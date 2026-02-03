शपथ, सत्ताकारण आणि संशय; अजित पवारांनंतर राष्ट्रवादीतील विलीनीकरणाचा पेच कायम
ज्यांना एनडीएमध्ये यायचं आहे, त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी,” असं विधान राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी केलंय.
Published : February 3, 2026 at 4:46 PM IST
मुंबई- अजित पवारांच्या अस्थीची शपथ घेऊन सांगतो की, दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष एकत्र यावेत ही अजितदादांची इच्छा होती. त्यांनी आमच्याशी याबाबत चर्चाही केली होती. ही चर्चा अंतिम टप्यात होती. याबाबत आम्ही त्यांच्या निधनानंतर खोटं कशाला बोलू,” असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार) प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना सांगितलं. पण दुसरीकडे “आम्ही आता एनडीएसोबत सत्तेत आहोत. अजितदादांच्या नेतृत्वाखाली ही भूमिका आम्ही घेतली होती. ती आम्हाला पुढे नेणं भाग आहे. ज्यांना एनडीएमध्ये यायचं आहे, त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी,” असं विधान राष्ट्रवादी (अजित पवार) प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी केलंय. या दोन्ही विधानांवरून पक्षातील नेत्यांचा विलीनीकरणाबाबतचा सूर स्पष्ट होतो.
राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली होती- अजित पवार यांच्या निधनाला काही दिवसच उलटले असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संभाव्य विलीनीकरणावरून राज्याच्या राजकारणात पुन्हा एकदा मतभेद उफाळून आलेत. अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणावर अनिश्चिततेचे सावट दाटले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन्ही गट संभाव्य विलीनीकरणाबाबत परस्परविरोधी दावे करताना दिसत आहेत. शरद पवार गटाचा दावा आहे की, अजित पवार विलीनीकरणाच्या बाजूने होते. मात्र, अजित पवार गटातील वरिष्ठ नेत्यांनी अशा स्वरूपाची कोणतीही चर्चा झाल्याचे स्पष्टपणे फेटाळून लावलंय. शरद पवार गटातील नेत्यांचा दावा आहे की, अजित पवार यांच्या हयातीतच राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली होती. शरद पवार यांच्याकडून 12 फेब्रुवारीचा मुहूर्त ठरवण्यात आला होता, असेही त्यांनी म्हटलंय. मात्र त्या वेळीही प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे यांचा विलीनीकरणाला विरोध होता आणि तो आजही कायम असल्याचे सांगितले जाते.
राष्ट्रवादीच्या (शरद पवार) नेत्यांना मंत्रिपदे देण्यास नकार?- अजित पवार यांच्या निधनानंतर या गटातील नेत्यांची बैठक झाली, त्यात विलीनीकरणाबाबत विरोधी भूमिका अधिक ठामपणे मांडण्यात आली. विलीनीकरणासंदर्भात अनेक बाबींवर स्पष्टता हवी, अशी भूमिका या नेत्यांनी घेतली. विशेषतः विलीनीकरणानंतर शरद पवार गटाच्या आमदारांना मंत्रिपदे दिली जाणार असतील, तर त्याला अजित पवार गटातील आमदारांचा आक्षेप आहे. 2023 मध्ये अजित पवार यांनी वेगळी राजकीय भूमिका घेतल्यानंतर आम्ही त्यांना पाठिंबा दिला. आता मंत्रिपदाची संधी उपलब्ध होत असताना ती फक्त शरद पवार गटातील नेत्यांनाच का द्यावी, असा प्रश्न या गटाकडून उपस्थित केला जातोय. दरम्यान, राष्ट्रवादीतील या मतभेदांच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या वादात हस्तक्षेप करत नकारात्मक भूमिका घेतल्याचे चित्र आहे. यावरून भाजपालाही शरद पवार यांच्याशी जवळीक साधणे फायद्याचे ठरणार नाही, असा अंदाज काही राजकीय निरीक्षक व्यक्त करीत आहेत. शरद पवारांकडे एकत्रित राष्ट्रवादीची सूत्रे जाऊ नयेत, यासाठी भाजपाच्या सूचनेवरून काही घडामोडी वेगाने घडल्याचेही बोलले जातंय.
फडणवीस आणि पवारांमध्ये आरोप–प्रत्यारोप- दोन्ही राष्ट्रवादी पक्षांच्या विलीनीकरणाबाबत कोणतीही माहिती आमच्याकडे नव्हती आणि अजित पवार यांनी याची कधीच कल्पना दिली नव्हती, असा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढे स्पष्ट केले की, ‘महायुती सरकारमध्ये अजित पवार यांच्या पदाला कोणताही धोका नव्हता. त्यामुळे त्यांनी पक्ष सोडण्याची किंवा विलीनीकरणाच्या दिशेने जाण्याची शक्यता कमीच होती,’ असा दावा त्यांनी केला. या वक्तव्यावर प्रत्युत्तर देताना शरद पवार यांनी अनौपचारिक चर्चेत, “जे या चर्चेत सहभागीच नव्हते, त्यांना याची माहिती कशी असणार?” असा सवाल उपस्थित केला. विलीनीकरणाबाबतची चर्चा ही पूर्णपणे बंद दाराआड झाली होती. या चर्चेत केवळ अजित पवार, जयंत पाटील, सुप्रिया सुळे आणि रोहित पवार यांचाच सहभाग होता. देवेंद्र फडणवीस किंवा सुनील तटकरे यांसारखे नेते या खासगी चर्चेचा भाग नव्हते. त्यामुळे या विषयावर बोलण्याइतकी अधिकृत माहिती त्यांच्याकडे असण्याचा प्रश्नच येत नाही,’ असेही त्यांनी स्पष्ट केलंय.” या संपूर्ण घटनांवरून राष्ट्रवादी (शरद पवार) हे सत्तेत येण्यास उत्सुक असल्याचे दिसून येत आहे.
विलीनीकरणाबाबत कोणते प्रश्न उपस्थित होतात? - लोकसभा निवडणुकीत सुप्रिया सुळे विरुद्ध सुनेत्रा पवार तर विधानसभा निवडणुकीत अजित पवार विरुद्ध युगेंद्र पवार हा सामना बघायला मिळाला. विधानसभा निवडणुकीत 41 जागांवर विजय मिळवत अजित पवारांची राष्ट्रवादी मजबूत झाली. या दोन्ही निवडणुकांमध्ये एकमेकांवर टोकाचे आरोप केले गेले. पण दोन वर्षांनी दोन्ही राष्ट्रवादी पक्ष स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी एकत्र आले. ज्येष्ठ पत्रकार शैलेंद्र परांजपे सांगतात, “जेव्हा दोन पक्ष एकत्रित निवडणूक लढवतात तेव्हा ते निश्चितपणे फायद्यासाठी एकत्र आलेले असतात. त्यावेळीही आम्ही फक्त या निवडणुकीपुरतं एकत्र आल्याचं सुप्रिया सुळे आणि अजित पवारांनी ठामपणे सांगितलं होतं.
शरद पवारांच्या आमदारांना सत्तेत वाटा द्यायला तयार होते का?- मग दुसरीकडे राज्यात एकत्र येण्याचा विचार अजित पवार का करत असतील? यात अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. अजित पवारांना सुप्रिया सुळे आणि शरद पवारांचं एकत्रित नेतृत्व मान्य होतं का? आता कोणतीही निवडणूक नसताना अजित पवार यांचं सत्तेतील स्थान मजबूत असताना हे शरद पवारांच्या आमदारांना सत्तेत वाटा द्यायला तयार होते का? शरद पवारांनी एकत्र येण्यासाठी अजित पवारांचं नेतृत्व मान्य केलं होतं का? असे असंख्य प्रश्न यातून उपस्थित होतात. या प्रश्नांसह देवेंद्र फडणवीस आणि शरद पवारांचा बुद्धिबळाचा खेळ आता सुरू झालाय. तो बराच पुढे जाईल,” असंही परांजपे म्हणतात.
अजित पवार सकारात्मक होते की नाही? - 2014 साली भाजपाला शरद पवारांनी बाहेरून पाठिंबा जाहीर केला होता. 2019 साली महाविकास आघाडी बनत असताना अजित पवार आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी पहाटेचा शपथविधी केला होता. हा शपथविधी शरद पवारांच्या मान्यतेने झाल्याचं देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवारांनी वारंवार सांगितलंय. शरद पवारांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर केंद्रात सुप्रिया सुळे आणि राज्यात अजित पवार असं नेतृत्व असेल, असं ठरलं असताना अचानक शरद पवारांनी राजीनामा मागे घेतला. एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेतून बाहेर पडण्याआधी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजपामध्येही चर्चा सुरू होती. तेव्हाही शरद पवारांनी निर्णय बदलल्याचं अजित पवारांनी जाहीरपणे सांगितलं. त्यानंतर अजित पवारांनी वेगळी वाट धरली. अजित पवार यांनी शरद पवार यांनी बदललेल्या भूमिकांबद्दल अनेकदा आपल्या मुलाखतीतून सांगितलंय. या सगळ्याची पार्श्वभूमी असताना विलीनीकरणाबाबत अजित पवार सकारात्मक होते की नाही? याबाबत अनिश्चितता दिसून येते.
