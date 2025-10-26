ओंकार हत्तीने काही काळ मुंबई-गोवा महामार्ग रोखला; इन्सुलीतील वाहन चालकांची तारांबळ
हत्ती गोव्यातून सातोसे मार्गे पुन्हा सिंधुदुर्गात दाखल झाला होता. त्यानंतर आता बराच काळ ओंकार हत्तीने मडुरा रोनापाल पंचक्रोशीत आपला मुक्काम ठोकला होता.
Published : October 26, 2025 at 8:28 AM IST
सिंधुदुर्ग: गेल्या काही दिवसांपासून सिंधुदुर्गात जंगली हत्तींचा हैदोस वाढला आहे. शेतकऱ्यांच्या पिकांची नासधूस करीत हे हत्ती जंगलात फिरत आहेत. विशेष म्हणजे आता या हत्तींनी मुंबई-गोवा महामार्गालाही वेढीस धरलं आहे. दोडामार्ग तालुक्यातील ओंकार हत्तीने गोव्यातून थेट सावंतवाडी तालुक्यातील मडुरा रोनापाल गावांमध्ये मार्गक्रमण केले होते. तिथे हा हत्ती बराच काळ थांबला होता, पण अचानक हा हत्ती शनिवारी सायंकाळी मडुरा गावातून थेट मुंबई-गोवा महामार्गावर आल्याने एकच खळबळ उडाली असून, या हत्तीने काही काळ इन्सुली येथील महामार्ग रोखून धरला होता.
तो थेट गोवा हद्दीत गेला होता : गेल्या काही महिन्यांपासून दोडामार्ग तालुक्यात पाच हत्तींचा कळप होता, पण एक ते दीड महिन्यांपूर्वी त्यातील ओंकार या हत्ती कळपापासून बाजूला गेलाय. या कळपापासून बाजूला जात तो थेट गोवा हद्दीत गेला होता, गोव्यात काही काळ या ओंकार हत्तीने आपला मुक्काम ठोकला होता. त्यानंतर हा हत्ती गोव्यातून सातोसे मार्गे पुन्हा सिंधुदुर्गात दाखल झाला होता. त्यानंतर आता बराच काळ ओंकार हत्तीने मडुरा रोनापाल पंचक्रोशीत आपला मुक्काम ठोकला होता. तेथील भाताची तसेच बागायतीची नासधूस केली होती.
हत्ती इन्सुलीकडे रवाना झाला : हत्तीचे वेगवेगळे व्हिडीओही व्हायरल झाले होते. अशातच आता या ओंकारने अचानक आपला मुक्काम मडुरा येथून हलविला असून, हा हत्ती इन्सुलीकडे रवाना झाला आहे. मात्र इन्सुलीकडे हत्ती रवाना होत असतानाच मुंबई-गोवा महामार्ग या हत्तीने काही काळ रोखून धरला होता. दोन्ही बाजूची वाहने ही थांबविण्यात आली होती. त्यानंतर हा हत्ती इन्सुली सावंत टेंबाकडे रवाना झाला. या हत्तीच्या मार्गावर सध्या वनविभागाचे पथक असून, त्याला लोकवस्तीत जाण्यापासून रोखण्याचे काम करीत असल्याचे वनविभागाकडून स्पष्ट करण्यात आलंय.
हेही वाचाः
हत्ती पकड मोहीम तत्काळ थांबवा; मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल
जैन बोर्डिंग जमीन प्रकरण : केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी घेतली जैन मुनींची भेट: नागरिकांची जोरदार घोषणाबाजी