चिखलदरा लगत बाराही महिने जंगल हिरवंगार; मेळघाटात कुरण विकासामुळं वाघ आणि तृणभक्षी प्राण्यांची संख्या वाढली

मेळघाटात कुरण विकासामुळं तृणभक्षी प्राणी आणि वाघांची संख्या वाढली आहे. मार्वेल, मोतीतुरा, कुसळ गवत लागवडीनं जंगल, जनावरे आणि ग्रामस्थांना फायदा झाला आहे.

Kuran Vikas
गायी म्हशींना चाऱ्यासाठी गवत (ETV Bharat Reporter)
ETV Bharat Marathi Team

October 28, 2025

Updated : October 28, 2025 at 5:27 PM IST

अमरावती : जंगलात वाघांची संख्या वाढवी ती टिकून राहावी या उद्देशानं मेळघाट कुरण विकासावर भर देण्यात आला आहे. चिखलदरा लगत घनदाट जंगलात तृणभक्षी वन्यप्राण्यांना पुरेसं खाद्य मिळावं या उद्देशानं व्याघ्र प्रकल्पाच्यावतीनं कुरण विकास उपक्रमावर भर दिला आहे. याचा परिणाम म्हणजे तृणभक्षी प्राण्यांची संख्या वाढली तशी वाघांच्या संख्येतही वाढ झाली. विशेष म्हणजे गुगामल वन्यजीव अभयारण्यात असणाऱ्या गावातील गायी म्हशींना मुबलक चाऱ्याचीही सोय झाली. चिखलदरालगत जंगलातील कुरण विकास संदर्भात "ईटीव्ही भारत" चा हा स्पेशल रिपोर्ट.



कुरण विकसित करताना घेतली जाते काळजी : जंगलात सांबर, काळवीट, हरिण अशा तृणभक्षी प्राण्यांसाठी कुरण विकसित करण्यात आलय. कुसळ, मारवेल, मोतीतुरा या प्रजातीचे गवत तृणभक्षी वन्यप्राण्यांसाठी अतिशय महत्त्वाचे आहेत. या सर्व प्रजातींच्या गवताची लागवड जंगलात करण्यात आली अशी माहिती चिखलदरा येथील वनपाल मुकेश जावरकर यांनी "ईटीव्ही भारत" शी बोलताना दिली. जंगलातील या कुरणात वाढणाऱ्या अखाद्य वनस्पती वेळोवेळी काढल्या जातात. जमिनीवर ज्याठिकाणी गवत कमी झालं त्याठिकाणी गवताचं बीज टाकलं जातं.

घनदाट जंगलात तृणभक्षी वन्यप्राण्यांना पुरेसं खाद्य (ETV Bharat Reporter)


जिथं तृणभक्षी प्राणी तिथं वाघ : जंगलात कुरण विकसित झाल्यामुळं तृणभक्षी प्राण्यांची संख्या वाढली. जंगलात नीलगाय, सांभर यांचे कळप मोठ्या संख्येनं दिसतात. तृणभक्षी प्राणी वाढल्यामुळं वाघाला या जंगलात भरपूर खाद्य उपलब्ध असल्यानं या भागात वाघांची संख्या देखील वाढली. जंगलातील या गवताचं वैशिष्ट्य म्हणजे हे गवत कितीही खाल्लं तरी त्याची पुन्हा झपाट्यानं वाढ होते, असं मुकेश जावरकर म्हणाले.

मार्वेल गवतांचं वैशिष्ट्य? : मार्वेल गवत जमिनीवर अतिशय झपाट्यानं पसरतं आणि जमिनीवर हिरवा गालिचा तयार होतो. हे गवत प्राण्यांनी खाल्ल्यावर पुन्हा लगेच उगवतं. विशेष म्हणजे कमी पाण्यातही हे गवत उगवतं. गडद हिरव्या रंगाचं आणि मऊ असणारं हे गवत प्राण्यांसाठी उपयुक्त आहे.

Kuran Vikas Development
गवतांचं वैशिष्ट्य (ETV Bharat Reporter)

मोतीतुरा गवतांचं वैशिष्ट्य?: हिरव्या चाऱ्याचं मोठ्या प्रमाणात उत्पादन होतं. हेक्टरी ३० ते ४० टन पर्यंत हिरवा चारा मिळतो. या गवतात प्रथिनांचं प्रमाण जास्त आहे. यामुळं गायी, म्हशी, बकऱ्यांचं दुधाचं प्रमाण वाढतं. मोतीतुरा गवत जमिनीची धूप थांबवण्यास उपयुक्त आहे.एकदा हे गवत लावलं तर तीन चार वर्ष हे येतं.

Kuran Vikas Development
गवतांचं वैशिष्ट्य (ETV Bharat Reporter)


कुसळ गवतांचं वैशिष्ट्य? : कुसळ हे बाराही महिने येणारं गवत आहे. या गवताची पानं अरुंद, धारधार आणि करड्या रंगाची असतात. जमिनीची धूप थांबवण्यास हे गवत उपयुक्त आहे. औषधी गुणधर्म या गवतात आहेत. यामुळं प्राणी कुसळ गवत आवडीनं खातात.

Kuran Vikas Development
गवतांचं वैशिष्ट्य (ETV Bharat Reporter)




पांढरी ग्रामस्थांना गवत तोडण्याची मुभा : चिखलदरा लगत वैराटच्या दिशेनं असणाऱ्या घनदाट जंगलाच्या मार्गावर पांढरी गाव आहे. या गावात ९० टक्के पशुपालक राहतात. या गावातील गायी म्हशींना चाऱ्यासाठी लागणारं गवत जंगलातून तोडून आणण्यास व्याघ्र प्रकल्पानं मुभा दिली. जंगलात जनावरांना नेण्यास मनाई आहे. यामुळं गावातील महिला, पुरुष हे जंगलात जाऊन गवत तोडून आणतात. दिवसभरात जंगलात गवत तोडण्यासाठी काहीजण चार पाच फेऱ्या मरतात असं मुकेश जावरकर म्हणाले.

वाघ आणि तृणभक्षी प्राण्यांची संख्या
कुरण विकास
TIGERS AND HERBIVOROUS ANIMALS
KURAN VIKAS DEVELOPMENT
KURAN VIKAS

