प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला साईबाबांना 1 कोटी 1 लाखाचा सुवर्ण मुकुट अर्पण
प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला अमेरिकेतील साईभक्त अंकिता राजेंद्र पटेल यांनी साईबाबांच्या चरणी भक्तिभावाने एक आकर्षक आणि नक्षीकाम असलेला सुवर्ण मुकुट अर्पण करून आपली श्रद्धा प्रकट केली.
Published : January 26, 2026 at 11:45 AM IST
शिर्डी : साईबाबांवर देश-विदेशातील लाखो भाविकांची अढळ श्रद्धा आहे. ही श्रद्धा केवळ दर्शनापुरती मर्यादित न राहता सेवा, त्याग आणि दानाच्या माध्यमातून सातत्याने व्यक्त होत असते. प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला अमेरिकेतील साईभक्त अंकिता राजेंद्र पटेल यांनी साईबाबांच्या चरणी भक्तिभावाने एक आकर्षक आणि नक्षीकाम असलेला सुवर्ण मुकुट अर्पण करून आपली श्रद्धा प्रकट केली.
सुवर्ण मुकुटाचे वजन सुमारे 700 ग्रॅम : सदर सुवर्ण मुकुटाचे वजन सुमारे 700 ग्रॅम असून त्याची अंदाजे किंमत 1 कोटी 1 लाख 38 हजार 100 रुपये इतकी आहे. हा मुकुट साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांच्याकडे अधिकृतपणे सुपूर्द करण्यात आलंय. या प्रसंगी साईबाबा संस्थानच्या वतीने दानशूर साईभक्त अंकिता राजेंद्र पटेल यांचा सत्कार करून त्यांच्या उदात्त दानाबद्दल मनःपूर्वक आभार व्यक्त करण्यात आले.
बँका आणि सामाजिक संस्था नेहमीच सहकार्य करतात : दरम्यान, साईबाबा संस्थानच्या विविध सेवा उपक्रमांसाठी साईभक्त, उद्योग समूह, बँका आणि सामाजिक संस्था नेहमीच सहकार्य करत असतात. त्याच अनुषंगाने युनियन बँक ऑफ इंडिया यांच्या CSR निधीतून संस्थानच्या दोन्ही रुग्णालयांसाठी एकूण 1 कोटी 93 लाख रुपये किमतीची अत्याधुनिक वैद्यकीय उपकरणे देणगी स्वरूपात प्रदान करण्यात आली आहेत. या देणगीत 2 नग अत्याधुनिक 3D नेफ्रोस्कोपी यंत्रे तसेच 2D कॅमेरा प्रणाली समाविष्ट असून, ही यंत्रसामग्री संस्थानच्या दोन्ही रुग्णालयांमध्ये वापरण्यात येणार आहे. त्यामुळे मूत्रपिंडासंबंधी आजारांचे अधिक अचूक, वेगवान आणि प्रभावी निदान, उपचार करणे शक्य होणार असल्याचे गोरक्ष गाडीलकर यांनी सांगितले.
रुग्णांना दर्जेदार आणि आधुनिक वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध : यावेळी साईबाबा संस्थानच्या वतीने युनियन बँक ऑफ इंडियाचे कार्यकारी संचालक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी पांडे यांचा विशेष सत्कार करण्यात आला. अशा प्रकारच्या देणग्यांमुळे संस्थानच्या आरोग्यसेवा, भाविक सेवा आणि सामाजिक उपक्रमांना अधिक गती मिळून रुग्णांना दर्जेदार आणि आधुनिक वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध होत असल्याचेही यावेळी नमूद करण्यात आले.
हेही वाचाः
हिंद दी-चादर : गुरू तेग बहादुर साहिब जी यांच्या बलिदानातून मानवी मूल्यांच्या रक्षणाची मिळते प्रेरणा - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
'हेमा मालिनी तुमची बायको आहे असं...', मंत्री गुलाबराव पाटील यांचं वादग्रस्त वक्तव्य