हुतात्मा स्मृती दिन : संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्याची किंमत आणि मराठी अस्मितेचा इतिहास
संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा एखाद्या पक्षाचा किंवा एका नेत्याचा लढा नव्हता. विविध राजकीय विचारधारांचे नेते, संघटना, साहित्यिक, पत्रकार, कलावंत, सामान्य नागरिक या आंदोलनात सहभागी झाले होते.
By Sachin Parab
Published : November 21, 2026 at 2:35 PM IST
मुंबई : संयुक्त महाराष्ट्राचा इतिहास केवळ राजकीय नेत्यांच्या निर्णयांचा, सत्तांतरांचा आणि राज्यनिर्मितीचा इतिहास नाही. तो सामान्य माणसांच्या संघर्षाचा, त्यागाचा आणि आपल्या भाषिक-सांस्कृतिक अस्मितेसाठी प्राणांची आहुती देणाऱ्या हजारो महाराष्ट्रप्रेमींच्या लढ्याचाही इतिहास आहे. 1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली, पण या राज्याच्या निर्मितीमागे अनेक वर्षांचा संघर्ष आणि 107 हुतात्म्यांचे बलिदान आहे. (हा आकडा 105, 106, 107 असा वेगवेगळ्या ठिकाणी वाचायला मिळतो. मात्र सार्वजनिक स्मृतीनुसार ही संख्या 107 आहे.) 21 नोव्हेंबर हा दिवस त्याच संघर्षाची आठवण करून देणारा हुतात्मा स्मृती दिन म्हणून महत्त्वाचा आहे.
संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी ही केवळ मराठी भाषकांसाठी स्वतंत्र राज्य मिळवण्याची मागणी नव्हती. मुंबईसह महाराष्ट्राची निर्मिती व्हावी, मराठी माणसाच्या भाषिक-सांस्कृतिक ओळखीला राजकीय मान्यता मिळावी आणि महाराष्ट्राच्या आर्थिक-सामाजिक हितांचं संरक्षण व्हावं, या व्यापक भावनेतून हा लढा उभा राहिला होता.
भाषिक राज्यांच्या निर्मितीचा प्रश्न आणि मुंबईचा पेच :
भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर देशाची प्रशासकीय पुनर्रचना कशी करावी, हा प्रश्न केंद्र सरकारसमोर होता. भाषेच्या आधारावर राज्यांची निर्मिती करावी, अशी मागणी देशाच्या विविध भागांतून होत होती. 1953 मध्ये आंध्र राज्याची निर्मिती झाल्यानंतर या मागणीला अधिक बळ मिळालं. त्यानंतर केंद्र सरकारने राज्य पुनर्रचना आयोगाची स्थापना केली. फाजल अली यांच्या अध्यक्षतेखालील या आयोगाने 1955 मध्ये आपला अहवाल सादर केला.
मात्र महाराष्ट्राच्या बाबतीत प्रश्न केवळ भाषिक सीमांचा नव्हता. मुंबई कोणाची, हा त्यातील सर्वांत महत्त्वाचा आणि संघर्षाचा मुद्दा होता.
त्या काळापासूनच मुंबई हे देशातील प्रमुख औद्योगिक, व्यापारी आणि आर्थिक केंद्र आहे. कापड गिरण्या, बंदर, व्यापारपेठा, वित्तीय संस्था आणि औद्योगिक विकासामुळे मुंबईचं महत्त्व देशपातळीवर होतं. मुंबईत मराठी भाषिकांची मोठी लोकसंख्या होती. त्याचबरोबर गुजराती, पारशी, कच्छी, दक्षिण भारतीय आणि देशाच्या इतर भागांतून आलेल्या समुदायांचाही मोठा सहभाग होता. मुंबईचा आर्थिक आणि व्यापारी विकास हा महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागाशी, विशेषतः कापूस उत्पादक प्रदेशांशी आणि गिरणी कामगारांशी जोडलेला होता. त्यामुळे मुंबईला महाराष्ट्रापासून वेगळे ठेवण्याच्या प्रस्तावाला मराठी जनतेने तीव्र विरोध केला.
महाराष्ट्र, गुजरात आणि मुंबई या तीन स्वतंत्र प्रशासकीय घटकांची कल्पना पुढे आली. द्विभाषिक मुंबई राज्याचा प्रस्तावही चर्चेत होता. मात्र मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र ही मागणी आंदोलनाचं केंद्र बनली.
21 नोव्हेंबर 1955 : मुंबईच्या रस्त्यांवर उमटलेला संघर्ष :
20 नोव्हेंबर 1955 रोजी तत्कालीन मुंबईचे मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई आणि स. का. पाटील यांनी मुंबईतील गिरगाव चौपाटीवर सभा घेतली. मुंबईला महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्याच्या मागणीला विरोध करणारी भूमिका या राजकीय वातावरणातून अधिक तीव्र झाली. "काँग्रेस जिवंत असेपर्यंत मुंबईची जनता महाराष्ट्रात सामील होणार नाही, गुंडगिरीला योग्य जबाब मिळेल." या मोरारजी देसाई यांच्या आणि "यावच्चंद्रदिवाकरौ (म्हणजेच जोपर्यंत आकाशात सूर्य आणि चंद्र आहेत तोपर्यंत) मुंबई महाराष्ट्राला मिळणार नाही." या काँग्रेस नेते स. का. पाटील यांच्या विधानांमुळे एका अर्थी क्रांतीची ठिणगी पेटली. ही विधानं महाराष्ट्रप्रेमींच्या, मराठी माणसाच्या स्वाभिमानाला आव्हान देणारी ठरली. संतप्त जमावानं सभा उधळून लावली. त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी, म्हणजे 21 नोव्हेंबर 1955 रोजी संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीसाठी मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन आणि मोर्चे आयोजित करण्यात आले.
मुंबईच्या विविध भागांतून आंदोलक फ्लोरा फाउंटन परिसरात जमू लागले. त्यांना राज्याच्या विधिमंडळाकडे मोर्चा न्यायचा होता. हा परिसर आज 'हुतात्मा चौक' म्हणून ओळखला जातो. त्या दिवशी आंदोलनाचं वातावरण तणावपूर्ण बनलं. पोलिसांनी जमावाला पांगवण्यासाठी अश्रुधुराचा वापर केला. परिस्थिती नियंत्रणात न आल्याने पोलिसांनी गोळीबार केला. या गोळीबारात अनेक आंदोलक मृत्युमुखी पडले आणि शेकडो जखमी झाले.
या घटनेबाबत एक महत्त्वाची ऐतिहासिक बाब लक्षात घेणं आवश्यक आहे. 23 नोव्हेंबर 1955 रोजी लोकसभेत केंद्रीय गृहमंत्री गोविंद बल्लभ पंत यांनी दिलेल्या निवेदनात 21 नोव्हेंबरच्या मुंबईतील घटनांमध्ये 12 मृत्यू आणि 266 जखमी झाल्याची अधिकृत आकडेवारी मांडली होती. त्यात 56 जणांना गोळ्या लागल्याचं नमूद होतं. इतर ऐतिहासिक नोंदींमध्ये त्या दिवसाच्या मृतांची संख्या 15 अशीही दिली जाते. त्यामुळे 107 हुतात्म्यांचा आकडा हा केवळ 21 नोव्हेंबरच्या गोळीबाराचा नसून संयुक्त महाराष्ट्राच्या संपूर्ण आंदोलनातील बलिदानाशी संबंधित आहे.
आंदोलनाला मिळालेलं व्यापक नेतृत्व :
संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा हा एखाद्या एका पक्षाचा किंवा एका नेत्याचा लढा नव्हता. विविध राजकीय विचारधारांचे नेते, कामगार संघटना, साहित्यिक, पत्रकार, कलावंत, विद्यार्थी आणि सामान्य नागरिक या आंदोलनात सहभागी झाले होते. आचार्य प्रल्हाद केशव अत्रे यांनी आपल्या लेखणी आणि भाषणांतून आंदोलनाला धार दिली. एस. एम. जोशी, श्रीपाद अमृत डांगे, ना. ग. गोरे, सेनापती बापट, प्रबोधनकार ठाकरे यांच्यासह अनेक नेत्यांनी या लढ्याला दिशा दिली. कामगार चळवळीचा सहभागही अत्यंत महत्त्वाचा होता. शाहीर अमर शेख, अण्णाभाऊ साठे आणि शाहीर गव्हाणकर यांनी पोवाडे, लोकगीते आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांच्या माध्यमातून संयुक्त महाराष्ट्राची भूमिका सामान्य माणसापर्यंत पोहोचवली. या आंदोलनानं महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक विश्वालाही एक नवं राजकीय भान दिलं.
विशेष म्हणजे, या लढ्यात केवळ मुंबईतील लोकच सहभागी नव्हते. पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण, विदर्भ आणि मराठवाड्यातूनही आंदोलनाला पाठिंबा मिळत होता. त्यामुळे संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी ही एका शहराची मागणी न राहता संपूर्ण मराठी भाषिक प्रदेशाच्या राजकीय आकांक्षेचे प्रतीक बनली.
1956 ते 1960 : आंदोलनाचा निर्णायक टप्पा :
21 नोव्हेंबर 1955 च्या गोळीबारानंतर आंदोलन थांबलं नाही. उलट त्याला अधिक व्यापक जनाधार मिळाला. जानेवारी 1956 मध्ये मुंबईच्या प्रश्नावर केंद्र सरकारने घेतलेल्या भूमिकेमुळे संताप आणखी वाढला. 15 जानेवारी 1956 रोजी मुंबईला केंद्रशासित प्रदेश करण्याच्या घोषणेनंतर आंदोलनानं उग्र स्वरूप धारण केलं.
मुंबईतील दादर, परळ, लालबाग आणि इतर कामगारबहुल भागांत आंदोलनाची तीव्रता वाढली. विविध ठिकाणी पोलिस गोळीबार झाला. अनेक आंदोलकांना प्राण गमवावे लागले. नोव्हेंबर 1955 ते जानेवारी 1956 या काळातील घटनांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीला निर्णायक वळण दिलं.
या घडामोडींचा राजकीय पातळीवरही मोठा परिणाम झाला. तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री चिंतामणराव देशमुख यांनी मुंबईच्या प्रश्नावर केंद्र सरकारच्या भूमिकेचा निषेध करत मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. हा निर्णय केवळ एका मंत्र्याचा राजीनामा नव्हता, तर महाराष्ट्राच्या मागणीला मिळालेला महत्त्वाचा राजकीय पाठिंबा होता.
संयुक्त महाराष्ट्र समितीने आंदोलनाचे संघटनात्मक नेतृत्व केलं. विविध पक्ष आणि विचारधारांचे नेते एका समान उद्दिष्टासाठी एकत्र आले. 1957 च्या विधानसभा निवडणुकीतही या आंदोलनाचे राजकीय पडसाद उमटले. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीला जनतेनं निवडणुकीतूनही पाठिंबा दिला. काँग्रेसला अनेक ठिकाणी पराभवाचा सामना करावा लागला.
अखेर केंद्र सरकारने महाराष्ट्र आणि गुजरात ही दोन स्वतंत्र राज्ये निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला. 1 मे 1960 रोजी मुंबईसह महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली. मात्र त्या वेळी बेळगाव, कारवार, निपाणी यांसारख्या सीमाभागांचा प्रश्न अनिर्णित राहिला. त्यामुळे संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्याला यश मिळाले असले तरी सीमाप्रश्नाचा संघर्ष कायम राहिला.
107 हुतात्मे आणि हुतात्मा चौकाचे महत्त्व :
संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात 107 जणांनी प्राणांची आहुती दिली, अशी ऐतिहासिक नोंद आहे. या बलिदानाच्या स्मरणार्थ मुंबईतील फ्लोरा फाउंटनचं नामकरण हुतात्मा चौक असं करण्यात आलं. तिथं उभारण्यात आलेलं हुतात्मा स्मारक आजही महाराष्ट्राच्या निर्मितीमागील संघर्षाची साक्ष देत उभं आहे. हुतात्मा चौकातील स्मारकावर मशाल हातात घेतलेली व्यक्ती आणि तिच्या दोन्ही बाजूंना महाराष्ट्राचे प्रतीक असलेले घटक दिसतात. हे स्मारक केवळ मृतांच्या स्मरणार्थ उभारलेलं नाही, तर लोकशाही मार्गानं व्यक्त केलेल्या जनभावनेची आणि तिच्यासाठी केलेल्या संघर्षाची आठवण करून देते. या स्मारकाचं महत्त्व समजून घेताना एक गोष्ट लक्षात घ्यावी लागते. महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती हा प्रशासकीय निर्णय असला तरी त्या निर्णयामागे जनतेचा दबाव, आंदोलनाची ताकद आणि राजकीय नेतृत्वाची एकजूट होती. लोकशाहीमध्ये जनतेच्या सामूहिक इच्छेला किती मोठे महत्त्व असते, याचं संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन हे महत्त्वाचं उदाहरण आहे.
आजच्या महाराष्ट्राने या इतिहासाकडे कसं पाहावं? :
हुतात्मा स्मृती दिन हा केवळ श्रद्धांजली वाहण्याचा दिवस नाही. हा आत्मपरीक्षणाही दिवस आहे. संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीने मराठी माणसाला एक भाषिक आणि सांस्कृतिक ओळख दिली. मात्र या आंदोलनाचा अर्थ केवळ मराठी भाषेचा अभिमान एवढाच मर्यादित नव्हता. महाराष्ट्रातील विविध प्रदेशांचा समान विकास, आर्थिक संसाधनांवरील न्याय्य हक्क, स्थानिक जनतेचे प्रश्न आणि लोकशाहीतील सहभाग या व्यापक अपेक्षाही त्यामागे होत्या. आज महाराष्ट्रासमोर अनेक प्रश्न आहेत. विदर्भाचा अनुशेष, मराठवाड्यातील पाणीटंचाई, कोकणातील विकासाचे प्रश्न, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, औद्योगिक गुंतवणुकीचे असमतोल वितरण, रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर आणि मुंबईवरील वाढता आर्थिक-सामाजिक ताण हे त्यापैकी काही महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. महाराष्ट्राची निर्मिती ज्या व्यापक अपेक्षांमधून झाली, त्या अपेक्षा कितपत पूर्ण झाल्या, याचं मूल्यमापन होणे आवश्यक आहे. मराठी अस्मिता केवळ राजकीय घोषणांमध्ये किंवा भाषेच्या वादांमध्ये अडकून राहता कामा नये. ती प्रशासनाची गुणवत्ता, शिक्षण, रोजगार, सामाजिक न्याय, प्रादेशिक समतोल आणि मराठी भाषेच्या संवर्धनातून प्रत्यक्ष दिसायला हवी.
तसेच संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात विविध समाजघटकांनी एकत्र येऊन भूमिका घेतली होती, हेही विसरता कामा नये. त्या लढ्याची ताकद कोणत्याही एका जाती, धर्म, पक्ष किंवा वर्गापुरती मर्यादित नव्हती. सामूहिक महाराष्ट्राची संकल्पना हीच या आंदोलनाची खरी ताकद होती.
इतिहासाचं स्मरण म्हणजे वर्तमानाची जबाबदारी आणि भविष्याची निश्चिंतता :
आज हुतात्मा चौकातून जाताना अनेकांना तेथील स्मारक दिसते. त्याच्या आसपास मुंबईची धावपळ सुरू असते. शेअर बाजार, मंत्रालय, व्यापारी कार्यालये, मोठ्या कंपन्या आणि आर्थिक व्यवहारांच्या केंद्रस्थानी असलेला हा परिसर महाराष्ट्राच्या आर्थिक सामर्थ्याचे प्रतीक आहे. पण याच परिसरात कधीकाळी महाराष्ट्राच्या अस्तित्वासाठी रस्त्यावर उतरलेल्या आंदोलकांवर गोळ्या झाडल्या गेल्या होत्या, हा इतिहास विसरता कामा नये. 107 हुतात्म्यांचं बलिदान हे केवळ भूतकाळातील एक प्रकरण नाही. ते महाराष्ट्राच्या सामूहिक स्मृतीचा आणि लोकशाही संघर्षाच्या इतिहासाचा अविभाज्य भाग आहे.
महाराष्ट्र दिन साजरा करताना आपल्याला राज्याच्या निर्मितीचा अभिमान वाटतो. पण त्या निर्मितीसाठी ज्यांनी आपले प्राण दिले, त्यांच्या स्मृतींचं जतन करणं आणि त्यांनी पाहिलेल्या महाराष्ट्राच्या स्वप्नांचा विचार करणं ही आपली जबाबदारी आहे.
हुतात्मा स्मृती दिन आपल्याला एक महत्त्वाचा प्रश्न विचारतो : ज्या महाराष्ट्रासाठी ज्यांनी हौतात्म्य पत्करलं, त्या महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी आपण काय करत आहोत?
या प्रश्नाचं उत्तर केवळ सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या भाषणांतून, सर्वसामान्य जनतेच्या चुकचुकण्यातून मिळणार नाही. ते महाराष्ट्राच्या वर्तमानातील कामातून आणि भविष्यातील दिशेतून मिळेल. हुतात्म्यांना खरी श्रद्धांजली तीच असेल.
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