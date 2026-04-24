घाटी रुग्णालयातील परिचारिकांच्या संपामुळे रुग्णसेवेवर मोठा परिणाम: कंत्राटी कर्मचारी बजावत आहेत सेवा
घाटी रुग्णालयातील परिचारिकांनी संपात सहभाग घेतल्यानं रुग्णसेवेवर मोठा परिणाम होत आहे. मात्र दुसरीकडं कंत्राटी कर्मचारी सेवा बजावत आहेत. तर नर्सिंगच्या विद्यार्थिनींची मदत घेण्यात आली आहे.
Published : April 24, 2026 at 6:11 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : घाटी रुग्णालयातील परिचारिकांचा संप चौथ्या दिवशीही सुरूच आहे. घाटी रुग्णालय जिल्ह्यासह आसपासच्या जिल्ह्यातील गरीब रुग्णांसाठी अतिशय महत्त्वाचं आरोग्य केंद्र मानलं जाते. परिचारिकांच्या संपामुळे आरोग्य सेवेवरील ताण वाढला असून मागील काही वर्षातील प्रलंबित मागण्यासाठी महाराष्ट्र गव्हर्मेंट नर्सेस फेडरेशन तर्फे आंदोलन करण्यात आलं. आरोग्य सेवेवर परिणाम होणार असल्यानं रुग्णसेवेसाठी नर्सिंगच्या विद्यार्थिनींची मदत घेण्यात आली असून परीक्षा उत्तीर्ण करून खात्रीशीर आरोग्य सेवा कशी मिळणार, अशी टीका परिचारिका फेडरेशन राज्याच्या अध्यक्षा इंदुमती थोरात यांनी केली. किमान निवृत्ती वेतन बाबत अडचण तरी दूर करा, अशी मागणीही त्यांनी केली. तर अत्यावश्यक शस्त्रक्रिया करण्यात येत असून काही उपचार पुढं ढकलले असल्याची माहिती अधिष्ठाता डॉ. शिवाजी शुक्रे यांनी दिली.
परिणाम होऊ देणार नाही : घाटी रुग्णालयात छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यासह आसपासच्या जिल्ह्यातून गोरगरीब पूर्ण उपचारासाठी येतात. त्यामुळे परिचारिका संपामुळे त्यावर थोडा परिणाम झाला आहे. मात्र असं असलं तरी जिल्ह्यातील 900 परिचारिका संपावर आहेत. मात्र जवळपास 150 च्या आसपास परिचारिका कामावर रुजू असल्यानं त्यांच्या मदतीसाठी 200 शिकाऊ परिचारिका तात्पुरत्या स्वरूपात घेतल्या आहेत. त्यामुळे अत्यावश्यक असलेल्या शस्त्रक्रिया पूर्ण केल्या जात असून ज्या शस्त्रक्रिया नंतर केल्यातरी रुग्णांच्या आरोग्याला धोका नाही, असे उपचार मात्र नंतर नियोजित केले जात आहेत. रुग्णसेवेत जवळपास 10 ते 15 टक्के परिणाम होत आहे. तरी घाटी रुग्णालयात प्रशासन रुग्णांना चांगली सेवा देण्याचा प्रयत्न करत असल्याची माहिती घाटीचे अधिष्ठाता डॉ शिवाजी शुक्रे यांनी दिली.
बैठकीत तोडगा काढणं गरजेचं : जुनी पेन्शन योजना लागू करा, यासह विविध मागण्यांसाठी राज्यातील कर्मचाऱ्यांनी काम बंद आंदोलन सुरू केलं आहे. त्यामध्ये सरकारी रुग्णालयातील परिचारिकांनी देखील सहभाग घेतला आहे. संपाबाबत गुरुवारी मुंबईत झालेल्या सुकाणू समितीच्या बैठकीत तोडगा निघाला नसल्याने मागण्या मान्य होईपर्यंत बेमुदत संप चालूच राहणार असल्याचा नर्सिंग संघटनेनं इशारा दिला आहे. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये घाटी रुग्णालयातील परिचारिकांचा संप चौथ्या दिवशीही सुरूच ठेवण्यात आला आहे. शुक्रवारी सकाळी घाटी रुग्णालय इमारतीसमोर परिचारिका संघटनेतर्फे जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. सरकार प्रत्येकवेळी वेळकाढूपणा करत आहे. याआधीही संप केला असता लवकर तोडगा निघेल, असं आश्वासन देण्यात आलं. मात्र अद्याप त्यावर कुठलही तोडगा न निघाल्यानं आता तीव्र आंदोलन केल्याची माहिती नर्सेस फेडरेशन राज्याध्यक्ष इंदुमती थोरात यांनी दिली.
कंत्राटी परिचारिका कशासाठी : घाटी रुग्णालयातील परिचारिकांनी संपात सहभाग घेतल्यानं आरोग्य सेवेवर मोठा ताण निर्माण झाला आहे. शस्त्रक्रिया पुढं ढकलाव्या लागल्या असून रुग्णसेवेसाठी नर्सिंग विद्यार्थिनींची मदत घेतली जात आहे. प्रशिक्षित सरकारी नियमांनुसार परीक्षा उत्तीर्ण केल्यावर काम करणाऱ्या परिचारिकांसाठी सेवा त्या देऊ शकणार नाहीत. काही नर्सिंग महाविद्यालयाची मदत घेतली जात आहे, त्यांना रुग्णांची सेवा कशी द्यावी हे देखील कळत नाही आणि त्यांच्यावर विश्वास ठेवून काम कसं केलं जाऊ शकते. मात्र, असं न करता आमच्या मागण्या मान्य केल्यास त्याचा फायदा रुग्णांना होणार असल्यानं, जुनी पेन्शन योजना त्यात काही दुरुस्ती करून लागू करण्यात अशी मागणी परिचारिका संघटनांनी केली आहे.
