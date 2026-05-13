मुख्यमंत्र्यासह सर्वच मंत्र्यांच्या ताफ्यातील वाहनांची संख्या अर्ध्यावर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनाला फडणवीस यांचा प्रतिसाद

मंत्र्यांनी अत्यावश्यक नसेल तेव्हा शासकीय विमान, हेलिकॉप्टर यांचा वापर करु नये, त्याऐवजी नियमित विमानसेवेचा वापर करावा. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था वापरण्याचे निर्देशही देण्यात आलेत.

मुख्यमंत्री आणि इतर
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 13, 2026 at 10:13 PM IST

मुंबई - मुख्यमंत्र्यांसह सर्व मंत्र्यांच्या ताफ्यातील वाहनांची संख्या अर्ध्यावर आणण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मोदींच्या आवाहनानंतर राज्यात इतरही काही महत्त्वाचे निर्णय त्याअनुषंगानं घेण्यात आलेत. त्यामध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे.

  • मंत्री, अधिकार्‍यांचे विदेश दौरे रद्द
  • अत्यावश्यक सोडून विशेष विमान, हेलिकॉप्टर दौरे नको
  • बहुतेक बैठका या व्हीसीने करणार
  • मंत्री, अधिकार्‍यांनी किमान एक दिवस सार्वजनिक वाहतूक वापरा
  • उच्चस्तरिय बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्णय

इंधन आणि परकीय चलन बचतीच्या अनुषंगाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दोन उच्चस्तरिय बैठकीत विविध उपाययोजनांचा आढावा घेतला. त्यानुसार काही निर्णय जाहीर केले. या बैठकांना मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक आणि अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.


या बैठकीत जे प्रमुख निर्णय घेण्यात आले, ते पुढीलप्रमाणे...
- मुख्यमंत्र्यांसह सर्व मंत्र्यांच्या ताफ्यातील वाहनांची संख्या ही तत्काळ प्रभावाने अर्ध्यावर आणण्यात यावी. बाहेरच्या प्रवासात असताना ताफ्यातील वाहनांची संख्या निर्धारित संख्येपेक्षा अधिक नसेल याची जबाबदारी संबंधित पोलीस आयुक्त किंवा पोलीस अधीक्षक यांची असेल.
- मंत्री-अधिकार्‍यांनी कोणतेही विदेश दौरे करु नयेत.
- मंत्र्यांनी अत्यावश्यक नसेल तेव्हा शासकीय विमान, हेलिकॉप्टर यांचा वापर करु नये, त्याऐवजी नियमित विमानसेवेचा वापर करावा.
- मंत्री-अधिकारी यांनी आवर्जून मेट्रो आदी सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर वाढवावा. पहिल्या टप्प्यात किमान एक दिवस असा प्रयोग करावा.
- अधिकार्‍यांना बैठकांना बोलावण्याऐवजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून बैठका घ्याव्यात.
- शासनात वितरित करण्यात आलेल्या वाहनांचा कोटेकोरपणे आढावा घेण्यात यावा.
- ऊर्जा बचतीसाठी अनावश्यक होर्डिंग्ज/फ्लेक्सवरील कारवाई वाढवण्यात याव्यात आणि तेथे डेकोरेटिव्ह लायटिंगचा वापर होणार नाही, याची काळजी घेण्यात यावी.

