अनेक दिवसांपासून शहादा ग्रामीण रुग्णालयाबाहेर पडलेल्या वृद्धेची मृत्यूशी झुंज अपयशी; नागरिकांचा संताप

शहादा ग्रामीण रुग्णालयात उपचार न झालेली महिला रस्ताकडेला पडून होती. तिचा मृत्यू झाल्याची घटना शहादा इथं घडली आहे. याप्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशीचे आदेश दिलेत.

शहादा ग्रामीण रुग्णालयाबाहेर पडलेल्या वृद्धेची मृत्यूशी झुंज अपयशी (File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 25, 2025 at 2:51 PM IST

नंदुरबार : शहादा ग्रामीण रुग्णालयाला अनेक गावांचा संपर्क आहे. रुग्णांना उत्तम सुविधा मिळावी यासाठी ग्रामीण रुग्णालयाची सुसज्ज इमारतदेखील आहे. मात्र रुग्णांना उपचार देण्यात आरोग्य यंत्रणा अकार्यक्षम आहे, असं चित्र निर्माण झालय. या रुग्णालयातील एक गंभीर प्रकार समोर आला आहे. यात डॉक्टरांच्या निष्काळजीपणामुळं वृद्ध महिलेचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे.

वय अंदाजे 50 ते 55 असलेली महिला रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल होती. मात्र, तब्येतीत सुधारणा न झाल्यानं ती रुग्णालयातून बाहेर पडली. यानंतर ती रुग्णालयापासून अवघ्या पाचशे मीटर अंतरावर सहा दिवसांपासून रस्त्याच्या कडेला पडून होती. डॉक्टरांसमोर रुग्ण असूनदेखील त्यांनी तिच्याकडं लक्ष दिलं नाही. एका सामाजिक संघटनेनं पुढाकार घेत आजारी महिलेला रुग्णालयात दाखल केलं. मात्र, डॉक्टरांच्या अकार्यक्षमतेमुळं वृद्धेची मृत्यूशी झुंज अपयशी ठरली. या घटनेची माहिती सेवाभावी संस्थेनं जिल्हाधिकाऱ्यांना दिली.

जागरूक नागरिकांनी दिली इन्कलाब फाउंडेशनला हाक : वृद्ध महिला मागील सहा दिवसांपासून ग्रामीण रुग्णालयाबाहेर उपचाराविनाच पडून होती. स्थानिक नागरिकांनी रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांशी संपर्क साधला. परंतु त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. यानंतर नागरिकांनी शहादा येथील इन्कलाब फाउंडेशन या सामाजिक संस्थेशी संपर्क केला. यानंतर महिलेला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केलं. परंतु तिचा मृत्यू झाला. "वृद्ध महिलेची अवस्था अत्यंत वाईट असून रुग्णालयातील डॉक्टरांनी तिला कोणतीही मदत केली नाही. डॉक्टरांनी तिच्याकडं दुर्लक्ष केलं. इतकेच नव्हे तर रस्त्याच्या बाजूला पडलेल्या त्या महिलेकडं बघितलंही नाही," असा आरोप स्थानिक नागरिकांनी केला.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले चौकशीचे आदेश : ग्रामीण रुग्णालयाबाहेर मागील गेल्या सहा दिवसांपासून पडलेल्या महिलेचा मृत्यू झाल्याची माहिती जिल्हाधिकारी मिताली शेट्टी यांना इन्कलाब फाउंडेशनच्या भारती पवार यांनी मोबाईलद्वारे दिली. यावेळी रुग्णालयात उपस्थित असलेल्या डॉक्टरांशी जिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबत माहिती घेतली. डॉक्टरांनी जिल्हाधिकाऱ्यांनी नीट माहिती दिली. यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी घटनेची दखल घेत तातडीनं चौकशीचे आदेश दिलेत. तसंच दोषी डॉक्टरांवर योग्य कारवाई करण्यात होईल, असं सांगितलं.

नागरिकांकडून घटनेचा निषेध : शहादा ग्रामीण रुग्णालयात रूग्णावर उपचार करण्यात डॉक्टरांकडून नेहमीच हलगर्जीपणा होतो. असे अनेक प्रसंग नागरिकांना आलेत. घटनेची माहिती मिळताच नागरिकांनी रुग्णाला बाहेर गर्दी केली. ग्रामीण रुग्णालयात उपचार घेण्यासाठी रूग्णांना सनतास वाट पाहावी लागते. तर अनेकांना उपचाराविना रुग्णालयातून बाहेर पडावं लागतं. या घटनेमुळ शहादा ता लुक्यात संतापाची लाट उसळली असून आरोग्य विभागाच्या कार्यपद्धतीवर नागरिक प्रश्न उपस्थित करत आहेत. ग्रामीण भागातील रुग्णांना योग्य उपचार आणि मानवी वागणूक मिळावी, हीच सर्वांची मागणी आहे. गरिबांचा जीव हा एवढा स्वस्त आहे का?” असा संतप्त सवाल इन्कलाब फाउंडेशनचे कार्यकर्ते आणि स्थानिक नागरिकांनी उपस्थित केलाय.

माझ्यावर झालेल्या आरोपांमध्ये काही तथ्य नाही : "काल रस्ताकडेला पडलेला महिलेचा मृत्यू झाला. महिलेला रुग्णवाहिकेनं उपचारासाठी रुग्णालयात सोडलं होतं. यावेळी तिला उपस्थित डॉक्टरांनी तिला रुग्णालयात दाखल केलं. यानंतर तिच्या उपचार सुरू केले. परंतु, महिला तपसणी करण्यासाठी तयार नव्हती. तिची मानसिक अवस्था ठीक नव्हती. उपचार सुरू असताना ती बेडवर बसत नव्हती. ती सारखी बाहेर पळायची. यानंतर आमचे कर्मचारी तिला पुन्हा बेडवर बसवायचे. पण ती थांबत नव्हती. असं अनेक वेळा झालं. ती चांगल्या मानसिक अवस्थेत नसल्यामुळं तिला आम्ही दुसऱ्या रुग्णालायात दाखल करायचं ठरवलं. पण, तिचे कोणी नातेवाईक नसल्यामुळं आम्हाला असं करता आलं नाही. तिच्या उपचार करण्याचे अनेक प्रयत्न केले. परंतु ती उपचार घेत नव्हती. ती सारखी रुग्णालयातून बाहेर जात होती. रुग्णालयात इतर रुग्ण असल्यामुळं कर्मचाऱ्यांना सारख तिच्याकडं लक्ष देणं शक्य नव्हतं. आरोप करणारे करत राहतील. मी दररोज रुग्णालयात असतो. सगळ्या रुग्णांकडं माझं लक्ष असतं. माझ्यावर झालेल्या आरोपांमध्ये काही तथ्य नाही," अशी प्रतिक्रिया शहादा ग्रामीण रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. मंगेश बरडे यांनी दिली.

