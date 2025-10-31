आता जिल्हाधिकाऱ्यांना जास्त अधिकार मिळणार; मुख्यमंत्र्यांनी घेतला महत्त्वपूर्ण निर्णय
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज (31 ऑक्टोबर) सह्याद्री अतिथीगृहावरील बैठकीत हा महत्वाचा निर्णय घेतला.
Published : October 31, 2025 at 5:33 PM IST
मुंबई : राज्यात उद्योगांना चालना देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना आणखी अधिकार मिळणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज (31 ऑक्टोबर) सह्याद्री अतिथीगृहावरील बैठकीत हा महत्वाचा निर्णय घेतला. यावेळी त्यांनी ईज ऑफ डुईंग बिझिनेस अंतर्गत सुरू असलेल्या सगळ्या योजनांचा आढावा घेतला. तसंच मुख्यमंत्री म्हणाले, "राज्यात 'जिल्हा व्यवसाय सुधारणा कृती योजना 2025' सुरू होतेय. यात 154 बदल समाविष्ट आहेत आणि ही योजना 15 ऑगस्ट 2025 ते 14 ऑगस्ट 2026 पर्यंत चालणार आहे. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांसाठी 'चिंतन शिबिर' आणि विभागीय बैठका घेतल्या जातील. यामुळं प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांना जास्त अधिकार मिळतील, जेणेकरून उद्योग जलद गतीनं वाढतील," असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
उद्योगवाढीसाठी 6 विभागीय समित्या : या बैठकीला मुख्य सचिव राजेशकुमार आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी हजर होते. दूरदृश्यप्रणालीनं विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारीही जोडले गेले होते. उद्योग विकासासाठी 6 विभागीय समित्या तयार करण्यात आल्याचं यावेळी सांगण्यात आलं. त्या 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत आपले अहवाल देतील. नाशिकचे आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम ईज ऑफ डुईंग बिझिनेस सुधारणांवर काम करतायत, तर कोकणचे विजय सूर्यवंशी औद्योगिक संसाधनांवर आणि छत्रपती संभाजीनगरचे जितेंद्र पापलकर भू-बँक प्रोत्साहनावर लक्ष देतायत, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
ईज ऑफ डुईंग बिझिनेसच्या प्रगतीचा घेतला आढावा
- बैठकीदरम्यान राज्यातील ईज ऑफ डुईंग बिझिनेस प्रगती, अंमलबजावणी केलेल्या सुधारणा तसेच आगामी उपक्रमांचा आढावा घेण्यात आला. महाराष्ट्राने 'ईज ऑफ डुईंग बिझिनेस 2024' मूल्यांकनात लक्षणीय प्रगती साधली असून 402 पैकी 399 सुधारणा पूर्ण झाल्या आहेत. त्यामुळे राज्याचा अंमलबजावणी स्कोअर 99.25 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. महाराष्ट्राला यापूर्वी ‘ईज ऑफ डुईंग बिझिनेस 2020-21’ मध्ये अचिर्व्हर आणि 'EoDB 2022' मध्ये टॉप अचिर्व्हर म्हणून गौरविण्यात आले होते. 'ईज ऑफ डुईंग बिझिनेस 2024' चा अंतिम निकाल 11 नोव्हेंबर 2025 रोजी जाहीर होणार आहे.
- ईज ऑफ डुईंग बिझिनेस अंतर्गत भूखंड आणि बांधकाम परवानग्या, कामगार सुधारणा, उपयुक्तता आणि तपासणी प्रणाली तसेच नियामक सुलभीकरण हे प्रमुख लक्ष्यकेंद्रीत क्षेत्रे आहेत. त्याचबरोबर मैत्री 2.0 द्वारे संपूर्ण एकल-खिडकी (Single-Window) परिसंस्था कार्यान्वित करण्याची योजना आहे. त्याचबरोबर सिंगल साइन-ऑन, परवानग्यांची स्थिती, सामान्य अर्ज फॉर्म, एकत्रित पेमेंट, डॅशबोर्ड्स, तपासणी, तक्रार निवारण आणि वापरकर्ता अभिप्राय यासारखे आवश्यक मॉड्यूल्स मैत्री 2.0 मध्ये समाविष्ठ असणार आहेत.
2015 पासून महाराष्ट्राची सातत्यपूर्ण सर्वोत्तम कामगिरी - मुख्यमंत्री
महाराष्ट्रात व्यवसाय सुलभता (Ease of Doing Business - EoDB), नियमनमुक्ती आणि क्षेत्रीय मंजुरी सुलभीकरणाच्या दिशेनं महत्त्वपूर्ण पाऊले उचलली जात आहेत. उद्योगांना अधिक अनुकूल आणि पारदर्शक वातावरण मिळावं, यासाठी प्रमुख सुधारणा करण्यायत येत आहे. केंद्र सरकारच्या DPIIT च्या 'बिझनेस रिफॉर्म अॅक्शन प्लॅन' (BRAP) नुसार, 2015 पासून महाराष्ट्र सातत्याने देशातील सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या राज्यांपैकी एक असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितलं.
