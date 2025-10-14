दिवाळीच्या मुहूर्तावर महापालिकेची 'मुंबई स्वच्छता' मोहीम; सायंकाळी आणि रात्री चालणार!
Published : October 14, 2025 at 7:22 PM IST
मुंबई : दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई क्षेत्रातील सर्व प्रमुख व अंतर्गत रस्ते, दुभाजक, फुटपाथ यासह बाजारपेठ परिसरांमध्ये संपूर्ण स्वच्छता करण्याच्या अनुषंगानं मुंबई महानगरपालिकेकडून 15 ते 19 ऑक्टोबर या कालावधीत दिवाळीपूर्व विशेष स्वच्छता मोहिमेचं आयोजन करण्यात आलंय. सर्व परिमंडळांचे उपायुक्त तसंच सर्व प्रशासकीय विभाग स्तरावरील सहायक आयुक्त यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात अधिक दक्षतेनं स्वच्छता मोहीम राबवावी. सोबतच नागरिकांनाही या स्वच्छता मोहिमेत सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहित करावं, असे निर्देश अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी जोशी यांनी सर्व पालिकेतील अधिकाऱ्यांना दिलेत.
सायंकाळी आणि रात्री चालणार स्वच्छता मोहीम : पालिकेनं दिलेल्या माहितीनुसार, 15 ते 19 ऑक्टोबर या कालावधीत दिवाळीपूर्व विशेष स्वच्छता मोहिमेचं आयोजन करण्यात आलंय. दिवसाच्या दुसऱ्या सत्रात स्वच्छतेसाठी नेमण्यात आलेल्या 'पिंक आर्मी'च्या सहाय्यानं ही मोहीम सायंकाळी व रात्रीच्या वेळेत राबविण्यात येईल. यामध्ये प्रामुख्यानं सर्व प्रमुख व अंतर्गत रस्ते, दुभाजक, पदपथ, चौक व बाजारपेठ परिसरांची संपूर्ण स्वच्छता केली जाईल. या अंतर्गत रस्ते तसंच गल्लीबोळातील कचरा, माती, राडारोडा आदी संकलित करुन त्याची योग्य विल्हेवाट लावण्यात येईल, अशी माहिती पालिका प्रशासनानं दिलीय.
मुंबईकरांनी मोहिमेत सहभागी होऊन सहकार्य करावं : या मोहिमेसंदर्भात माहिती देताना अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी जोशी म्हणाल्या की, "येत्या शनिवारपासून दिवाळी सणाला प्रारंभ होतोय. यासाठी मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीनं 'पिंक आर्मी'चा सहभाग, वाढीव मनुष्यबळ आणि आवश्यक यंत्रसामग्रीच्या सहाय्यानं ही विशेष मोहीम राबविण्यात येतेय. या अनुषंगानं, मुंबई महानगरपालिकेच्या विविध परिमंडळांचे उपायुक्त तसंच सर्व प्रशासकीय विभाग स्तरावरील सहायक आयुक्त यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात अधिक दक्षतेनं आणि स्वच्छता मोहीम राबवावी. मुंबईकरांनी देखील या मोहिमेत सहभागी होऊन परिसर स्वच्छ व सुंदर ठेवण्यासाठी सहकार्य करावं," असं आवाहन जोशी यांनी केलंय.
विशेष स्वच्छता मोहीम : दरम्यान, नाल्यांमधील तरंगता कचरा काढण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेकडून 29 सप्टेंबर ते 13 ऑक्टोबर या कालावधीत सकाळी 11 ते दुपारी 1 या वेळेत विशेष स्वच्छता मोहीम राबविण्यात आली होती. एकूण 4974 मनुष्यबळ, स्वच्छतेसाठी लागणाऱ्या विविध प्रकारच्या 479 साधनसामग्री तसंच वाहनांच्या साहाय्यानं सर्व प्रशासकीय विभागात विविध ठिकाणी राबविण्यात आलेल्या या मोहिमेत एकूण 124.55 टन कचऱ्याचे संकलन करुन त्याची शास्त्रोक्त पद्धतीनं विल्हेवाट लावण्यात आल्याची माहिती पालिका प्रशासनानं दिलीय.
