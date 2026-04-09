सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्षा प्रिया शिंदे अडचणीत? जात प्रमाणपत्रावर हरकत घेतल्यानं खळबळ

सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रिया शिंदे यांच्या जात प्रमाणपत्रावर हरकत घेण्यात आली आहे. त्यांच्या प्रमाणपत्राबाबत जातपडताळणी समितीकडं तक्रार करण्यात आली आहे.

Published : April 9, 2026 at 6:03 PM IST

सातारा : जिल्हा परिषदेच्या नवनिर्वाचित अध्यक्षा प्रिया शिंदे यांच्या समोरील अडचणी वाढल्या आहेत. प्रिया शिंदे यांचा कुणबी दाखला खोटा असल्याची तक्रार जयदीपकुमार मगर व संतोष साळुंखे यांनी जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडं केली आहे. त्यांचा दाखल रद्द करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

निवडणुकीत दोन मंत्र्यांना झाली धक्काबुक्की : सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत दोन मंत्र्यांसह लोकप्रतिनिधींना झालेली धक्काबुक्की आणि प्रशासनाने केलेला बळाचा वापर संपूर्ण महाराष्ट्रानं पाहिला. २० मार्च रोजी प्रचंड तणाव आणि गोंधळात प्रिया शिंदे यांची अध्यक्षपदी निवड झाली. मात्र, त्यांच्या कुणबी प्रमाणपत्रावर हरकत घेऊन ते प्रमाणपत्र रद्द करण्याची मागणी जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडं करण्यात आल्यानं डॉ. प्रिया शिंदे यांच्या समोरील अडचणी वाढल्या आहेत.

कुणबी प्रमाणपत्र खोटे असल्याची तक्रार : कोरेगावचे शिवसेना आमदार महेश शिंदे यांच्या पत्नी असलेल्या डॉ. प्रिया शिंदे यांनी मिळवलेलं कुणबी प्रमाणपत्र खोटं असल्याची तक्रार जयदीपकुमार मगर व संतोष साळुंखे यांनी केली आहे. कुणबी प्रमाणपत्रासाठी कागदपत्रं, चुकीचे पुरावे, कुटुंबाची वंशावळ, रहिवासाचे मूळ ठिकाण लपवून, तहसीलदार, प्रांताधिकाऱ्यांशी संगनमत करून कुणबी खोटं प्रमाणपत्र काढलं आहे. त्यामुळे त्यांचे कुणबी प्रमाणपत्र रद्द करुन संबंधित अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

अध्यक्षपद नागरिकांच्या मागास प्रवर्ग महिलेसाठी राखीव : जिल्हा परिषद अध्यक्षपद नागरिकांच्या मागास प्रवर्ग महिलेसाठी राखीव होते. प्रिया शिंदे यांनी खटाव जिल्हा परिषद गटातून सर्वसाधारण महिला प्रवर्गातून निवडणूक लढवली होती. नामनिर्देशनपत्रात त्यांनी जातीचा उल्लेख केवळ मराठा असा केला आहे. अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडीवेळी त्यांनी कुणबी जातीचं खोटं प्रमाणपत्र सादर केलं आहे. प्रिया शिंदे या कधीही वडूजमध्ये वास्तव्यास नव्हत्या. मात्र, जात प्रमाणपत्रासाठीच्या अर्जात त्यांनी वडूजचा चुकीचा पत्ता दिला आहे. आधारकार्डवरील पत्ता, इतर कागदपत्रांवर असणारे पत्ते विचारात न घेता आणि दबावापोटी चौकशी न करता मंडल अधिकाऱ्यांनी अहवाल दिला असल्याचं मगर आणि साळुंखे यांनी तक्रारीत म्हटलं आहे.

नायब तहसीलदारांची सही न घेता तहसीलदारांकडं अर्ज : गुढी पाडव्याची सुट्टी असताना १९ मार्च रोजी मंडल अधिकाऱ्यांनी नायब तहसीलदारांची सही न घेता तहसीलदारांकडं अर्ज सादर केला. प्रांताधिकाऱ्यांनी २० मार्चला सकाळी ९.५३ वाजता कार्यालय सुरू होण्याच्या आधी ऑनलाइन दाखल्यावर स्वाक्षरी केली. डॉ. प्रिया शिंदे या कुणबी नसून केवळ मराठा आहेत, हे शासन दरबारी असलेल्या नोंदीवरून स्पष्ट होते. त्यामुळे त्यांना दिलेलं कुणबी प्रमाणपत्र रद्द करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी जयदीपकुमार मगर व संतोष साळुंखे यांनी केली आहे. तक्रारदारांच्या वतीनं ॲड. दत्तात्रय घोडके हे काम पाहत आहेत.

