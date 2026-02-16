ETV Bharat / state

अजित पवारांच्या विमान अपघातादिवशीच अधिकाऱ्यांनी स्थगिती असलेल्या शिक्षण संस्थांना प्रमाणपत्र वाटले, मुख्यमंत्र्यांनी दिली स्थगिती

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं 28 जानेवारीला अपघाती निधन झालं. त्यादिवशी राज्यात दुखवटा जाहीर केला. याच दिवशी मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी प्रमाणपत्र दिल्याचा प्रकार समोर आलाय.

AKSHAY JAIN ALLEGATIONS
ईटीव्ही भारतशी बोलताना अक्षय जैन (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 16, 2026 at 8:03 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं 28 जानेवारीला बारामती इथं विमान अपघातात निधन झालं. अजित पवार यांच्या अपघाती निधनामुळं महाराष्ट्र शोकसागरात बुडाला होता. असं असताना अजित पवार यांच्याच खात्यातील काही अधिकाऱ्यांनी त्याच दिवशी काही प्रमाणपत्र वाटप केल्याचा आरोप युवक काँग्रेसचे नेते अक्षय जैन यांनी केला. या प्रकरणी आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थगिती आणली आहे, अशी माहिती अक्षय जैन यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली.

75 शिक्षण संस्थांना अल्पसंख्यांक दर्जाचं प्रमाणपत्र : "28 जानेवारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात शासकीय दुखवटा जाहीर केला होता. यानंतर शासकीय कार्यालयांना अधिकृत सुट्टी घोषित करण्यात आली. संपूर्ण राज्य शोकमग्न असताना अजित पवार यांच्या खात्यातील काही संबंधित उच्च अधिकाऱ्यांनी शासकीय दुखवटा लागू असताना आणि कार्यालयीन कामकाज बंद असताना 28 तारखेलाच संध्याकाळी 75 शिक्षण संस्थांना अल्पसंख्यांक दर्जाचं प्रमाणपत्राचं वाटप केलं," असा आरोप काँग्रेसनं केला. या घटनेबाबत काँग्रेसचे अक्षय जैन यांनी माहिती समोर आणली आहे. या प्रकरणी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून, या प्रमाणपत्रांना स्थगिती देण्यात आल्याचा निर्णय घेतला असल्याचं जैन यांनी सांगितलं.

ईटीव्ही भारतशी बोलताना अक्षय जैन (ETV Bharat Reporter)

'त्या' अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करावी : "अजित पवार यांच्या अपघाती निधनामुळं संपूर्ण राज्य शोकसागरात बुडालं होतं. अजित पवार यांचं निधन झालंय यावर कोणाचाही विश्वास बसत नव्हता. असं असताना अजित पवार यांच्या खात्यातील काही अधिकाऱ्यांनी तीन महिन्यांपासून स्थगिती असलेल्या 75 शिक्षण संस्थांना अल्पसंख्यांक दर्जाचं प्रमाणपत्र दिलं. याप्रकरणाची माहिती समोर आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रमाणपत्रांना स्थगिती दिली. असं असलं तरी त्या अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करावी," अशी मागणी अक्षय जैन यांनी केली.

विमान अपघाताची चौकशी सुरू : अजित पवार यांच्या विमान अपघाताची विविध तपास यंत्रणांमार्फत चौकशी सुरू आहे. दरम्यान, आमदार रोहित पवार यांनी या अपघातावरुन विमान कंपनी आणि पायलटला आरोपीच्या पिंजऱयात उभं केलं आहे. अजित पवार यांच्या विमानाचा अपघात नसून घातपात असल्याचा संशय रोहित पवार यांनी व्यक्त केला.

हेही वाचा :

  1. तब्बल 31 गुन्ह्यांची नोंद असलेला 28 वर्षीय सराईत गुन्हेगार सब जेलमधून फरार; शोध सुरु
  2. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी विचारपूर्वक बोलावं, पुण्यातील राड्याची चौकशी व्हावी - मंत्री चंद्रकांत पाटील
  3. 'भाजपाला मी एक्सपोज करतो, म्हणून त्यांना माझी जीभ कापायची असेल'-हर्षवर्धन सपकाळ

TAGGED:

AJIT PAWAR ACCIDENT
अक्षय जैन
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
MINORITY STATUS CERTIFICATE
AKSHAY JAIN ALLEGATIONS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.