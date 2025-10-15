ETV Bharat / state

कोल्हापूरच्या गंगावेश परिसरात ओमनीचा भीषण अपघात; एक महिला ठार, तर दोन गंभीर जखमी

कोल्हापूर येथील गंगावेश परिसरात भीषण अपघात घडला. एक ओमनी भाजीपाला विकणाऱ्या महिलांच्या घोळक्यात घुसली.

Accident hit Omni
अपघातग्रस्त ओमनी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 15, 2025 at 11:34 AM IST

कोल्हापूर : शहरातील गंगावेश परिसरातील शाहू उद्यान भाजी मंडईत मंगळवारी सकाळी ओमनी वाहनाचा भीषण अपघात घडला. पॅसेंजर वाहतुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ओमनीवरील चालकाचं नियंत्रण सुटलं आणि ती थेट बाजारात घुसली. या अपघातात असुर्ले (ता. करवीर) येथील सुशीला कृष्णा पाटील (वय 62) यांचा जागीच मृत्यू झाला, तर दोन महिला गंभीर जखमी झाल्या आहेत. घटनास्थळी उपस्थितांनी त्वरित मदत केली आणि जखमींना रुग्णालयात पोहोचवलं.

अपघात कसा घडला? : खरं तर सध्या शहरात दिवाळीपूर्व खरेदीची प्रचंड गर्दी आहे. प्रत्यक्षदर्शींच्या मते, मंगळवारी सव्वा अकरा वाजण्याच्या सुमारास गंगावेशच्या बाजारपेठेत भाजीपाला आणि इतर वस्तू खरेदी करण्यासाठी मोठी गर्दी होती. या गर्दीच्या वातावरणात वडापसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ओमनी व्हॅनमधील चालकानं वळण घेताना अचानक वाहनावरील नियंत्रण गमावलं आणि थेट भाजी, दही व ताक विक्री करणाऱ्या महिलांच्या घोळक्यात घुसकून जोरदार धडक दिली. या धडकेत 5 महिला विक्रेत्यांना मोठा मार बसला. त्यापैकी सुशीला कृष्णा पाटील यांचा जागीच मृत्यू झाला, तर दोन महिला गंभीर जखमी झाल्या. जखमींना स्थानिकांनी तातडीने मदत करून सीपीआर रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. त्यांच्यावर सध्या उपचार सुरू आहेत.

कोल्हापूरच्या गंगावेश परिसरात ओमनीचा भीषण अपघात (ETV Bharat)

पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी दिली भेट : अपघाताची माहिती मिळताच लक्ष्मीपुरी पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक श्रीराम कन्हेरकर आणि उपअधीक्षक प्रिया पाटील यांनी त्वरित घटनास्थळी धाव घेऊन पाहणी केली. त्यांनी अपघाताबाबत सखोल माहिती मिळवली आणि परिस्थितीचं निरीक्षण केले. पोलिसांनी वाहन चालकाला ताब्यात घेतलं असून, प्रत्यक्षदर्शी नागरिकांचे जबाब नोंदवले आहेत, अशी माहिती पोलीस सूत्रांनी दिली. प्राथमिक चौकशीत, गाडीच्या ब्रेक यंत्रणेत बिघाड झाल्यामुळे नियंत्रण सुटल्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे. याशिवाय, वाहनाचं यांत्रिक परीक्षण करण्यासाठी प्रक्रिया सुरू असून, अधिकृत अहवाल मिळाल्यानंतर पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.

नागरिकांमध्ये संताप : या अपघातामुळे सणासुदीच्या आनंदाच्या वातावरणाला मोठं गालबोट लागलं आहे. बाजारातील व्यापारी आणि ग्राहकांनी वाहतुकीसाठी कायमस्वरूपी कठोर उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे, ज्यामुळे भविष्यात अशा प्रकारच्या अपघातांची शक्यता कमी होईल. प्रशासनाने घटनास्थळी तातडीने अतिरिक्त पोलिस बंदोबस्त तैनात करून रहदारी सुरळीत करण्याचे काम केले आहे. मृत महिलेच्या कुटुंबीयांना शासनाकडून आर्थिक मदत दिली जाणार असल्याचेही जाहीर करण्यात आले आहे.

दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर वाढलेल्या गर्दीमुळे वाहतूक नियमांचे काटेकोर पालन करणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे पोलिसांनी नागरिकांना आवाहन केले आहे. वाहन चालकांनी अधिक सावधगिरी बाळगावी, तसेच बाजारातील अतिक्रमण आणि अनियंत्रित पार्किंग टाळावे, असेही पोलिस प्रशासनाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.

