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एकीकडे तुकाराम मुंढे यांची धडक कारवाई, दुसरीकडे तोतया एफडीए अधिकाऱ्यांचे कारनामे

नाशिकमध्ये भोंदू बाबांच्याबरोबर आता भोंदू अधिकारीही फिरू लागल्याचं दिसून येत आहे. एफडीएचे अधिकारी असल्याचं सांगणारे पोलिसांच्या तावडीत सापडलेत.

तोतया एफडीए अधिकारी जेरबंद
तोतया एफडीए अधिकारी जेरबंद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 23, 2026 at 6:18 PM IST

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नाशिक - अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी राज्यभर भेसळ करणाऱ्या तसंच गुटखा विक्री करणाऱ्यांविरोधात धडक मोहीम सुरू केली आहे. याचाच फायदा घेत काहीजण तोतया एफडीए अधिकारी असल्याचं भासवत व्यापाऱ्यांची लूट करत असल्याचं समोर आलं असून याप्रकरणी नाशिकमध्ये दोन गुन्हे दाखल झालेत. या प्रकरणी 9 जणांना अटक करण्यात आली आहे.



अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडून राज्यभर भेसळविरोधी धाडींचं सत्र सुरू असताना, याच परिस्थितीचा गैरफायदा घेत काही तोतया अधिकाऱ्यांनी बेकरी व्यावसायिक आणि पानटपरी चालक यांना लक्ष्य केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. स्वतःला एफडीए अधिकारी असल्याचे भासवत कारवाईची भीती दाखवून हजारो रुपये उकळणाऱ्या टोळीचा नाशिक पोलिसांनी पर्दाफाश केला असून दोन वेगवेगळ्या गुन्ह्यात नऊ जणांना अटक करण्यात आली आहे.



बेकरी चालकाची लूट - एमआयडीसी पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार दत्तनगर येथील एका बेकरीत 19 जून रोजी सकाळी दोन पुरुष आणि एक महिला आले. त्यांनी अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे बनावट ओळखपत्र दाखवून दुकानातील खाद्यपदार्थांचे फोटो व व्हिडिओ चित्रीकरण केले. त्यानंतर बेकरीचा परवाना रद्द करण्याची तसंच दुकान बंद करण्याची धमकी देत संबंधित व्यावसायिकाकडून 15 हजार रुपये रोख आणि तीन हजार रुपये ऑनलाइन पद्धतीने घेतल्याचा आरोप आहे. तसंच याच दिवशी दुपारी द्वारका परिसरातील आणखी एका व्यावसायिकालाही खाद्यपदार्थांमध्ये भेसळ असल्याची भीती दाखवून 15 हजार रुपये उकळण्यात आल्याचं तक्रारीत नमूद करण्यात आलं आहे.



आरोपींना अटक - तोतया एफडीए अधिकारी असल्याचं भासवत बेकरी चालकाकडून परवाना रद्द करण्याची भीती दाखवून खंडणी वसूल करणाऱ्या विरोधात तक्रार दाखल झाल्यानंतर आम्ही तत्काळ दुकानातील सीसीटीव्ही तपासून खंडणी मागणाऱ्या रोशन चांगदेव गव्हाणे, विजय चुनीलाल बागुल आणि एका महिलेला अटक केली आहे. त्यांच्याविरुद्ध फसवणूक व खंडणी उकळलल्याबाबत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे अशी माहिती गुन्हे शाखा दोनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक हेमंत तोडकर यांनी दिली.



पानटपरी चालकाकडे 10 लाखाची मागितली खंडणी - अन्न व औषध विभागाचे अधिकारी असल्याचे भासवत जेलरोड शिवाजीनगर स्टॉप जवळील पान टपरी चालकाकडे दहा लाखांची खंडणी मागणाऱ्या टोळीला उपनगर पोलिसांनी अटक केली आहे. यात गजानन मालुसरे, शरद गायकर, शरद पाटील आणि दोन महिलांचा समावेश आहे. हे सर्व संशयित मुंबई परिसरातील राहणारे आहेत.

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TAGGED:

TUKARAM MUNDHE
तुकाराम मुंढे
तोतया एफडीए अधिकारी
नऊ जणांना अटक
IMPOSTER FDA OFFICIALS

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