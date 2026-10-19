केतन अग्रवाल प्रकरणात सरकारी वकील म्हणून उज्ज्वल निकम यांच्या नियुक्तीवर आक्षेप
कायदा हा सर्वांसाठी समान असायला पाहिजे, एखाद्या राजकीय व्यक्तीला सरकारी वकील करणे हे अयोग्य आहे, त्याचा अजेंडा वेगळा आहे, असंही यावेळी अॅड. नितीन भालेरावांनी सांगितलंय.
Published : October 19, 2026 at 5:30 PM IST
पुणे- जिल्ह्यातील लोणावळा येथील लोहगड किल्यावर जून 2026 रोजी रिअल इस्टेट व्यावसायिक केतन अग्रवाल (वय 26) याची दरीत ढकलून हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणात विशेष सरकारी वकील म्हणून ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्ज्वल निकम यांची अधिकृत नियुक्ती करण्यात आली आहे. आता या प्रकरणी आरोपी सिया गोयल यांचे वकील ॲड. नितीन भालेराव यांनी आक्षेप घेत सिया गोयल प्रकरणामध्ये उज्ज्वल निकम यांची नियुक्ती अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने झाली आहे. उज्ज्वल निकम हे भाजपाचे खासदार असून, त्यांचा मुलगा भाजपाचा प्रवक्ता आहे. कायदा हा सर्वांसाठी समान असायला पाहिजे, एखाद्या राजकीय व्यक्तीला सरकारी वकील करणे हे अयोग्य आहे, त्याचा अजेंडा वेगळा आहे, असंही यावेळी त्यांनी सांगितलंय.
उज्ज्वल निकम राज्यसभेवर खासदार : केतन अग्रवाल प्रकरणात केतनचे वडील विशाल अग्रवाल यांनी केतन अग्रवाल यांच्या हत्येप्रकरणी दोषींना कठोर शिक्षा व्हावी आणि न्यायालयात खटल्याची बाजू प्रभावीपणे मांडली जावी, यासाठी मुख्यमंत्री यांच्याकडे मागणी केली होती आणि त्यानुसार उज्ज्वल निकम यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, आता यावर सिया गोयलचे वकील यांनी आक्षेप घेतला आहे. याबाबत सिया गोयलचे वकील ॲड. नितीन भालेराव म्हणाले की, या प्रकरणात सरकारी वकील म्हणून उज्ज्वल निकम यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, ते राज्यसभेवर खासदार आहेत.
ॲड. अनिकेत निकम हे देखील भाजपाचे प्रवक्ते : उज्ज्वल निकम यांनी 2024 मध्ये भाजपाच्या उमेदवारीवर लोकसभा निवडणूक लढवली होती, यानंतर भाजपाकडून त्यांची राज्यसभेवर खासदार म्हणून नियुक्ती झाली. तसेच त्यांचे पुत्र ॲड. अनिकेत निकम हे देखील भाजपाचे प्रवक्ते आहेत. असं असताना या प्रकरणात त्यांची जर सरकारी वकील म्हणून नेमणूक झाली तर हे प्रकरण निष्पक्ष पद्धतीनं चालेल की नाही, अशी आमच्या मनामध्ये भीती निर्माण झालेली आहे. विशेष सरकारी वकिलाच्या नियुक्तीत राजकीय संबंधांपेक्षा निष्पक्षतेला महत्त्व दिले गेले पाहिजे आणि याबाबत आम्ही मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिणार आहोत, असंही यावेळी त्यांनी सांगितलंय. याबाबत केतन अग्रवाल यांचे वडील विशाल अग्रवाल यांची भूमिका जाणून घेण्याचं प्रयत्न केला असता त्यांनी याबाबत बोलणं टाळलं.