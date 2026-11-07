माजी सैनिकांच्या कामात दिरंगाई केल्यास अधिकाऱ्यांना द्यावे लागणार स्पष्टीकरण! जिल्हाधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित
माजी सैनिकांच्या कामात विलंब झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना त्याची कारणे आणि पुढील कार्यवाहीची कालमर्यादा स्पष्ट करावी लागणार आहे. या व्यवस्थेच्या देखरेखीची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर निश्चित करण्यात आलीय.
Published : November 7, 2026 at 8:41 PM IST
मुंबई - देशाच्या संरक्षणासाठी आयुष्याची महत्त्वाची वर्षे खर्ची घालणाऱ्या माजी सैनिकांना निवृत्तीनंतर स्वतःच्या हक्कांसाठी सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागतात. जमिनीवरील अतिक्रमण, मालकी हक्कांचे वाद, निवृत्तिवेतन, आर्थिक मदत, शासकीय योजनांचे लाभ अशा विविध प्रश्नांसाठी त्यांना एका कार्यालयातून दुसऱ्या कार्यालयात पाठपुरावा करावा लागतो. अनेकदा संबंधित विभागांकडून कार्यवाहीला विलंब होतो आणि तक्रारी वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात. या प्रशासकीय दिरंगाईला चाप लावण्यासाठी राज्य सरकारने आता महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. माजी सैनिकांच्या कामात विलंब झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना त्याची कारणे आणि पुढील कार्यवाहीची कालमर्यादा स्पष्ट करावी लागणार आहे. विशेष म्हणजे, या संपूर्ण व्यवस्थेच्या देखरेखीची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर निश्चित करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यात दर दोन महिन्यांनी किमान एकदा 'माजी सैनिक विशेष जनता दरबार' आयोजित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या या जनता दरबारात केवळ तक्रारी ऐकून घेण्याऐवजी त्यांचा विभागनिहाय पाठपुरावा, निपटारा आणि प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेतला जाणार आहे. त्यामुळे माजी सैनिकांच्या प्रश्नांकडे केवळ वैयक्तिक तक्रार म्हणून न पाहता प्रशासकीय जबाबदारी म्हणून पाहण्याची व्यवस्था निर्माण होणार आहे.
तक्रार प्रलंबित राहिली तर कारणे द्यावी लागणार - एखादे प्रकरण तातडीने निकाली काढणे शक्य नसेल, तर संबंधित अधिकाऱ्यांना विलंबाची कारणे, अपेक्षित कार्यवाही आणि संभाव्य कालमर्यादा स्पष्ट करावी लागणार आहे. यामुळे एखादी तक्रार प्रलंबित असल्याचे सांगून जबाबदारी झटकणे संबंधित विभागांच्या अंगलट येईल. त्यामुळे संबंधित प्रकरण कोणत्या टप्प्यावर अडकले आहे, त्यासाठी कोणती कार्यवाही आवश्यक आहे आणि ते कधीपर्यंत मार्गी लागेल, याचा तपशील द्यावा लागेल. माजी सैनिकांच्या प्रकरणांमध्ये अनावश्यक विलंब होणार नाही, याची दक्षता विभागप्रमुखांनी घ्यावी लागणार आहे.
देशाच्या संरक्षणासाठी माजी सैनिकांनी दिलेल्या योगदानाचा सन्मान राखणे ही शासन आणि प्रशासनाची जबाबदारी आहे. त्यांच्या सेवा निवृत्तीनंतरच्या अडचणींचे निराकरण करण्यासाठी जिल्हास्तरावर तक्रारींचा निपटारा प्रचलित नियमांनुसार कालमर्यादेत करणे अपेक्षित आहे. एखादे प्रकरण प्रलंबित राहिल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना त्याची कारणे आणि पुढील कार्यवाहीची कालमर्यादा स्पष्ट करावी लागेल. या प्रक्रियेवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष ठेवून तक्रारदारांना न्याय मिळेल, याची दक्षता घेण्यात येणार आहे. मात्र, दिरंगाई केल्यास त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली जाईल. - गणेश पवार, उपसचिव
सात दिवस आधीच अधिकाऱ्यांना तक्रारींची यादी - माजी सैनिकांच्या तक्रारी संदर्भात सात दिवस आधी संबंधित विभागांना प्राप्त तक्रारींची यादी उपलब्ध करून द्यावी लागेल. त्यामुळे दिवशीच एखादे प्रकरण पहिल्यांदा समोर येण्याऐवजी अधिकाऱ्यांना आधीपासून त्याची माहिती मिळण्यास मदत होईल. तसेच संबंधित कागदपत्रे तपासणे, प्रकरणाची सद्यस्थिती जाणून घेणे आणि आवश्यक कार्यवाही करता येईल. जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी या प्रक्रियेचे समन्वयक म्हणून काम करतील. माजी सैनिक, युद्धविधवा, शौर्यपदक धारक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांकडून आलेल्या तक्रारींची नोंदणी, विभागनिहाय वर्गीकरण आणि प्रत्येक प्रकरणाची सद्यस्थिती संकलित करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असणार आहे.
महसूल ते पोलीस; सर्व विभाग एकाच व्यासपीठावर - माजी सैनिकांचे अनेक प्रश्न हे वेगवेगळ्या प्रशासकीय विभागांशी संबंधित असतात. जमिनीच्या वादासाठी महसूल आणि भूमी अभिलेख, अतिक्रमणासाठी संबंधित स्थानिक प्रशासन, कायदा-सुव्यवस्थेच्या प्रश्नांसाठी पोलीस, तर निवृत्तिवेतनासाठी जिल्हा कोषागार कार्यालयाकडे जावे लागते. याशिवाय कल्याणकारी योजनांसाठी इतर विभागांशी संपर्क साधावा लागतो. मात्र नव्या व्यवस्थेत महसूल, भूमी अभिलेख, जिल्हा परिषद, पोलीस, सैनिक कल्याण, जिल्हा कोषागार, समाजकल्याण, नगरविकास, कृषी आणि वन विभागांच्या अधिकाऱ्यांची आवश्यकतेनुसार उपस्थिती निश्चित करण्यात आली आहे. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनाही बोलावता येणार आहे. त्यामुळे एका प्रश्नासाठी अनेक कार्यालयांच्या फेऱ्या मारण्याची गरज कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल.
प्रत्येक कार्यवाहीचा अहवाल पुण्याला जाणार - माजी सैनिकांच्या तक्रारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवल्या जातील. त्यापैकी एकूण प्राप्त तक्रारी, विभागनिहाय तक्रारी, निकाली निघालेली प्रकरणे, प्रलंबित तक्रारी, प्रलंबित राहण्याची कारणे, संबंधित अधिकाऱ्यांना दिलेले निर्देश आणि पुढील कार्यवाहीची कालमर्यादा नमूद केली जाईल. या कार्यवाहीचा अहवाल पुणे येथील सैनिक कल्याण विभागाच्या संचालकांना सादर करण्यात येईल. त्यामुळे जिल्हास्तरावर किती तक्रारी आल्या, किती निकाली निघाल्या आणि किती प्रकरणे अद्याप प्रलंबित आहेत, याची माहिती वरिष्ठ स्तरावर उपलब्ध होतील. परिणामी, जिल्हा प्रशासनाच्या कामकाजाचा नियमित आढावा घेण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
युद्धविधवा आणि कुटुंबीयांनाही न्यायाची संधी - केवळ माजी सैनिकच नव्हे, तर आजी-माजी सैनिक, युद्धविधवा, शौर्यपदक धारक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनाही तक्रारी शासन दरबारी मांडता येणार आहेत. अनेकदा वय, अंतर किंवा कौटुंबिक परिस्थितीमुळे संबंधितांना जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रत्यक्ष उपस्थित राहणे शक्य होत नाही. अशा वेळी त्यांच्या विनंतीनुसार किंवा प्रकरणाच्या स्वरूपानुसार व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी होण्याची सुविधाही उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
वर्षाच्या सुरुवातीलाच वेळापत्रक जाहीर करावे लागणार - प्रत्येक जिल्ह्याने वर्षाच्या सुरुवातीलाच जनता दरबारांचे संभाव्य वेळापत्रक निश्चित करायचे आहे. तारीख, वेळ, ठिकाण आणि तक्रार नोंदणीची पद्धत जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय आणि अधिकृत संकेतस्थळांवर प्रसिद्ध करावी लागणार आहे. त्यामुळे माजी सैनिकांना तक्रार कधी आणि कुठे मांडायची, याची पूर्वकल्पना मिळणार आहे.
अंमलबजावणीचे आव्हान - जमिनीवरील अतिक्रमण, मालकी हक्कांचे वाद आणि निवृत्तिवेतनासारख्या गुंतागुंतीच्या प्रश्नांमध्ये केवळ बैठका घेऊन उपयोग होणार नाही. त्यासाठी प्रत्यक्ष निर्णय, कार्यवाही आणि तक्रारदाराला मिळणारा देण्याचे आव्हान असेल.