"ऑक्टोंबर झाला पिंक"; स्तन कर्करोगावर मात शक्य, फक्त वेळेवर निदान हवं - स्त्रीरोग तज्ञ डॉ.कुंदन बर्डे

पिंपरी चिंचवडमध्ये ऑक्टोबर महिन्यात स्तन कर्करोग जनजागृती मोहिमा राबवून महिलांना तपासणीचं महत्त्व समजावलं. आशा वर्करनी घराघरात भेट देत आरोग्याविषयी जागरूकता वाढवली.

Breast Cancer Awareness Month
स्तन कर्करोग जनजागृती (ETV Bharat Reporter)
पिंपरी चिंचवड : दरवर्षी ऑक्टोबर महिना जगभरात 'स्तन कर्करोग जनजागृती महिना' म्हणून साजरा केला जातो. या महिन्यात महिलांमध्ये या आजाराविषयी जागरूकता वाढवण्यासाठी विविध रुग्णालय सामाजिक संस्था आणि स्वयंसेवी संघटनांकडून विशेष मोहिमा देखील राबवल्या जातात.अशातच पिंपरी-चिंचवड येथील स्त्री रोगतज्ञ डॉक्टर कुंदन बर्डे यांनी स्तन कर्करोगाविषयी महत्वपूर्ण माहिती देत 'ईटीव्ही भारत'शी संवाद साधला.

का होतो 'स्तन कर्करोग' ?: "स्तनातील पेशींमध्ये अनियंत्रित वाढ होऊन तयार होणारा गाठेसारखा आजार म्हणजेच 'स्तन कर्करोग'. सुरुवातीला गाठ वेदणारहीत असल्यानं अनेक महिला दुर्लक्ष करतात. पण योग्यवेळी तपासणी न झाल्यास हा आजार पुढे पसरतो आणि गंभीर टप्प्यावर पोहचतो. भारतामध्ये दरवर्षी सुमारे २ लाखांहून अधिक महिलांना स्तन कर्करोगाचे निदान होते. ग्रामीण भागात याबाबत जागृतीचा अभाव असल्यानं अनेक रुग्ण शेवटच्या टप्प्यावर हॉस्पिटलमध्ये पोहोचतात. महाराष्ट्रात देखील गेल्या काही वर्षात या आजाराचं प्रमाण अधिक वाढलं आहे. याचं मुख्य कारण म्हणजे वाढतं वय, वारसा, अनियमित जीवनशैली, व्यायामाचा अभाव, जंक फूडचं सेवन, लठ्ठपणा, तणाव, हार्मोनल औषधांचा दीर्घकालीन वापर आणि उशिरा लग्न किंवा बाळंतपण तसेच मद्य सेवन आणि धूम्रपान आहे. या रोगाची सुरुवात ही स्तनात गाठ, त्वचेत ओढ, निप्पलमधून स्त्राव, रंग बदलणे, सूज आणि वेदना ही काही प्राथमिक लक्षणे असतात. या लक्षणाकडं दुर्लक्ष न करता त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घेणं आवश्यक आहे. आज स्तन कर्करोगावर शस्त्रक्रिया किरणोत्सर्ग किमोथेरपी, हार्मोन थेरेपी आणि टार्गटेड थेरेपी अशाअनेक आधुनिक पद्धती उपलब्ध आहेत. पूर्वीपेक्षा सद्यस्थितीत उपचार अधिक परिणामकारक झाले आहेत. लवकर निदान झालेल्या रुग्णांपैकी 90 टक्के अधिक महिला आज पूर्ण बरे होताना दिसत आहेत," अशी माहिती स्त्री रोग तज्ञ डॉ.कुंदन बर्डे यांनी दिली.

प्रतिक्रिया देताना स्त्री रोग तज्ञ डॉ.कुंदन बर्डे (ETV Bharat Reporter)


स्तन कर्करोगाबाबत जागरूकता : स्तन कर्करोग हा केवळ शारीरिक नव्हे तर मानसिक आव्हान असतो. उपचारादरम्यान केस गळणे, थकवा येणे आणि शरीरातील बदलांमुळं महिलांचा आत्मविश्वास कमी होतो. म्हणून कुटुंबीयांनी आणि समाजाने भावनिक पाठबळ देणं अत्यंत गरजेचं असतं, असं प्रतिपादन डॉ. कुंदन बर्डे यांनी केलं. दरम्यान ऑक्टोबर महिन्यात विविध हॉस्पिटल, एनजीओ, महिला संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्ते "पिंक रिबीन" मोहिमेद्वारे स्तन कर्करोगाबाबत जागरूकता वाढवत आहेत.

प्रत्येक महिलेने स्वतःकडं लक्ष द्यावं : शहरातील रुग्णालयामध्ये मोफत तपासणी शिबिर, जनजागृती रॅली आणि आरोग्य कार्यशाळा देखील आयोजित केली जाते. परंतु, शासकीय आयोजनातील आशा वर्कर म्हणून कार्यरत असणाऱ्या महिला घरोघरी जाऊन या स्तन कर्करोगाबाबत जनजागृती करताना दिसत आहेत. जनजागृती दरम्यान आशावर्कर मधील स्वयंसेविका अश्विनी मखरे यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं की, "मी गेली दहा वर्ष आशावर्कर म्हणून काम करते. घरोघरी जाऊन महिलांच्या आरोग्याची जबाबदारी घेताना, लक्षात आलं की अनेक महिला आपल्या शरीरातील बदलांकडं दुर्लक्ष करतात. विशेषता स्तन कर्करोगासारख्या आजाराबाबत अजूनही भीती आणि गैरसमज आहेत. त्यामुळं या ऑक्टोबर महिन्यात मी स्वतःहून घरोघरी जाऊन महिलांना याबाबत माहिती दिली. दररोज 50 ते 60 जणांना भेट देऊन स्तन कर्करोगाच्या तपासणीचं महत्त्व पटवून दिलं. सुरुवातीची लक्षणे आणि त्या उपचारादरम्यान मॅमोग्राफी बद्दल सांगण्यात आलं. अनेक महिला सुरुवातीला संकोच करतात. परंतु संवाद साधला की त्या उत्साहाने सहभागी होऊन या जनजागृतीत मदत देखील करतात. महिलांना या आजाराविषयी "भीती नाही, तपासणी करा" हा संदेश प्रामुख्याने दिला जातो. स्तन कर्करोगावर वेळेत उपचार घेतले तर तो पूर्ण बरा होऊ शकतो. म्हणूनच प्रत्येक महिलेने स्वतःकडं लक्ष द्यावं. "


उपचारामुळं स्तन कर्करोग पूर्णपणे बरा होऊ शकतो : पिंपरी-चिंचवड शहरातील या जनजागृतीबाबत महिन्याचा तपशील घेतला असता, सरकारी आणि स्वयंसेवी संस्थांनी विनामूल्य स्तन तपासणी शिबिर आयोजित करण्यात आलं होतं. यामध्ये 'महिलांना स्वतःची तपासणी कशी करायची' याची प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिक दाखवण्यात आले. कर्मचारी वर्गाने गुलाबी रिबन परिधान करून जागरुकतेचा संदेश दिला. आशावर्कर आणि अंगणवाडी सेविकांनी घराघरात जाऊन महिलांना माहिती दिली. महिन्याच्या अखेरीस "सेल्फ चेक प्लीज" आयोजित करून महिलांनी स्वतःच्या तपासणीची सवय लावण्याचा संकल्प घेतला. तर अनेक ठिकाणी महिलांना आरोग्य कार्ड देण्यात आलं. या सर्व उपक्रमामुळं हजारो महिलांपर्यंत पर्यंत जागरूकतेचा संदेश पोहोचला. अनेकांनी प्रथम स्वतःची तपासणी केली. त्यांनी तपासण्यासाठी हॉस्पिटल गाठले. शहरातील तब्बल ७०० आशा स्वयंसेविकानी ऑक्टोबर महिन्यात घराघरात पोहोचत महिलांना आरोग्याबाबत जागरूक केलं. प्रत्येक स्वयंसेविकेने दिवसाला ५० ते ६० कुटुंबांना भेट देऊन स्तन तपासणीची गरज आणि लवकर निदानाचं महत्त्व पटवून दिलं, हेच या महिन्याचे यश मानले गेले, अशी माहिती आशा स्वयंसेविका यांनी दिली. खरंतर ऑक्टोबर महिना जगभरात जनजागृती महिना म्हणून साजरा केला जातो. महिलांच्या आरोग्याशी निगडित असलेला हा आजार अद्यापही समाजात अनेक गैरसमज, भीती, आणि अज्ञानामुळं उशिरा ओळखला जातो. लवकर निदान आणि योग्य उपचारामुळं स्तन कर्करोग पूर्णपणे बरा होऊ शकतो. स्तन कर्करोगाबाबत जागरूकता वाढवून महिलांना स्वतःच्या आरोग्याकडं लक्ष देण्याची सवय लागावी हाच या महिन्याचा मुख्य उद्देश आहे.


