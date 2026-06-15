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आता फेस रिकग्नेशन झाल्यानंतरचं मतदारांना करता येणार मतदान; विधान परिषद निवडणुकीत पहिला प्रयोग

विधानस परिषद निवडणुकीसाठी नाशिकमध्ये आता फेस रिकग्नेशन झाल्यानंतरचं मतदारांना मतदान करता येणार आहे. विधान परिषद निवडणुकीत राज्यात पहिला प्रयोग होत आहे.

प्रातिनिधिक चित्र
विधान भवन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 15, 2026 at 4:50 PM IST

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नाशिक - विधान परिषदेच्या नाशिक स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदार संघाच्या निवडणुकीत राज्यात पहिल्यांदा मतदारांना फेस रिकाग्नेशन केल्यानंतर मतदान करता येणार आहे. या संकल्पनेला राज्य निवडणूक आयोगाने तत्वतः मान्यता दिली आहे. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने कामकाज सुरू केलं आहे.



राज्यात एकूण 17 विधान परिषदेच्या जागांसाठी निवडणूक घेण्यात येत आहे.अशात सार्वत्रिक निवडणुकीत मतदारांच्या फोटो आयडीला फारसे यश येत नसल्याने फेस रिकग्नेशनची संकल्पना पुढे आली आहे. नाशिकला हा प्रथम प्रयोग राबविण्यात येणार आहे.नाशिकला एकूण 619 मतदार असून नाशिकचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. सी डॅक या मान्यताप्राप्त संस्थेनं खास ॲप तयार केलं असून त्यावर नाशिक महानगरपालिकेसह अन्य नगरपालिकांमधील मतदारांचे फोटो ॲपवर घेण्यात येत आहेत. हे फोटो आणि माहिती संकलित झाल्यानंतर ती नोंदवली जाईल. 18 जून रोजी विधान परिषदेसाठी मतदान करताना चेहरा स्कॅन करून तपासले जाईल आणि त्यानंतरच मतदानासाठी प्रवेश दिला जाईल. त्यामुळे मतदाराने मतदान केल्यानंतर ॲपमध्ये नोंद होईलच परंतु ज्या ज्या ठिकाणी मतदान केंद्र आहेत तेथील तहसीलदारांना सुद्धा ती माहिती कळेल. त्यामुळे दुबार मतदानाचा प्रयत्न सुद्धा करता येणार नाही.



काय होईल फायदा - या ॲपमध्ये एकाचवेळी अनेक प्रकारची नोंद घेतली जाणार असल्याने या ॲपवरून जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांना बसल्या जागी कोणत्या तालुक्यात किती मतदान झालं याची आद्यवत माहिती उपलब्ध होऊ शकणार आहे. त्यामुळे दर दोन तासांनी किती मतदान झालं याची केंद्रावरून माहिती संकलित करण्यासाठी वेळ घालवण्याची गरज पडणार नाही.


...तरी करता येईल मतदान - नाशिकमध्ये या पहिल्याच प्रयोगाला राज्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त चौक्कलिंगम यांनी मान्यता दिली आहे. अर्थात हा प्रयोग असल्याने मतदारांचे फेस रिकग्नेशन होण्यास अडचणी आल्या तरी मतदान करू दिले जाणार आहे. त्यामुळे मतदार नगरसेवक किंवा उमेदवारांनी यात शंका घेण्याचं कारण नाही असं जिल्हा निवडणूक अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी सांगितलं.

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TAGGED:

FACE RECOGNITION
विधान परिषद निवडणुकीत पहिला प्रयोग
फेस रिकग्नेशन
नाशिक
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