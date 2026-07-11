दिवे घाटात भक्तीचा महासागर; दिवे येथे पुरंदरकरांकडून माऊलींचे जल्लोषात स्वागत
दिवे घाटात आज भक्तीचा महासागर उसळला होता. दिवे येथे पुरंदरकरांकडून ज्ञानेश्वर माऊलींच्या पालखीचं जल्लोषात स्वागत करण्यात आलं.
Published : July 11, 2026 at 8:39 PM IST
बारामती - "अवघाचि संसार सुखाचा करीन, आनंदे भरीन तिन्ही लोकी..." या संत ज्ञानेश्वर माऊलींच्या वचनांचा प्रत्यय देणारा भक्तिमय सोहळा आज दिवे घाटात अनुभवायला मिळाला. पुण्यातील मुक्काम आटोपून संत ज्ञानेश्वर महाराजांचा पालखी सोहळा सासवडकडे प्रस्थान करताच दिवे घाटातील प्रत्येक वळण हरिनामाच्या अखंड गजराने दुमदुमून गेले.
हिरव्यागार डोंगररांगा, भगव्या पताकांनी सजलेल्या दिंड्या, टाळ-मृदंगांचा निनाद आणि "ज्ञानोबा-तुकाराम... माऊली माऊली!" च्या जयघोषाने दिवे घाट अक्षरशः भक्तिरसात न्हाऊन निघाला. "सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, कर कटावरी ठेवोनिया..." या अभंगातील विठ्ठलरूप माऊलींच्या दर्शनासाठी पहाटेपासूनच लाखो भाविकांनी घाटात गर्दी केली होती.
दिवे घाट पार करून पालखी पुरंदर तालुक्यात दाखल होताच दिवे येथे ग्रामस्थांनी फुलांची उधळण करत माऊलींचे जल्लोषात स्वागत केले. झेंडेवाडी, काळेवाडी, ढुमेवाडी, दिवे, पवारवाडी आदी गावांमध्ये भक्ती, श्रद्धा आणि उत्साहाचे अनोखे दर्शन घडले. अनेक ठिकाणी वारकऱ्यांसाठी पिण्याचे पाणी, अल्पोपहार तसेच वैद्यकीय सेवेची व्यवस्था करण्यात आली होती.
पालखी रथाला मानाच्या बैलजोडीसह स्थानिक शेतकऱ्यांच्या बैलजोड्यांनाही रथ ओढण्याचा मान मिळाला. ही परंपरा पाहण्यासाठी भाविकांनी मोठी गर्दी केली होती. दिवे घाटातील पालखी सोहळ्याची विहंगम दृश्ये सोशल मीडियावरही मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून, लाखो भाविक या भक्तिमय क्षणांचा आनंद घेत आहेत. संत ज्ञानेश्वर माऊलींच्या पालखी सोहळ्याला निरोप देण्यासाठी पुण्यातील आणि पुणे परिसरातील अनेक भाविक भक्त दिव्याघाटामध्ये पायी चालत आले होते तर सासवड व पुरंदर तालुक्यातील अनेक भाविक भक्त माऊलींना घेऊन येण्यासाठी वडकीपर्यंत चालत गेले होते.
यावेळी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, पोलीस अधीक्षक संदीपसिंग गिल, माजी आमदार संजय जगताप, बाबा जाधवराव, उपविभागीय अधिकारी वर्षा लांडगे, तहसीलदार विक्रम राजपूत, गटविकास अधिकारी अविनाश थोरात, उपविभागीय पोलीस अधिकारी राजेंद्रसिंह गौर, पोलीस निरीक्षक संतोष घोळवे यांच्यासह विविध शासकीय विभागांचे अधिकारी, लोकप्रतिनिधी, ग्रामपंचायत पदाधिकारी आणि मान्यवरांनी पालखी सोहळ्याचे स्वागत केले.
"होय होय वारकरी, पाहे पाहे रे पंढरी" या संतवाणीचा अनुभव देत दिवे घाटातील हा सोहळा भक्ती, समता आणि वारकरी परंपरेचे जिवंत दर्शन घडवून गेला. माऊलींच्या नामघोषाने दुमदुमलेला दिवे घाट आणि भक्तांच्या ओसंडून वाहणाऱ्या श्रद्धेचा हा महासागर यंदाच्या वारीतील अविस्मरणीय पर्व ठरला.
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