आरटीईअंतर्गत खासगी शाळांना आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी 25 टक्के जागा राखून ठेवण्याची सक्ती केली जाते. गरिबांना दर्जेदार शिक्षण मिळावं यासाठी हा नियम करण्यात आलाय. एकदा प्रवेश घेतल्यानंतर परत दुसऱ्यांदा याच कोट्यातून नव्या प्रवेशासाठी अर्ज करणं योग्य ठरणार नाही, असं निरीक्षण नोंदवत हायकोर्टानं ही याचिका फेटाळून लावली.

TAGGED:

BOMBAY HIGH COURT
RTE ADMISSION
आरटीई
RTE ACT PARENTS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.