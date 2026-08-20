'एसआयआर' नंतर सिंधुदुर्गात 82,541 मतदार घटले
24 ऑगस्टला प्रारुप मतदार यादी प्रसिद्ध करणार असून, त्यानंतर दावे आणि हरकती नोंदविले गेल्यानंतर मतदार यादीत फरक पडण्याची शक्यता असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आलीय.
Published : August 20, 2026 at 3:16 PM IST|
Updated : August 20, 2026 at 3:26 PM IST
सिंधुदुर्ग - मतदार यादी पडताळणीसाठी गेल्या दोन महिन्यांपासून सिंधुदुर्गात सुरू असलेल्या सखोल मतदार पुनरीक्षण मोहिमेत (एसआयआर) मृत असलेल्या 36,606 स्थलांतरीत झालेल्या 33,762 आणि अन्य विविध कारणांमुळे तब्बल 82 हजार 549 मतदारांची घट झाली आहे. त्यामुळे सिंधुदुर्गच्या मतदार यादीत असलेल्या एकूण मतदारांची संख्या 6 लाख 88 हजार 14 वरून 6 लाख 5 हजार 465 एवढी खाली आली आहे. दरम्यान 24 ऑगस्ट रोजी प्रारुप मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात येणार असून, त्यानंतर दावे आणि हरकती नोंदविले गेल्यानंतर मतदार यादीत थोडाफार फरक पडण्याची शक्यता असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.
गेल्या दोन महिन्यांत मतदार पुनरीक्षण कार्यक्रम राबविला : गेल्या दोन वर्षांत झालेल्या वेगवेगळ्या निवडणुकांमध्ये सदोष मतदार यादी वापरल्याच्या तक्रारी सातत्याने होत होत्या. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने सखोल मतदार यादी पुनरीक्षण (एसआयआर) कार्यक्रम हाती घेण्यात आला. त्यानुसार सिंधुदुर्गात जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्यात गेल्या दोन महिन्यांत मतदार पुनरीक्षण कार्यक्रम राबविण्यात आला. त्यानुसार निवडणूक विभागाकडे प्राप्त झालेल्या माहितीप्रमाणे, जिल्ह्याच्या एकूण 6 लाख 88 हजार 14 एवढ्या मतदार संख्येतून 82 हजार 549 मतदारांची घट वेगवेगळ्या कारणांमुळे झाल्याचे दिसून येत आहे. मतदार यादीमधून घट झालेल्या मतदारांमध्ये 36,606 एवढे मृत मतदार वगळण्यात आले आहेत. तर 33,762 जिल्ह्याबाहेर स्थलांतरित झालेले मतदार वगळण्यात आले आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्षात जिल्ह्याच्या मतदार यादीतून मृत आणि स्थलांतरीत झालेले मतदार वगळले गेल्याने 70,368 मतदार हे जवळपास कमी झाल्यात जमा आहेत. तर काही मतदारांचा संपर्क होऊ शकला नाही किंवा ते मतदार आढळून आलेले नाहीत, असे काही मतदार मिळून 82,549 मतदारांची संख्या घटली आहे.
एसआयआर मोहिमेत 24 हजार 985 मतदार घटले : कणकवली विधानसभा मतदारसंघात 2 लाख 34 हजार 251 मतदार होते, त्यातील एसआयआर मोहिमेत 24 हजार 985 मतदार घटले आहेत. कुडाळ विधानसभा मतदारसंघात 2 लाख 19 हजार 244 मतदार होते, त्यातील एसआयआर मोहिमेत 27 हजार 456 मतदार घटले आहेत. सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघात 2 लाख 34 हजार 519 मतदार होते, त्यातील 30 हजार 147 मतदार घटले आहेत. मतदारयादी पुनरीक्षण कार्यक्रमानंतर आता 24 ऑगस्ट रोजी प्रारुप मतदार यादी प्रसिद्ध होणार आहे. त्यानंतर 24 ऑगस्ट ते 23 सप्टेंबरपर्यंत दावे व हरकती दाखल करण्याचा कालावधी देण्यात आला आहे.
70 हजार मतदार हे जवळपास मतदार यादीतून स्थलांतरित वगळले जाणार : 24 ऑगस्ट ते 22 ऑक्टोबर या कालावधीत दावे व हरकती निकालात काढले जाणार आहेत आणि 27 ऑक्टोबरला अंतिम मतदारयादी प्रसिद्ध केली जाणार आहे. दरम्यान, एसआयआर कार्यक्रमानंतर निवडणूक विभागाकडे प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार एकूण मतदारयादीतून 82 हजार 549 मतदार घटले आहेत. मात्र यातील मयत व स्थलांतरीत असलेले 70 हजार मतदार हे जवळपास मतदार यादीतून स्थलांतरित वगळले जाणार हे निश्चित आहे. मात्र उर्वरित सुमारे 12.5 हजार मतदारांचा संपर्क न झाल्याने त्या मतदारांनी दावे व हरकती नोंदवून पुन्हा मतदारयादीत नाव समाविष्ट करून घेतल्यास घटलेल्या एकूण मतदारांची संख्या थोडी कमी होऊ शकते. तसेच एसआयआर कार्यक्रमांतर्गत अंतिम मतदारयादी प्रसिद्ध झाल्यानंतरही निवडणूक आयोगाच्या आंदेशांप्रमाणे मतदार नोंदणीचा कार्यक्रम निरंतरपणे सुरुच राहणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
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