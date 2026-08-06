मराठी शिकणाऱ्या अमराठी चालकांचा आकडा एक लाखाच्या पार; 15 ऑगस्ट 'डेडलाइन' कायम!
उर्वरित चालकांनी 15 ऑगस्टपूर्वी प्रशिक्षण पूर्ण करावं, असं आवाहन प्रताप सरनाईक यांनी केलं आहे.
Published : August 6, 2026 at 8:23 PM IST
मुंबई : राज्य सरकारच्या 'हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे मराठी शिकवणी अभियानाला' आता मोठं यश मिळाल्याचा दावा परिवहन विभागानं केला आहे. राज्यातील एक लाखांहून अधिक अमराठी व्यावसायिक प्रवासी वाहन चालकांनी व्यवहारिक मराठीचे प्रशिक्षण पूर्ण केलं असून, उर्वरित चालकांनी 15 ऑगस्टपूर्वी प्रशिक्षण पूर्ण करावं, असं आवाहन परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी गुरुवारी (6 ऑगस्ट) केलं आहे. दरम्यान, तीन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या या अभियानावरून राजकीय वाद, चालक संघटनांचा विरोध आणि सक्तीच्या आरोपांनंतर आता सरकारनं एक लाखाचा टप्पा गाठल्याचा दावा करत अभियानाच्या यशावर शिक्कामोर्तब करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
विशेष पडताळणी मोहीम राबविण्यात येणार : "महाराष्ट्रात रोजगार करायचा असेल तर मराठीशी नाळ जोडलीच पाहिजे. ही सक्तीची नव्हे, तर आपुलकीची भाषा आहे. प्रवाशांशी दोन प्रेमाचे शब्द मराठीत बोलणारा प्रत्येक चालक हा महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचा सन्मान करणारा दूत ठरतो," असं प्रताप सरनाईक यांनी अभियानाच्या आढावा बैठकीत सांगितलं. या बैठकीला परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर, ज्येष्ठ साहित्यिक प्रदीप ढवळ, मुंबई मराठी साहित्य संघ आणि कोकण मराठी साहित्य परिषदेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या संपूर्ण उपक्रमाची सुरुवात 1 मे, महाराष्ट्र दिनापासून झाली. त्यापूर्वीच परिवहन विभागानं राज्यातील रिक्षा, टॅक्सी आणि इतर व्यावसायिक प्रवासी वाहन चालकांसाठी व्यवहारिक मराठी अनिवार्य करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. याचबरोबर 1 मे ते 15 ऑगस्ट या कालावधीत राज्यातील सर्व 59 आरटीओ कार्यालयांमार्फत विशेष पडताळणी मोहीम राबविण्यात येणार असल्याचंही जाहीर करण्यात आलं होतं.
विद्यमान कायद्यानुसारच कारवाई होईल : सुरुवातीला मराठी न येणाऱ्या चालकांविरोधात कठोर कारवाईचे संकेत देण्यात आल्यानं या निर्णयाची मोठी चर्चा झाली. निर्णय जाहीर होताच मुंबईतील अनेक रिक्षा-टॅक्सी चालक व मालक संघटनांनी या भूमिकेला विरोध केला. काही संघटनांनी 4 मे रोजी संपाचा इशाराही दिला, तर काहींनी मराठी शिकण्यासाठी अधिक वेळ देण्याची मागणी केली. त्यानंतर परिवहन विभागानं विविध संघटनांसोबत बैठक घेतली. त्यानंतर अमराठी चालकांना मराठी शिकण्यासाठी 100 दिवसांची मुदत देण्यात आली आणि चालकांना प्रशिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली. अभियान सुरू होताच सर्वात मोठा प्रश्न होता, तो मराठी न आल्यास परवाने रद्द होणार का? याचा. सुरुवातीच्या वक्तव्यांमुळं संभ्रम निर्माण झाला होता. त्यानंतर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी भूमिका स्पष्ट करत, केवळ मराठी येत नाही म्हणून परवाना रद्द केला जाणार नाही. विद्यमान कायद्यानुसारच कारवाई होईल. या अभियानाचा उद्देश शिक्षा नसून चालकांना व्यवहारिक मराठी शिकवणे आहे, असं स्पष्ट केलं. त्यानंतर सरकारने भर 'मराठी शिकवणी अभियान' आणि प्रत्यक्ष प्रशिक्षणावर दिला.
राजकीय वातावरणही तापलं होतं : दरम्यान, या निर्णयावरून सुरुवातीला राजकीय वातावरणही तापलं होतं. मराठीच्या मुद्द्यावर विविध पक्षांकडून प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनं मराठीच्या मुद्द्यावर आक्रमक भूमिका कायम ठेवली, तर मंत्री प्रताप सरनाईक यांनीही राज ठाकरे यांच्या भूमिकेवर टीका करत सरकारचा निर्णय योग्य असल्याचं सांगितलं. या संपूर्ण कालावधीत मराठीचा मुद्दा हा केवळ प्रशासनापुरता मर्यादित न राहता राजकीय चर्चेचाही केंद्रबिंदू ठरला. सरकारनं मराठी भाषा विभाग, मुंबई मराठी साहित्य संघ आणि कोकण मराठी साहित्य परिषदेच्या सहकार्याने राज्यभर प्रशिक्षण वर्ग सुरू केले. टॅक्सी, रिक्षा, अॅप-आधारित कॅब आणि इतर व्यावसायिक वाहन चालकांना प्रवाशांशी संवाद साधण्यासाठी आवश्यक व्यवहारिक मराठी शिकविण्यात आली. परिवहन विभागाच्या म्हणण्यानुसार, या उपक्रमाला मोठा प्रतिसाद मिळत एक लाखांहून अधिक अमराठी चालकांनी प्रशिक्षण पूर्ण केलं आहे.
15 ऑगस्ट 'डेडलाइन' कायम : प्रताप सरनाईक यांच्या मते, मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर तिच्या गौरवासाठी हा उपक्रम सुरू करण्यात आला. मराठी ही केवळ संवादाची भाषा नाही, तर महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा आत्मा आहे. इथं उपजीविका करणाऱ्या प्रत्येकानं तिचा सन्मान करावा, असं त्यांनी म्हटलं आहे. दरम्यान, परिवहन विभागानं आता 15 ऑगस्ट ही प्रशिक्षण पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत कायम ठेवली आहे. त्यानंतर 17 ऑगस्ट रोजी ठाण्यातील राम गणेश गडकरी रंगायतन इथं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते अभियानाचा समारोप होणार आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत व्यवहारिक मराठीचे प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या हजारो अमराठी चालकांना प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात येणार आहे. त्याआधी उर्वरित चालकांनीही प्रशिक्षण पूर्ण करण्याचं आवाहन परिवहन विभागानं केलं आहे.
हेही वाचा :
- अखेर 'तो' बिबट्या जेरबंद! साकूरमध्ये वनविभागाची मोठी कारवाई, ग्रामस्थांना मोठा दिलासा
- पुण्यात अल्पवयीन आरोपीची धिंड काढणं पडलं महाग! मानवाधिकार आयोगाच्या दणक्यानंतर वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांची उचलबांगडी
- तहलकाचा माजी संपादक तरूण तेजपाल बलात्काराच्या आरोपात दोषी : मुंबई उच्च न्यायालयानं ठोठावली 10 वर्ष सक्तमजुरी