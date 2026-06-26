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'एफआयआर कॉपी मिळवणं हा प्रत्येक आरोपीचा अधिकार', ती नाकारणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्याला हायकोर्टाकडून 25 हजारांचा दंड

हायकोर्टाचे याबाबत स्पष्ट आदेश असतानाही पोलीस हयगय करत असल्याबद्दल हायकोर्टाची नाराजी आहे, नागरिकांवर विनाकारण न्यायालयीन खर्च लादणाऱ्या पोलिसांना आता पगारातून दंड भरावा लागणार आहे.

High Court imposes 25000 fine
हायकोर्टाकडून 25 हजारांचा दंड (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 26, 2026 at 8:19 PM IST

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मुंबई : प्रत्येक आरोपीला त्याच्याविरोधात नोंदवलेल्या तक्रारीची प्रत देणं हे कायद्यानं पोलिसांनं बंधनकारक असतानाही त्या देण्यास टाळाटाळ केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयानं वाडा पोलीस ठाण्याच्या स्टेशन हाऊस ऑफिसरला (एसएचओ) चांगलाच दणका दिलाय. दिलेल्या तक्रारींच्या प्रती मिळवण्यासाठी नागरिकांना न्यायालयात वारंवार धाव का घ्यावी लागते?, नागरिकांवर या अनावश्यक न्यायालयीन खर्चाचा बोजा का पाडता? असे सवाल उपस्थित करत हायकोर्टाने वाडा पोलीस ठाण्याच्या एसएचओला 25 हजारांचा दंड ठोठावलाय. तसेच या प्रकरणातील याचिकाकर्त्याला पाच दिवसांत तक्रारीची प्रत देण्याचे आदेशही जारी केलेत.

काय आहे प्रकरण - माधव दोषी यांच्याविरोधात आर्थिक गुन्हे शाखेत एक एफआयआर दाखल करण्यात आलाय. त्यानंतर वाडा पोलीस ठाण्यात त्यांच्याविरोधात आणखी एक गुन्हा नोंदवण्यात आला. माधव दोषी यांनी या एफआयआरची पोलिसांकडे प्रत मागितली. मात्र पोलिसांनी ती देण्यास नकार दिला. या प्रकरणी दोषी यांनी वकील मनुज बोरकर यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर गुरुवारी प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. तेव्हा तक्रारीची प्रत आरोपीला का दिली नाही?, याबाबत कोर्टानं सरकारी पक्षाकडे विचारणा केली. मात्र सरकारी वकील पल्लवी दाभोळकर यांना या नकाराचं निश्चित कारण सांगता आलं नाही. त्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत हायकोर्टानं पोलिसांचा चांगलाच समाचार घेतला.

हायकोर्टाकडून पोलिसांची कानउघाडणी - तक्रारीची प्रत मिळण्यासाठी नागरिकांना वारंवार उच्च न्यायालयात याचिका दाखल कराव्या लागत आहेत. अशा अनेक प्रकरणांत यापूर्वीही हायकोर्टानं दिलेले आदेश स्पष्ट असतानाही पोलिसांकडून त्याच पालन होताना दिसत नाही. ज्यामुळे नागरिकांवर अनावश्यक न्यायालयीन खर्चाचा बोजा पडतोय. या प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी अशा प्रकरणांमध्ये आता संबंधित पोलीस ठाण्याच्या एसएचओवर हा खर्च लादणंच योग्य ठरेल, असं नमूद करत हायकोर्टानं वाडा पोलीस ठाण्याच्या एसएचओला 25 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. दंडाची ही रक्कम संबंधित अधिकाऱ्यानं आपल्या पगाराच्या बँक खात्यातून 15 दिवसांच्या आत न्यायालयात जमा करावी, तसेच याचिकाकर्त्यांना त्यांच्या विरोधातील तक्रारींच्या प्रती पुढील पाच दिवसांत उपलब्ध करून द्यावी, असे आदेश देत सुनावणी 17 जुलैपर्यंत तहकूब केलीय.

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TAGGED:

SHO
BOMBAY HIGH COURT
HIGH COURT IMPOSES 25000 FINE
हायकोर्टाकडून 25 हजारांचा दंड
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