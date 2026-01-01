नवीन वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी शिर्डीत भाविकांची विक्रमी गर्दी; लाखो भाविक साईचरणी नतमस्तक
नव्या वर्षाची सुरुवात साईबाबांच्या चरणी नतमस्तक होऊन करण्यासाठी देश-विदेशातून भाविक शिर्डीत दाखल झाले असून, संपूर्ण नगरी भक्तिमय वातावरणात न्हाऊन निघाली आहे.
Published : January 1, 2026 at 10:55 AM IST
शिर्डी- नवीन वर्ष 2026 च्या पहिल्याच दिवशी शिर्डीतील साईबाबा मंदिरात भाविकांची विक्रमी गर्दी उसळलीय. काल रात्रीपासून आज सकाळपर्यंत लाखो भाविकांनी साईबाबांच्या समाधीचे दर्शन घेतलंय. नव्या वर्षाची सुरुवात साईबाबांच्या चरणी नतमस्तक होऊन करण्यासाठी देश-विदेशातून भाविक शिर्डीत दाखल झाले असून, संपूर्ण नगरी भक्तिमय वातावरणात न्हाऊन निघाली आहे.
भाविकांना साईबाबांचे समाधानकारक दर्शन : साईबाबांच्या दर्शनासाठी भाविकांची वाढती गर्दी लक्षात घेता साईबाबा संस्थानच्या वतीने चोख नियोजन करण्यात आलंय. दर्शन रांगा, सुरक्षाव्यवस्था, पाणी आणि वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्याने भाविकांना साईबाबांचे समाधानकारक दर्शन मिळतंय. साईबाबा मंदिर काल रात्रभर खुले ठेवण्यात आल्यामुळे रात्रीपासूनच भाविकांचा सातत्याने ओघ साई दर्शनासाठी सुरू आहे. मात्र प्रचंड गर्दीमुळे काही भाविकांनी मुखदर्शनावरच समाधान मानत परतीचा प्रवास करावा लागलाय.
काल मंदिर रात्रभर खुले : साईबाबा मंदिर परिसरासह द्वारकामाई, चावडी आणि गुरुस्थान मंदिरातही भाविकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळतेय. काल मंदिर रात्रभर खुले असल्याने रात्रीची शेजारती तसेच पहाटेची काकड आरती करण्यात आली नाही. त्यामुळे आज दुपारी होणाऱ्या मध्यान्ह आरतीला मोठ्या प्रमाणात भाविक उपस्थित राहणार आहेत. नवीन वर्षाची सुरुवात साईदर्शनाने व्हावी, हीच भावना भाविकांमध्ये दिसून येत असून, त्यामुळे पुढील दोन ते तीन दिवस शिर्डीत मोठ्या प्रमाणात भाविकांची गर्दी कायम राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येतोय.
काकड आरती झाली नाही : रात्रभर साई मंदिर खुले असल्याने काकड आरती झाली नाही. सकाळी साईबाबांची शिर्डी माझे पंढरपूर ही छोटी आरती पार पडली. त्यानंतर साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी सपत्नीक साईबाबांची पाद्यपूजा केली. यावेळी त्यांनी समस्त देशवासीयांसह शेतकऱ्यांसाठी हे नवीन वर्ष सुख, समृद्धी व भरभराटीचे जावो अशी प्रार्थना साईबाबांच्या चरणी अर्पण केली.
व्हीआयपी प्रोटोकॉल दर्शन व्यवस्था सकाळी 5 वाजल्यापासून बंद : नवीन वर्षानिमित्त साईबाबांच्या दर्शनासाठी भाविकांची झालेली मोठ्या प्रमाणात गर्दी लक्षात घेता सर्वसामान्य भाविक तासनतास दर्शनरांगेत लागलेलं असल्याने या भाविकांना साईबाबांच्या समाधीचे दर्शन मिळावे, यासाठी साईबाबा संस्थानच्या वतीने व्हीआयपी प्रोटोकॉल दर्शन व्यवस्था सकाळी 5 वाजल्यापासून बंद ठेवण्यात आलीय. भाविकांची गर्दी कमी झाल्यानंतर पुन्हा व्हीआयपी प्रोटोकॉल दर्शन व्यवस्था सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती संस्थानच्या वतीने देण्यात आलीय.
