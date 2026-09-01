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घाटाचा राजा गेला, पण नाव अमर राहील! मालकाला करोडपती करणाऱ्या 'ओम्या'चं शेतात उभारणार स्मारक

मावळच्या प्रसिद्ध ‘ओम्या’ बैलाच्या निधनाने बैलगाडा शर्यतविश्वात शोककळा पसरली. वेग, विजय आणि बक्षिसांनी मालक रामनाथ वारिंगे यांना करोडपती बनवणाऱ्या ओम्याने इतिहासात कायमची छाप सोडली.

Omya Bulls
सर्पदंशाने ‘ओम्या’चा अंत (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 1, 2026 at 5:18 PM IST

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Updated : September 1, 2026 at 5:35 PM IST

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पुणे (मावळ) : जिल्ह्यासह संपूर्ण राज्यभरातील बैलगाडा शर्यतीच्या घाटात आपल्या वेगाची दहशत निर्माण करणाऱ्या आणि जवळपास दशकभर बैलगाडा शर्यतप्रेमींच्या मनावर अधिराज्य गाजवणाऱ्या ‘ओम्या’ बैलाचं (Omya Bull) निधन झालं. प्रसिद्ध गाडामालक रामनाथ वारिंगे यांच्या आयुष्यातील हा लाडका साथीदार कायमचा निघून गेल्यानं मावळातील पंचक्रोशीसह बैलगाडा शर्यतप्रेमींवर शोककळा पसरली आहे. शेतकऱ्याचा खरा मित्र म्हणून बैलाकडं पाहिलं जातं. बैल शेतात राबतो, जमीन नांगरतो, मशागत करतो आणि बळीराजाच्या कष्टाला बळ देतो. मात्र मावळच्या मातीतल्या ओम्या बैलानं आपल्या मालकाला केवळ साथ दिली नाही, तर अक्षरशः करोडपती केलं.



अनेक मानाच्या शर्यती जिंकल्या : 2016-17 च्या सुमारास जालना जिल्ह्यातून मैसूर जातीचा हा रुबाबदार बैल रामनाथ वारिंगे यांनी आणला होता. पुढे हा बैल बैलगाडा शर्यतीच्या घाटाचा राजा ठरेल, याची त्यावेळी कुणालाही कल्पना नव्हती. 2017 पासून ओम्याने बैलगाडा शर्यतीला सुरुवात केली आणि त्यानंतर घाटात ओम्या उतरला की पहिला नंबर ओम्याचाच, असं समीकरणच तयार झालं. आपल्या वेगानं त्यानं अनेक नामांकित बैलांना मागे टाकत विजय मिळवला. बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठल्यानंतर तर ओम्याने अक्षरशः घाट गाजवला. हजारो स्पर्धेत आपला दबदबा कायम ठेवत त्यानं अनेक मानाच्या शर्यती जिंकल्या.

ओम्या बैलानं मालकाला करोडपती बनवलं (ETV Bharat Reporter)



पहिला क्रमांक पटकावण्याचा मान : तब्बल 1200 गाड्यांमधून पहिला क्रमांक पटकावण्याचा मान ओम्यानं मिळवला होता. एका शर्यतीत अवघ्या 11 सेकंद 22 वेळेत पहिला क्रमांक मिळवल्याची कामगिरीही ओम्याच्या नावावर असल्याचं सांगितलं जातंय. त्यामुळं ओम्याचं नाव बैलगाडा शर्यतीच्या विश्वात वेगाची ओळख बनलं होतं. मात्र त्याचं यश केवळ ट्रॉफी आणि विजयापुरतं मर्यादित राहिलं नाही. ओम्यानं मिळवून दिलेल्या बक्षिसांमुळं रामनाथ वारिंगे यांच्या कुटुंबाची आर्थिक परिस्थितीच बदलली.



ओम्यानं मालकाला करोडपती करून टाकलं : ओम्याच्या नावावर दोन स्कॉर्पिओ, सहा-सात थार गाड्या, तीन जेसीबी, आठ ट्रॅक्टर, असंख्य दुचाकी, चांदीची गदा आणि असंख्य ट्रॉफी अशी बक्षिसांची अक्षरशः बरसात झाली. या विजय आणि बक्षिसांमुळं रामनाथ वारिंगे यांना मोठी आर्थिक संपत्ती मिळाली आणि ओम्यानं त्यांना करोडपती करून टाकलं. त्यामुळं मावळच्या बैलगाडा शर्यतीच्या विश्वात ओम्याचं नाव केवळ एका विजेत्या बैलापुरतं राहिलं नाही, तर आपल्या मालकाचं आयुष्य बदलणारा बैल म्हणून त्याची ओळख निर्माण झाली.


ओम्या घरातील एका सदस्य : ओम्याची ही कामगिरी पाहता त्याची निगा राखण्यासाठीही विशेष काळजी घेतली जायची. उडीद डाळ, शेंगदाण्याची पेंड, खारीक, तूप, अंडी, बदाम असा पौष्टिक आहार त्याला दिला जायचा. त्याच्या आरोग्याची, खाण्यापिण्याची आणि व्यायामाची विशेष काळजी घेतली जायची. रामनाथ वारिंगे यांच्या कुटुंबासाठी ओम्या हा केवळ शर्यतीचा बैल नव्हता, तर घरातील एका सदस्याप्रमाणे होता. त्यामुळं त्याचं निधन झाल्यानंतर वारिंगे कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.



ओम्या अचानक कायमचा शांत झाला : 27 ऑगस्टला नेहमीप्रमाणे ओम्याने पाणी प्यायलं. काही वेळ तो निवांत बसला होता. त्यानंतर तो शिंगाने माती उकरत होता. मात्र अवघ्या अर्ध्या तासाच्या आतच परिस्थिती अचानक बदलली. ओम्या निपचित पडला. त्याची जीभ बाहेर आली होती, दात हलत होते. त्याची प्रकृती गंभीर असल्याचं लक्षात येताच डॉक्टरांना बोलावण्यात आलं. तपासणीनंतर विषारी सर्पदंशामुळं ओम्याचा मृत्यू झाल्याचं सांगण्यात आलं. ज्या बैलाच्या धावण्याने हजारो प्रेक्षकांच्या अंगावर रोमांच उभे राहायचे, ज्याच्या विजयाने मालकाच्या चेहऱ्यावर आनंद फुलायचा आणि ज्याने आपल्या मालकाला करोडपती केलं, तोच ओम्या अचानक कायमचा शांत झाला.



ओम्याची समाधी उभारण्याचं काम सुरू : ओम्याच्या आठवणी सदैव डोळ्यासमोर राहाव्यात आणि त्याचं आपल्या कुटुंबाशी असलेलं नातं कायम जपलं जावं, यासाठी त्याचा अंतिमसंस्कार शेतातच करण्यात आला. ज्या शेतात ओम्याने अनेक वर्षे घालवली, त्याच ठिकाणी त्याची समाधी उभारण्याचं काम सुरू करण्यात आलं आहे. रामनाथ वारिंगे स्वतः या समाधीस्थळावर जाऊन आपल्या लाडक्या ओम्याला श्रद्धांजली वाहत आहेत. विजयाच्या असंख्य माळा आपल्या गळ्यात घालणाऱ्या ओम्याला अखेर अश्रूंनी निरोप देण्याची वेळ त्यांच्या कुटुंबावर आली आहे.


शेतात राबण्यापासून ते बैलगाडा शर्यतीचा प्रवास : ओम्यानं आपल्या मालकाला बक्षिसं मिळवून दिली, संपत्ती मिळवून दिली, प्रसिद्धी मिळवून दिली आणि पंचक्रोशीत वेगळी ओळख निर्माण करून दिली. मात्र आज या सगळ्या संपत्तीपेक्षा आणि असंख्य ट्रॉफींपेक्षा रामनाथ वारिंगे यांना आठवतोय तो फक्त आपला ओम्या. शेतकऱ्याचा मित्र म्हणून बैलाकडं पाहिलं जातं; पण ओम्या आणि रामनाथ वारिंगे यांचं नातं त्याही पलीकडचं होतं. ओम्यानं मालकासाठी शेतात राबण्यापासून ते बैलगाडा शर्यतीच्या घाटात विजय मिळवण्यापर्यंतचा प्रवास केला. त्यानं बक्षिसं जिंकली, मालकाला संपत्ती मिळवून दिली आणि नाव कमावून दिलं. मात्र आता त्या सगळ्या आठवणीच वारिंगे कुटुंबासाठी सर्वात मोठी संपत्ती ठरल्या आहेत.


बैलगाडा शर्यतीच्या इतिहासात छाप सोडली : ‘ओम्या, तू प्रत्येक घाट जिंकलास; पण आज तुला गमावण्याचं दुःख आम्हाला आयुष्यभर राहील,’ हीच भावना आज रामनाथ वारिंगे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या मनात आहे. ओम्या गेला असला तरी त्यानं आपल्या वेगाने, विजयाने आणि मालकाशी असलेल्या जिव्हाळ्याच्या नात्याने बैलगाडा शर्यतीच्या इतिहासात आपली कायमची छाप सोडली आहे.

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Last Updated : September 1, 2026 at 5:35 PM IST

TAGGED:

ओम्या
OMYA BULLS
BULLOCK CART RACE
RAMNATH WARINGE FARM
OMYA BULL MEMORIAL

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