आता कार्यकर्ते होणार नेते; निवडणुकीआधी बंडखोरी थोपवण्यासाठी भाजपानं लढवली अनोखी शक्कल!

महानगरपालिकांप्रमाणे जिल्हा परिषद (झेडपी) आणि पंचायत समिती (पीएस) मध्येही स्वीकृत (नामनिर्देशित) सदस्य नेमण्याची मागणी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

Now party workers will become leaders; BJP uses unique tactics to prevent rebellion before elections
निवडणुकीआधी बंडखोरी थोपवण्यासाठी भाजपानं लढवली अनोखी शक्कल! (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 16, 2025 at 4:33 PM IST

3 Min Read
मुंबई : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये युती आणि आघाड्यांच्या समीकरणात बंडखोरांची संख्या यंदा सर्वाधिक असण्याची शक्यता आहे. यावर तोडगा म्हणून भाजपानं एक अनोखी शक्कल लढवली आहे. महानगरपालिकांप्रमाणे जिल्हा परिषद (झेडपी) आणि पंचायत समिती (पीएस) मध्येही स्वीकृत (नामनिर्देशित) सदस्य नेमण्याची मागणी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. ही मागणी केवळ कार्यकर्त्यांना संधी देण्यापुरती मर्यादित नसून, त्यामागे राजकीय गणितं दडलेली आहेत. या प्रस्तावामुळं नेमका कुणाला आणि काय फायदा होईल, याचा आढावा.

प्रस्ताव काय आहे? : महाराष्ट्रात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका लवकरच होणार आहेत. नुकतीच या निवडणुकांसाठी आरक्षण प्रक्रिया आणि प्रभाग रचना पूर्ण झाली असून, निवडणुकांचे वेळापत्रक लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे. या निवडणुकांमध्ये विशेषतः महायुतीत (भाजपा-शिवसेना-राष्ट्रवादी) उमेदवारीसाठी प्रचंड स्पर्धा आहे. परिणामी प्रत्येक जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात बंडखोरी होण्याची भीती आहे. या पार्श्वभूमीवर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी 'महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम'मध्ये सुधारणा करण्याची मागणी पत्राद्वारे मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. त्यात जिल्हा परिषदेत 5 आणि पंचायत समितीत 2 स्वीकृत सदस्य नेमण्याची तरतूद असावी, असं सुचवलं आहे. हे सदस्य निवडणूक न लढवता थेट नामनिर्देशित केलं जातील. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या पत्रावर सकारात्मक प्रतिसाद देत ते ग्रामविकास विभागाकडे पाठवले आहे. महानगरपालिकांमध्ये अशी यंत्रणा आधीपासून आहे, जिथं पक्षांच्या निवडून आलेल्या सदस्यांच्या प्रमाणात स्वीकृत सदस्य नेमले जातात. याच धर्तीवर जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांमध्येही हे लागू करण्याचा प्रयत्न आहे.


बावनकुळेंनी काय मागणी केली? : याविषयी माहिती देताना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, "ग्रामीण स्तरावर सक्रिय कार्य करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना योग्य प्रतिनिधित्व आणि संधी मिळावी, या दृष्टिकोनातून, विद्यमान महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियमामध्ये सुधारणा करणं आवश्यक आहे. या अधिनियमातील तरतुदींनुसार स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती करता येते. परंतु सध्याच्या धोरणानुसार या संधी मर्यादित स्वरूपात उपलब्ध आहेत. त्यामुळं, राज्य शासनानं अधिनियमानुसार सुधारणा करून जिल्हा परिषदेसाठी पाच व पंचायत समितीसाठी दोन स्वीकृत सदस्य नेमण्याची तरतूद करावी. यामुळं समाजाभिमुख कार्य करणाऱ्या, परंतु निवडणूक लढविण्याची क्षमता नसलेल्या पात्र कार्यकर्त्यांना विकास प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी उपलब्ध होईल. तसंच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार अधिक प्रभावी व सर्वसमावेशक होईल", अशी मागणी मी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

मागणीमागचं नेमकं राजकारण काय? : याविषयी राजकीय पत्रकार नासिकेत पानसरे म्हणाले, "हा प्रस्ताव दिसतो तितका साधा नाही. मुख्य कारण आहे बंडखोरी रोखणं. महायुती आघाडीत तिकीट वाटपात असंतोष निर्माण होण्याची शक्यता आहे. ज्या इच्छुकांना तिकीट मिळणार नाही, त्यांना स्वीकृत सदस्य म्हणून 'गाजर' दाखवून शांत केलं जाईल. यामुळं पक्षांतर्गत फूट टाळता येईल आणि निवडणुकीत अपक्ष उमेदवार किंवा विरोधकांना फायदा होण्यापासून रोखता येईल. ही एक राजकीय 'खेळी' आहे. महानगरपालिकांप्रमाणे पक्षांच्या संख्येनुसार स्वीकृत सदस्य नेमले जातील, ज्यामुळे सर्व प्रमुख पक्षांना संधी मिळेल. पण सत्ताधारी महायुतीला याचा सर्वाधिक फायदा होईल, कारण त्यांचे निवडून येण्याचे प्रमाण जास्त असेल. याशिवाय, निवडणुकीनंतरही पक्षांतर्गत समीकरणे सांभाळण्यासाठी हे उपयुक्त ठरेल," असं मत त्यांनी व्यक्त केलं.


बंडखोरी टाळण्यासाठी गाजर - रोहित पवार : याविषयी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार म्हणाले, "निवडणुकीत जास्त यश मिळणार नाही, याचा अंदाज आल्यानेच, तसंच महायुतीत सुरु असलेल्या शीतयुद्धामुळं पक्षाचे कार्यकर्ते नाराज होऊन बंडखोरी करू नयेत, म्हणून स्वीकृत सदस्यत्वाचे गाजर दाखवता यावे, यासाठी जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांमध्ये स्वीकृत सदस्य घेण्याचा निर्णय सरकार घेत असावे. असो, लोकशाहीला तडे देण्याचा प्रयत्न करतच आहात तर मग स्वीकृत सदस्य नेमणूकीवरून तिन्ही पक्षातच हाणामाऱ्या होऊन महायुतीला तडे जाऊ नयेत म्हणजे झालं," असा टोला देखील त्यांनी लगावला.


काल काँग्रेस करायची, ते आज भाजपा करतेय - जयंत माईणकर : याविषयी राजकीय विश्लेषक जयंत माईणकर म्हणाले, "नामनिर्देशित सदस्य हा प्रकार भारतीय राजकारणात तसा नवीन नाही. महाराष्ट्र विधानसभा, लोकसभेत देखील अशाप्रकारे अँग्लो इंडियन सदस्यांना नियुक्त केलं जाऊ शकतं. अगदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येदेखील नामनिर्देशित सदस्य असतात. आता ती संख्या जर हे सरकार वाढवायचा प्रयत्न करीत असेल, तर याचा अर्थ असा की, आपण अनेकांना तिकिटं देऊ शकत नाही, त्यांना एकप्रकारे सांभाळण्याकरिता केलेला हा प्रयत्न आहे. परंतु, तिकिटासाठी इच्छुकांची भाऊगर्दी लक्षात घेता, हा प्रयत्नही फारसा पुरेसा आहे, असं मला वाटत नाही. त्या-त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत जी सत्ताधारी पार्टी आहे, त्यांना अनुकूल असलेली व्यक्ती ही यासाठी नामनिर्देशित होते. आज भाजपा कार्यकर्त्यांची नाराजी थोपवण्यासाठी जे करतंय, ते आधी काँग्रेसलाही करावं लागत होतं. त्यांच्याकडेही अशाचप्रकारे भाऊगर्दी असायची. वसंतराव नाईक मुख्यमंत्री असताना, जो कोणी त्यांना भेटायला याचचा, त्याला ते सांगायचे, माझा पाठिंबा तुलाच, तू फॉर्म भर. प्रत्येकजण आपल्याला वसंतरावांचा पाठिंबा आहे, असं गृहीत धरून जायचा, निवडून आलेला अर्थात वसंतराव नाईकांचाच असायचा", अशी आठवण देखील त्यांनी सांगितली.

