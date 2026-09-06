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‘जरांगेंना एक न्याय, आम्हाला वेगळा का?’; अंतरवाली सराटीत ओबीसींचे उपोषण

ओबीसी समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी ॲड. मंगेश ससाणे यांच्यासह चार आंदोलक आमरण उपोषणाला बसले आहेत.

OBC Hunger Strike at Antarwali Sarati
अंतरवाली सराटीत ओबीसींचे उपोषण (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 6, 2026 at 8:34 PM IST

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जालना : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी जालन्याच्या अंतरवाली सराटी इथं सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आता ओबीसी समाजानंही आक्रमक भूमिका घेतली आहे. अंतरवाली सराटीच्या वेशीवर ओबीसी समाजाच्या वतीनं उपोषण सुरू करण्यात आलं आहे. ओबीसी आंदोलक मंगेश ससाणे, विठ्ठल तळेकर आणि सतीश कुलाल यांनी ‘गनिमी काव्या’ने उपोषणाला सुरुवात केली आहे.

ओबीसी समाजाच्या हक्कांसाठी हे आंदोलन सुरू करण्यात आल्याचं आंदोलकांनी सांगितलं. मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याच्या मागणीमुळे ओबीसींच्या आरक्षणावर परिणाम होण्याची भीती आंदोलकांनी व्यक्त केली आहे. ओबीसी समाजात होणारी घुसखोरी कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतली जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा मंगेश ससाणे यांनी दिला आहे.

अंतरवाली सराटीत ओबीसींचे उपोषण (ETV Bharat)

‘मनोज जरांगेंना एक न्याय, आम्हाला वेगळा का?’ : ओबीसी समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी ॲड. मंगेश ससाणे यांच्यासह चार आंदोलक आमरण उपोषणाला बसले आहेत. मात्र, उपोषणासाठी स्टेज उभारण्यास पोलिसांकडून विरोध होत असल्याचा आरोप ससाणे यांनी केला आहे.

उपोषणासाठी स्टेज उभारण्याची तयारी आंदोलकांकडून सुरू होती. मात्र, पोलिसांनी स्टेज उभारण्यास परवानगी नाकारत उपोषण अन्य ठिकाणी हलवण्यास सांगितल्याचा दावा ससाणे यांनी केला. यावरून त्यांनी पोलीस प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

“मनोज जरांगे यांना एक न्याय आणि आम्हाला वेगळा न्याय का?” असा सवाल ससाणेंनी केला. तसेच, पोलिसांकडून बळाचा वापर होण्याची शक्यता असल्याचाही त्यांनी आरोप केला.

'जरांगे पाटलांच्या मागण्या संविधानिक नाहीत' : दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्या संविधानिक नसल्याचा दावा ससाणेंनी केला. या मागण्यांमुळे ओबीसी समाजाच्या संविधानिक हक्कांवर गदा येत असल्याचं त्यांनी म्हटलं. सरकारनं ओबीसी समाजाच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करू नये, अशी मागणीही त्यांनी केली.

“एका आडमुठ्या माणसामुळे संपूर्ण महाराष्ट्र वेठीस धरला जात आहे. मंत्री मनोज जरांगे यांच्या पायघड्या घालत आहेत,” असा आरोप ससाणेंनी केला. तसेच, ओबीसी समाजाचे आंदोलन शांततेच्या मार्गानं सुरू असून सरकारनं ते दडपण्याचा प्रयत्न केल्यास महाराष्ट्र पेटेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.



TAGGED:

MANGESH SASANE HUNGER STRIKE
OBC RESERVATION PROTEST JALNA
मंगेश ससाणे उपोषण अंतरवाली सराटी
मंगेश ससाणे ओबीसी आंदोलन
OBC PROTEST ANTARWALI SARATI

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