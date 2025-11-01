ETV Bharat / state

“आता मी हे तिकीट फ्रेम करून घरी ठेवणार;” राज ठाकरेंची सही घेतल्यानंतर बदलापुरातील तरुणाची प्रतिक्रिया

मेळाव्यात सांगितल्याप्रमाणे आज दादर स्थानकावरून 10.38 वाजताची अंधेरी चर्चगेट लोकल पकडून राज ठाकरे चर्चगेट स्थानकावर दाखल झाले. विशेष म्हणजे यावेळी त्यांनी उपस्थित प्रवाशांशी संवाददेखील साधला.

Reaction of a young man from Badlapur after getting Raj Thackeray's signature
राज ठाकरेंची सही घेतल्यानंतर बदलापुरातील तरुणाची प्रतिक्रिया (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 1, 2025 at 1:55 PM IST

1 Min Read
मुंबई – निवडणूक आयोगाविरोधात आज मनसेसह विरोधी पक्षांचा सत्याचा मोर्चा होत आहे. ठाकरे बंधू या मोर्चाच्या नेतृत्व स्थानी दिसणार असून, या मोर्चासाठी राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून मतदार येण्यास सुरुवात झाली आहे. विशेष म्हणजे या मोर्चासाठी राज ठाकरे आज लोकलने थेट चर्चगेट स्थानकावर दाखल झाले. गुरुवारी झालेल्या कार्यकर्ता मेळाव्यात राज ठाकरेंनी आपण मोर्चासाठी लोकल ट्रेननं येणार असल्याचे जाहीर केलं होतं. मेळाव्यात सांगितल्याप्रमाणे आज दादर स्थानकावरून 10.38 वाजताची अंधेरी चर्चगेट लोकल पकडून राज ठाकरे चर्चगेट स्थानकावर दाखल झाले. विशेष म्हणजे यावेळी त्यांनी उपस्थित प्रवाशांशी संवाददेखील साधला.

...अन् त्याने राज ठाकरेंची सही घेतली : राज ठाकरे 10 वाजून 15 मिनिटांनी दादर स्थानकावर दाखल झाले आणि त्यांनी दादरच्या पश्चिम रेल्वेवरील फलाट क्रमांक दोनवरून 10.38 वाजताची चर्चगेट लोकल पकडली. राज ठाकरे यांनी यावेळी प्रथम श्रेणीमध्ये बसून प्रवास केला. राज ठाकरेंना भेटण्यासाठी दादर स्थानकावर कार्यकर्त्यांची प्रचंड गर्दी जमली होती. या गर्दीत बदलापूर येथील कार्यकर्ता राज ठाकरे यांच्या जवळ गेला आणि त्याने तिकिटावर राज ठाकरेंची सही घेतली. राहुल अहिरे असे या तरुणाचं नाव असून, तो बदलापूर येथून दादर येथे कामानिमित्त आला होता. त्याला दादर स्थानकावर गर्दी दिसली. या गर्दीत राज ठाकरे असल्याचे पाहताच गर्दीला भेदत तो आत शिरला आणि त्याने राज ठाकरेंची सही घेतली. राज ठाकरेंनी सही देताच तो खुश झाला आणि “आता हे सही असलेले तिकीट मी फ्रेम करून माझ्याकडे ठेवणार” असल्याचे त्याने ही ईटीव्ही भारतशी बोलताना सांगितलं.

दोन तरुण हे राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या वेशभूषेत : राज ठाकरे चर्चगेट स्थानकावर दाखल होताच त्यांच्या स्वागतासाठी राज ठाकरेंचे पालघरचे निष्ठावंत मनसैनिक तुलसी जोशी उपस्थित होते. त्यांनी वोट चोर असं कपाळावर लिहिलेलं होतं, तसेच पूर्ण शरीराला काळं फासून एक तरुण सोबत आणला होता. सोबत अन्य दोन तरुण हे राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या वेशभूषेत आले होते. त्या दोन तरुणांच्या हातात चाबूक होते आणि या चाबकाचा आसूड वोट चोर प्रतिकृतीवर ओढत होते. चर्चगेट स्थानकावर दाखल झाल्यानंतर राज ठाकरे वेस्ट एंड या हॉटेलमध्ये विश्रांतीसाठी दाखल झाले.

TAGGED:

BADLAPUR LOCAL
RAILWAY TICKET
राज ठाकरे
RAJ THACKERAY SIGNATURE

