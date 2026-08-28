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'ओंकार' गोव्यातून महाराष्ट्रात परतताच आक्रमक; दोडामार्गात नुकसान, वनरक्षकाचं वादग्रस्त वक्तव्य!

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दोडामार्ग तालुक्यात 'ओंकार' हत्तीनं धुमाकूळ घालत एका कारवर हल्ला केला असून, परिसरातील रस्ते अडवून वाहतूक कोंडी निर्माण केली आहे.

Omkar Elephant Rampage in Dodamarg
दोडामार्ग तालुक्यात 'ओंकार' हत्तीचा धुमाकूळ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 28, 2026 at 2:26 PM IST

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सिंधुदुर्ग : रस्त्यावर धुमाकूळ घालणाऱ्या 'ओंकार' हत्तीमुळे नागरिकांच्या जीविताला धोका निर्माण झालेला असतानाच, त्याला नियंत्रणात आणण्याऐवजी कर्तव्यावर असलेल्या वनरक्षकानंच बेजबाबदार वक्तव्य केल्याचा आरोप होत आहे. या वक्तव्यामुळे दोडामार्ग तालुक्यात संतापाची लाट उसळलीय. 'हत्ती कोणाला मारत असेल तर मारू दे, गाडी फोडत असेल तर फोडू दे, आपल्याला काही फरक पडत नाही,' अशा आशयाचं वक्तव्य संबंधित वनरक्षकानं केल्याचा आरोप उपस्थित नागरिकांनी केला आहे. या प्रकारामुळे वनविभाग नागरिकांच्या सुरक्षेबाबत किती गंभीर आहे, असा संतप्त सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.

हत्ती रस्त्यावर उभा राहिल्यानं दोन्ही बाजूंनी वाहनांच्या रांगा : गुरुवारी सायंकाळच्या सुमारास 'ओंकार' हत्ती मोरगाव-हातीकेकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर आल्याची माहिती परिसरात पसरताच त्याला पाहण्यासाठी नागरिकांनी मोठी गर्दी केली. काही वेळातच हत्ती रस्त्यावर उभा राहिल्यानं दोन्ही बाजूंनी वाहनांच्या रांगा लागल्या आणि वाहतूक कोंडी निर्माण झाली. उपस्थित नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, घटनास्थळी असलेल्या वनरक्षकानं हत्तीला जंगलात सुरक्षितपणे हाकलण्याबाबत ठोस उपाययोजना करण्याऐवजी अत्यंत असंवेदनशील वक्तव्य केलं. हत्तीनं एखाद्याला इजा केली किंवा वाहनाचे नुकसान केलं, तरी त्याची आपल्याला पर्वा नसल्याच्या आशयाचं वक्तव्य त्यांनी केल्याचा आरोप प्रत्यक्षदर्शींनी केला आहे. ''तक्रार करायची असल्यास खुशाल करा'', असंही त्यानं म्हटल्याचं नागरिकांचं म्हणणं आहे. सध्या तालुक्यात सुमारे सहा हत्तींचा वावर असून तिलारी खोरे, कोलझर पंचक्रोशी आणि इतर भागांत शेतीचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे. मात्र, 'ओंकार' हत्तीनं मनुष्य आणि वाहनांवर हल्ले करण्यास सुरुवात केल्यानं परिस्थिती अधिक गंभीर बनली आहे.

तालुक्यातील कळणे-फोंडिये परिसरात मंगळवारी रात्री 'ओंकार'नं एका कारवर हल्ला केला. हत्तीनं आपले दात कारमध्ये घुसवत गाडीचं मोठे नुकसान केले. या घटनेमुळे परिसरातील ग्रामस्थ आणि शेतकरी पुन्हा एकदा भयभीत झाले आहेत.

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OMKAR ELEPHANT
OMKAR ELEPHANT RAMPAGE
ओंकार हत्ती
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OMKAR ELEPHANT IN DODAMARG

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