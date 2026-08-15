ओडिशात स्वातंत्र्य दिनाच्या तयारीवेळी विजेचा धक्का लागून शिक्षकाचा मृत्यू, 3 विद्यार्थी गंभीर जखमी
स्वातंत्र्य दिनानिमित्त ध्वजारोहणाची तयारी करत असताना विजेचा धक्का लागल्याने एका शिक्षकाचा मृत्यू झाला, तीन विद्यार्थी गंभीर जखमी झाले. मृत शिक्षकाची ओळख प्रियब्रत बेहरा अशी आहे.
Published : August 15, 2026 at 5:22 PM IST|
Updated : August 15, 2026 at 6:15 PM IST
बालासोर (ओडिशा) : बालासोर जिल्ह्यातील सिमुलिया ब्लॉकमधील मैतापूर भागात शनिवारी स्वातंत्र्य दिन समारंभाच्या तयारी दरम्यान एक दुर्दैवी घटना घडली. स्वातंत्र्य दिनानिमित्त ध्वजारोहणाची तयारी करत असताना विजेचा धक्का लागल्यानं एका शिक्षकाचा मृत्यू झाला, तर तीन विद्यार्थी गंभीर जखमी झाले. मृत शिक्षकाची ओळख प्रियब्रत बेहरा अशी झाली आहे. ते सिमुलिया येथील मैतापूरमधील 'रॉयल हायस्कूल' आणि 'रॉयल पब्लिक स्कूल' नावाच्या एका खासगी शिक्षण संस्थेत शारीरिक शिक्षणाचे शिक्षक म्हणून कार्यरत होते.
ध्वजारोहणाची तयारी करत असताना विजेचा धक्का : माहितीनुसार, ही दुर्घटना 15 ऑगस्ट रोजी सकाळी 8 वाजताच्या सुमारास घडली. शाळा परिसरामध्ये ध्वजारोहणाची तयारी सुरू होती. त्यावेळी शिक्षक प्रियब्रत हे ध्वजस्तंभावर बसवण्यासाठी एक लोखंडी पाईप घेऊन जात होते. तो लोखंडी पाईप चुकून वरून जाणाऱ्या विजेच्या तारेला लागला. यामुळे शिक्षक आणि जवळच असलेले तीन विद्यार्थी विजेच्या धक्क्याने गंभीर जखमी झाले. दुर्घटनेनंतर, स्थानिक नागरिक आणि शाळा प्रशासनाने प्रियब्रत यांना गंभीर अवस्थेत तातडीने भद्रक मेडिकलमध्ये दाखल केले, मात्र डॉक्टरांनी तपासणी अंती त्यांना मृत घोषित केले. दुसरीकडे, विजेचा धक्का लागलेल्या तिन्ही विद्यार्थ्यांची प्रकृती गंभीर असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यांना सिमुलिया येथील सामुदायिक आरोग्य केंद्रात दाखल करण्यात आले असून, तिथे त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.
शाळेच्या परिसरात शोककळा : शाळेतील नववीच्या एका विद्यार्थ्याने सांगितलं की, जेव्हा ही घटना घडली, तेव्हा शिक्षक आणि काही विद्यार्थी ध्वजस्तंभ उभा करत होते. लोखंडी पाईपचा तोल गेला आणि तो 'एलटी' (LT) वीज वाहिनीच्या संपर्कात आला. शिक्षकांसोबत चार ते पाच विद्यार्थी होते. या दुर्दैवी घटनेनंतर शाळेच्या परिसरात शोककळा पसरली. स्वातंत्र्यदिनाच्या तयारीदरम्यान घडलेल्या या घटनेमुळे वीज वाहिन्यांजवळ काम करताना घ्यावयाच्या सुरक्षिततेच्या उपाययोजनांबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
हेही वाचा -
सोनिया गांधींचा ‘वंदे मातरम्’ला विरोध? भाजपच्या आरोपावर काँग्रेसचा खुलासा
कोल्हापूर अर्बन बँकेच्या आवारात सभासदाचा आत्मदहनाचा प्रयत्न; स्वातंत्र्यदिनीच घडलेल्या प्रकारानं पोलिसांची उडाली तारांबळ